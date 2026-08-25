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Csak nem akar leállni a Mol, egyre nagyobb csúcsokra tör az olajpapír

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést a BUX. A blue chipek közül a Mol kapta el a legjobban a rajtot, a hétfőn száguldó Richter visszafogottan vágott az újabb tőzsdenapba.
2026.08.25, 09:10
Frissítve: 2026.08.25, 09:19

A főbb európai tőzsdeindexek kedden a nyitás előtti órákban stragnáltak vagy enyhén emelkedő tendenciát mutattak, miután az Egyesült Államok tegnap új szankciókat vezetett be Irán ellen. 

Mol
Nem akar leállni a Mol, egyre nagyobb csúcsokra tör az olajpapír / Fotó: Budapesti Éréktőzsde / Budapesti Értéktőzse

Washington globálisan is elszigetelné a perzsa állam gazdaságát, szankciókat vezetett be az Iránnak „segítséget nyújtó” országok és vállalkozások ellen is.

Teherán azzal válaszolt, hogy „teljes mértékben felkészült” az újabb korlátozó intézkedésekre. Közben Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Kanadát is, hogy „álljon be a sorba”, különben következményekkel kell számolnia, miután Kanada felfüggesztette a kereskedelmi tárgyalásokat Washingtonnal. 

Kedvező hír a régiónknak ugyanakkor, hogy 

a második negyedéves német növekedés éves bázison elérte a 0,3 százalékot, ami meghaladja a várakozásokat.

 Ezért Frankfurtban mérsékelt optimizmussal várják a keddi kereskedést, bár sok befektető egyelőre kivár, az Nvidia szerdai gyorsjelentésére és Kevin Warsh Fed-elnök pénteki beszédére készülve. 

A BUX a hétfői rekord után ismét felfelé vette az irányt. 

A pesti börze vezető indexe 0,2 százalékos emelkedéssel, 151 634 ponton nyitott.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,2 százalékkal nőve, 46 480 forinton rajtolt el.

 OTP részvény
OTP részvény09:46:41
Árfolyam: 46 720 HUF +340 / +0,73 %
Forgalom: 1 372 225 850 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A startot legjobban elkapó Mol kurzusa viszont 0,5 százalékkal, azonnal 5125 forintra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 1 százalékkal, 91,25 dollárra csökkent. 

 MOL részvény
MOL részvény09:45:02
Árfolyam: 5 125 HUF +25 / +0,49 %
Forgalom: 369 697 795 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter árfolyama a hétfői száguldás után 0,2 százalékkal, 13 300 forintra süllyedt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:44:44
Árfolyam: 13 360 HUF +30 / +0,22 %
Forgalom: 150 332 860 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2500 forint volt, amely megegyezik hétfői záróárával.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény09:46:46
Árfolyam: 2 524 HUF +24 / +0,95 %
Forgalom: 238 827 704 HUF
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3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A második negyedéves gyorsjelentését kedden reggel közzétévő DH Group stagnálással, az AutoWallis zuhanással reagált a friss eredményekre.

 DH GROUP NYRT részvény
DH GROUP NYRT részvény09:24:10
Árfolyam: 1 365 HUF +5 / +0,37 %
Forgalom: 5 881 595 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
 AUTOWALLIS részvény
AUTOWALLIS részvény09:44:04
Árfolyam: 133 HUF -8,5 / -6,39 %
Forgalom: 20 618 343 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint is nagyjából ott folytatja, ahol hétfőn abbahagyta. Az eurót 363,3 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon. 

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