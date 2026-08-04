Eszméletlen tűzijáték a BÉT-en, robbantak az árfolyamok, új csúcson a Mol
Hatalmas lendülettel indult a kereskedés kedden a Wall Streeten, a Dow Jones például több mint 700 ponttal lőtt ki, új történelmi csúcsáig meg sem állva.
A befektetők már a júniusban nagy hűhóval tőzsdére vitt a SpaceX első, tőzsdei társaságként közzétett, az amerikai tőzsdezárás után megjelenő jelentésére készülnek. A McDonald’s, a Pfizer, a Spotify és a Merck a nyitás előtt már közzé is tette negyedéves számait, míg a SpaceX mellett az Amgen, a Pinterest, az AMD és a Booking eredményeinek közzétételére is a piac zárása után kerül sor.
A közel-keleti béketárgyalásokról szóló számos biztató hírre beeső olajárak szintén segítették a részvénypiacot. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán is megnyithatja Irán a Hormuzi-szorost.
Az európai részvényindexek is kivétel nélkül a pozitív tartományban jártak a BÉT kicsengetésekor.
A BUX is hatalmas ralit nyomott le, már mondani sem kell, hogy záporoztak a rekordok is. A magyar tőzsde vezető indexe is 1,17 százalékos emelkedést követően még sohasem látott magasságban, 149 087 ponton búcsúzott a parkettől.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP-részvények 0,5 százalékkal, 47 250 forintra drágultak.
Az igazi sztár blue chip viszont a Mol volt, az olajpapír kurzusa 3,1 százalékkal, a 4714 forintos hatalmas új csúcsra vágtázott, holott a Brent típusú kőolaj jegyzése hordónként 80,6 dollárra zuhant.
A Richter részvényei mindössze 0,2 százalékkal kerültek feljebb, 11 950 forinton zárva a napot.
A Magyar Telekom papírjai 2768 forinton zártak, 1,2 százalékkal erősödve.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel kereskedő befektetőkre is átragadt a jókedv. Az Alteo például több mint 13 százalékkal, 4390 forintra erősödött.
Még az úgynevezett politikai papírok is szárnyaltak. Az Opus Global 3,7 százalékkal, 365 forintra, a Gránit Bank 4,4 százalékkal, 9440 forintra, az MBH Bank 2,9 százalékkal, 2800 forintra emelkedett.
De jól szerepelt a 2,5 százalékkal, 605 forintra dráguló Appeninn és a 2,1 százalékkal, 144 forintig hajrázó AutoWallis is.
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A forint is meredek emelkedésbe kezdett. Az eurót késő délután már 361,9 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.