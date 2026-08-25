Csak nem akar leállni a Mol, egyre nagyobb csúcsokra tör az olajpapír

A főbb európai tőzsdeindexek kedden a nyitás előtti órákban stragnáltak vagy enyhén emelkedő tendenciát mutattak, miután az Egyesült Államok tegnap új szankciókat vezetett be Irán ellen.

Nem akar leállni a Mol, egyre nagyobb csúcsokra tör az olajpapír / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

Washington globálisan is elszigetelné a perzsa állam gazdaságát, szankciókat vezetett be az Iránnak „segítséget nyújtó” országok és vállalkozások ellen is.

Teherán azzal válaszolt, hogy „teljes mértékben felkészült” az újabb korlátozó intézkedésekre. Közben Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Kanadát is, hogy „álljon be a sorba”, különben következményekkel kell számolnia, miután Kanada felfüggesztette a kereskedelmi tárgyalásokat Washingtonnal.

Kedvező hír a régiónknak ugyanakkor, hogy

a második negyedéves német növekedés éves bázison elérte a 0,3 százalékot, ami meghaladja a várakozásokat.

Ezért Frankfurtban mérsékelt optimizmussal várják a keddi kereskedést, bár sok befektető egyelőre kivár, az Nvidia szerdai gyorsjelentésére és Kevin Warsh Fed-elnök pénteki beszédére készülve.

A BUX a hétfői rekord után ismét felfelé vette az irányt.