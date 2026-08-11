Mol-NIS-üzlet: friss elemzés érkezett – kiszámolták, mennyibe kerülhet, és mit hoz a konyhára az olajtársaságnak a szerb nagybevásárlás

Friss részvényelemzésekkel jelentkezett az MBH Befektetési Bank, amely a hazai blue chipek közül a Mol és a Magyar Telekom részvénypiaci kilátásait is felülvizsgálta az előző héten közzétett negyedéves jelentéseket követően. A bankház kiszámolta, hogy a NIS-felvásárlás mennyibe kerülhet a magyar olajtársaságnak, és hogyan érintheti a vállalat működését.

Megemelte a Mol céláát az MBH Bank, amely mér a NIS megvásárlását is figyelembe vette / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

A friss részvényelemzések szerint a Magyar Telekom és a Mol egyaránt stabil fundamentumokkal és kedvező működési kilátásokkal rendelkezik, ugyanakkor a jelenlegi árfolyamszintek mellett már korlátozottabb felértékelődési potenciál mutatkozik.

Nincs már tér a Mol részvényeinek emelkedése előtt

A Mol esetében a magasabb olaj- és gázárak, valamint a javuló finomítói marzsok jelentős eredménynövekedést támogattak 2026 első félévében. Az elemzőház a részvény egyéves célárát 4404 forintra emelte, ugyanakkor a papírra továbbra is semleges ajánlást ad. Ez annak tükrében nem is meglepő, hogy a jelenlegi árfolyam hat százalékkal jár az MBH célára felett.

Debreczeni Csaba vezető részvényelemző frissített vállalatértékelési modelljében azzal számol, hogy a Mol upstrem (kutatás, kitermelés), downstream (feldolgozás, finomítás és petrolkémia) valamint fogyasztói szolgáltatások üzletága értékesítési/feldolgozási volumenben mintegy 15 százalékkal növekedhet a szerb olajfinomító társaság, a NIS felvásárlásának következtében.

Ennyit fizethet a NIS-ért a magyar olajvállalat

Az elemzés kiemeli, hogy a NIS portfóliójában villamosenergia-termelés és kereskedelem is található. Előbbi döntő részeben a saját villamosenergia szükségletet elégíti ki, míg a kereskedelem volumene a teljes vállalathoz mérten (Mol és NIS együtt) jelenleg nem számottevő. Ugyanakkor a későbbiekben például az Alteóval közösen működve a szinergiák akár ki is aknázhatók.

Az MBH számítása szerint a NIS vételára 900 millió és 1,1 milliárd euró (kb. 400 milliárd forint) közötti lehet. A Mol osztaléka pedig 200-220 milliárd forintot lehet a következő években.

A NIS felvásárlás forgatókönyvében az eladósodottság romlása nem kerülhető el, de ennek nem lesz jelentős hatása a vállalat értékére, hiszen a saját tőke és idegen tőke százalékos aránya jelenleg 80/20.