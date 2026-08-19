Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

A tegnapi álztalános piaci lefordulást követően javult a hngulat szerda délelőtt a tőzsdéken, a Mol árfolyama pedig az olajárak emelkedésétől fűtve ismét kilőtt. Az oljtársaság részvényei ezzel újabb csúcsra értek, és tőzsdei bevezetésük óta első alkalommal átlépték az 5000 forintos szintet.

Átlépte az 5000 forintot a Mol részvényárfolyama augusztus 19-én / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mol kurzusa szerda délelőtt negyed 12-kor 5000 forintra drágultak, a részvény ára ezt követően újabb 20 forinttal erősödött, 1,9 százalékos napon belüli emelkedést mutatva.

Az újabb rekorddöntés és szintlépés kiejezetten magas, 3,5 milliárd forint feletti forgalomban valósult meg.

A második számú hazai blue chip ezzel 70 százalékra terjesztette ki idei elképesztő raliját.

A mai dinamikus árfolyamemelkedést a nemzetközi hangulat enyhülése mellet olajárak is hajtják, melyek az elhúzódó amerikai-iráni háború következtében tartósan magasan maradtak.

Az északi-tengeri nyersolaj, a Brent jegyzése egy százalékkal 92 dollár közelébe szaladt fel hordónként, míg az amerikai WTI 0,9 százalékkal 85,7 dollárra drágult szerdán.