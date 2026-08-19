Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama
A tegnapi álztalános piaci lefordulást követően javult a hngulat szerda délelőtt a tőzsdéken, a Mol árfolyama pedig az olajárak emelkedésétől fűtve ismét kilőtt. Az oljtársaság részvényei ezzel újabb csúcsra értek, és tőzsdei bevezetésük óta első alkalommal átlépték az 5000 forintos szintet.
A Mol kurzusa szerda délelőtt negyed 12-kor 5000 forintra drágultak, a részvény ára ezt követően újabb 20 forinttal erősödött, 1,9 százalékos napon belüli emelkedést mutatva.
Az újabb rekorddöntés és szintlépés kiejezetten magas, 3,5 milliárd forint feletti forgalomban valósult meg.
A második számú hazai blue chip ezzel 70 százalékra terjesztette ki idei elképesztő raliját.
A mai dinamikus árfolyamemelkedést a nemzetközi hangulat enyhülése mellet olajárak is hajtják, melyek az elhúzódó amerikai-iráni háború következtében tartósan magasan maradtak.
Az északi-tengeri nyersolaj, a Brent jegyzése egy százalékkal 92 dollár közelébe szaladt fel hordónként, míg az amerikai WTI 0,9 százalékkal 85,7 dollárra drágult szerdán.
Az integrált olajtársaságként működő – azaz olajkitermelést, -finomítást és üzemanyagértékesítést is végző – magyar vállalatnak egyértelműen kedvez a magasabb energiaárkörnyezet, noha a Dunai Finomítóban keletkezett tavaly októberi beleset, valamint a tiszaújvárosi vegyiüzemében történt idei robbanás miatt továbbra sem tud teljes kapacitással termelni.
Minden várakozást felülmúlnak a Mol eredményei
Mindezt a Mol várakozáson felüli második negyedéves eredményszámai is tükrözik. A Mol csoport adózás utáni eredménye éves bázison brutális mértékben, 663 százalékkal, 786 millió dollárra nőtt, messze felülmúlva az elemzői konszenzus 495,2 millió dolláros becslését is.
Az értékesítés nettó árbevétele ezzel párhuzamosan 52 százalékkal, 9 385 millió dollárra bővült.
Az iparágban árgus szemmel figyelt újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 89 százalékkal 1 297 millió dollárra emelkedett az augusztus elején közzétett jelentés szerint.
A kekvák megszűnésével még bőkezűbb osztalék érkezhet idén
Az erős fundamentumok mellett a Mol a bőkezűbb osztalékfizetők közé tartozik, tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forintot fordít erre a célra, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. A részvényesi juttatás idén később érkezik, mivel a társaság az állammal közös alapítványok körüli politikai vita rendeződéséig, a harmadik negyedévre halasztotta annak folyósítását.
A kekvák megszüntetéséről szóló jogszabály elfogadását követően a Mol arról döntött, hogy az állam kiszállását követően nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt. A kekva megszűnésével öt százaléknyi saját részvény kerül vissza a Molhoz, a befektetők ezáltal magasabb osztalékra számíthatnak, és más kedvező hatása is lehet a döntésnek részvényre nézve. Az osztalék végleges összege 317 forint körül alakulhat, ami a jelenlegi, történelmi árfolyamszint mellett is 6,3 százalékos osztalékhozammal kecsegtet.
A Mol-NIS sztori is növelheti a részvény értékét
Az olajtársaságban növekedési sztori is van, mivel tavaly év végén bejelentkezett az amerikai szankciókkal sújtott szerb finomító, a NIS megvásárlására. Déli szomszédunk egyetlen olajfinomítójának nagytulajdonosa az orosz Gazpromnyeft, melynek 56,15 százalékos részvénypakettjét venné át a magyar társaság.
A szappanoperaként nyúló Mol-NIS-ügy részeként a szerb kormány június 16-án részvényesi szerződést írt alá a Mollal a NIS jövőbeli irányításáról. Az akvizíció lezárásának ugyanakkor feltétele az orosz féllel történő megállapodás – amire a mai napig nem került sor –, valamint annak amerikai jóváhagyása is.
A NIS megszerzése jelentős mértékben növelné a magyar társaság kapacitásait és eredménytermelő képességét, noha a vételár fontos tényező ebben az egyenletben.
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