Mindenki erre várt: megállapodott a Mol az állammal, rengeteg részvényt kap vissza az olajtársaság – végre jöhet az osztalék is
A Mol megállapodott a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról – jelentette be a magyar olajtársaság péntek délután a tőzsde honlapján.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) szóló 2021. évi IX. törvény rendelkezéseivel összhangban a Mol Nyrt. és a Mol Investment Kft. pénteken megállapodást írt alá a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány (MÚEA) megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról.
A Mol 40 milliárd forintot érő részvénycsomagot kap vissza
Az elszámolási megállapodás értelmében a MÚEA tulajdonában álló 42 977 996 darabb „A” sorozatú Mol-részvény, körülbelül 40 milliárd forint piaci értékű készpénzben és vállalati- és államkötvényekben fennálló egyéb likvid pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forint könyv szerinti értékű tárgyi eszköz kerül a Mol csoport tulajdonába.
A jogszabályok értelmében a MÚEA közfeladatai jogutódként a magyar államra szállnak. Az alapítvány azon céljait, amelyek összhangban vannak a Mol csoport társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel, az olajtársaság viszi tovább. Ennek értelmében a Mol szándéknyilatkozatban megerősítette, hogy a következő három évben évente legalább 10 milliárd forintot fordít
- tehetséggondozásra,
- utánpótlásnevelésre,
- fenntarthatóságra,
- gyermekgyógyításra,
- sportra,
- oktatásra,
- kulturális örökség védelmére
- és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére.
A megállapodással elhárult a Mol osztalékfizetése előtt álló akadály is. Az olajtársaság ugyanis a kekvák körüli politikai és jogi bizonytalanságok rendezéséig elhalasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.
Elhárult az osztalékfizetés előtt álló akadály is
A Mol 2025-ös eredményéből összesen 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a tavaszi közgyűlésen elfogadott javaslat alapján. Ez részvényenként 300 forint osztalékot jelent, ami két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.
A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat.
Miután a kormány döntött a kekvák augusztus 31-el történő megszüntetéséről, a Mol úgy határozott, hogy nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt, amelybe annak 2021-es létrehozásakor a magyar állam és a Mol egyaránt 5,25 százaléknyi Mol-részvényt adományozott.
A MÚEA megszűnésével a társasághoz visszakerülő 5,24 százalékos pakett a saját részvényállományt gyarapítja, az arra jutó, összesen 12,89 milliárd forint osztalékot is a többi részvényes között ösztják ki. Ez részvényenként 17 forinttal emelheti az eredetileg meghatározott juttatást.
A 317 forintos részvényenkénti osztalék 6,4 százalékos osztalékhozamot jelent a csütörtöki záróárral számolva.
A kifizetés pontos időpontját és nnak menetéről még nem adott tájékoztatást a társaság, de ha tartja magát a korábban kijelölt harmadik negyedévre ígért periódushoz, akkor legfeljebb már csak egy hónapot kell várniuk a részvényeseknek, hogy megkapják az osztalékot.