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Eszméletlen tűzijáték a BÉT-en, robbantak az árfolyamok, új csúcson a Mol

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Főleg a zárószakaszban lódultak meg a részvények. A blue chipek közül a Mol állt az élre, a többi részvény mezőnyéből pedig a több mint 13 százalékkal vágtázó Alteo tűnt ki.
Murányi Ernő
2026.08.04, 17:34
Frissítve: 2026.08.04, 18:43

Hatalmas lendülettel indult a kereskedés kedden a Wall Streeten, a Dow Jones például több mint 700 ponttal lőtt ki, új történelmi csúcsáig meg sem állva.

Mol
Eszméletlen tűzijáték a BÉT-en, robbantak az árfolyamok, új csúcson a Mol  / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A befektetők már a júniusban nagy hűhóval tőzsdére vitt a SpaceX  első, tőzsdei társaságként közzétett, az amerikai tőzsdezárás után megjelenő jelentésére készülnek. A McDonald’s, a Pfizer, a Spotify és a Merck a nyitás előtt  már közzé is tette negyedéves számait, míg a SpaceX mellett az Amgen, a Pinterest, az AMD és a Booking eredményeinek közzétételére is a piac zárása után kerül sor.

A közel-keleti béketárgyalásokról szóló számos biztató hírre beeső olajárak szintén segítették a részvénypiacot. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint már kedden vagy szerdán is megnyithatja Irán a Hormuzi-szorost.

Az európai részvényindexek is kivétel nélkül a pozitív tartományban jártak a BÉT kicsengetésekor.

A BUX is hatalmas ralit nyomott le, már mondani sem kell, hogy záporoztak a rekordok is. A magyar tőzsde vezető indexe is 1,17 százalékos emelkedést követően még sohasem látott magasságban, 149 087 ponton búcsúzott a parkettől. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 23,8 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP-részvények 0,5 százalékkal, 47 250 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 47 250 HUF 0 / +0,53 %
Forgalom: 12 953 849 720 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az igazi sztár blue chip viszont a Mol volt, az olajpapír kurzusa 3,1 százalékkal, a 4714 forintos hatalmas új csúcsra vágtázott, holott a Brent típusú kőolaj jegyzése hordónként 80,6 dollárra zuhant.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 714 HUF 0 / +3,06 %
Forgalom: 6 371 895 698 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei mindössze 0,2 százalékkal kerültek feljebb, 11 950 forinton zárva a napot.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 950 HUF 0 / +0,17 %
Forgalom: 1 433 260 200 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2768 forinton zártak, 1,2 százalékkal erősödve. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 768 HUF 0 / +1,24 %
Forgalom: 1 176 708 616 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel kereskedő befektetőkre is átragadt a jókedv. Az Alteo például több mint 13 százalékkal, 4390 forintra erősödött.

 ALTEO részvény
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 4 390 HUF 0 / +13,14 %
Forgalom: 150 329 840 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Még az úgynevezett politikai papírok is szárnyaltak. Az Opus Global 3,7 százalékkal, 365 forintra, a Gránit Bank 4,4 százalékkal, 9440 forintra, az MBH Bank 2,9 százalékkal, 2800 forintra emelkedett.

 GRANIT részvény
GRANIT részvény17:20:00
Árfolyam: 9 440 HUF 0 / +4,42 %
Forgalom: 32 931 260 HUF
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

De jól szerepelt a 2,5 százalékkal, 605 forintra dráguló Appeninn és a 2,1 százalékkal, 144 forintig hajrázó AutoWallis is.   

 APPENINN részvény
APPENINN részvény17:20:00
Árfolyam: 605 HUF 0 / +2,54 %
Forgalom: 15 045 721 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint is meredek emelkedésbe kezdett. Az eurót késő délután már 361,9 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.

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