Csak nem akar leállni a Mol, egyre nagyobb csúcsokra tör az olajpapír
A főbb európai tőzsdeindexek kedden a nyitás előtti órákban stragnáltak vagy enyhén emelkedő tendenciát mutattak, miután az Egyesült Államok tegnap új szankciókat vezetett be Irán ellen.
Washington globálisan is elszigetelné a perzsa állam gazdaságát, szankciókat vezetett be az Iránnak „segítséget nyújtó” országok és vállalkozások ellen is.
Teherán azzal válaszolt, hogy „teljes mértékben felkészült” az újabb korlátozó intézkedésekre. Közben Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Kanadát is, hogy „álljon be a sorba”, különben következményekkel kell számolnia, miután Kanada felfüggesztette a kereskedelmi tárgyalásokat Washingtonnal.
Kedvező hír a régiónknak ugyanakkor, hogy
a második negyedéves német növekedés éves bázison elérte a 0,3 százalékot, ami meghaladja a várakozásokat.
Ezért Frankfurtban mérsékelt optimizmussal várják a keddi kereskedést, bár sok befektető egyelőre kivár, az Nvidia szerdai gyorsjelentésére és Kevin Warsh Fed-elnök pénteki beszédére készülve.
A BUX a hétfői rekord után ismét felfelé vette az irányt.
A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékos emelkedéssel, 151 634 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,2 százalékkal nőve, 46 480 forinton rajtolt el.
A startot legjobban elkapó Mol kurzusa viszont 0,5 százalékkal, azonnal 5125 forintra emelkedett.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 1 százalékkal, 91,25 dollárra csökkent.
A Richter árfolyama a hétfői száguldás után 0,2 százalékkal, 13 300 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom nyitóára 2500 forint volt, amely megegyezik hétfői záróárával.
A második negyedéves gyorsjelentését kedden reggel közzétévő DH Group stagnálással, az AutoWallis zuhanással reagált a friss eredményekre.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint is nagyjából ott folytatja, ahol hétfőn abbahagyta. Az eurót 363,3 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.