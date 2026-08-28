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Mindenki erre várt: megállapodott a Mol az állammal, rengeteg részvényt kap vissza az olajtársaság – végre jöhet az osztalék is

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Az olajtársaság megállapodott a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról. A Mol 40 milliárd forint értékű részvényt kap vissza.
K. T.
2026.08.28, 16:40
Frissítve: 2026.08.28, 17:00

A Mol megállapodott a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról – jelentette be a magyar olajtársaság péntek délután a tőzsde honlapján. 

Mol, részvény
Visszakapja alapítványi részvényeit a Mol, indulhat az osztalék kifizetése / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) szóló 2021. évi IX. törvény rendelkezéseivel összhangban a Mol Nyrt. és a Mol Investment Kft. pénteken megállapodást írt alá a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány (MÚEA) megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról. 

A Mol 40 milliárd forintot érő részvénycsomagot kap vissza

Az elszámolási megállapodás értelmében a MÚEA tulajdonában álló 42 977 996 darabb „A” sorozatú Mol-részvény, körülbelül 40 milliárd forint piaci értékű készpénzben és vállalati- és államkötvényekben fennálló egyéb likvid pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forint könyv szerinti értékű tárgyi eszköz kerül a Mol csoport tulajdonába. 

A jogszabályok értelmében a MÚEA közfeladatai jogutódként a magyar államra szállnak. Az alapítvány azon céljait, amelyek összhangban vannak a Mol csoport társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel, az olajtársaság viszi tovább. Ennek értelmében a Mol szándéknyilatkozatban megerősítette, hogy a következő három évben évente legalább 10 milliárd forintot fordít 

  • tehetséggondozásra, 
  • utánpótlásnevelésre, 
  • fenntarthatóságra, 
  • gyermekgyógyításra, 
  • sportra, 
  • oktatásra, 
  • kulturális örökség védelmére 
  • és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére. 

A megállapodással elhárult a Mol osztalékfizetése előtt álló akadály is. Az olajtársaság ugyanis a kekvák körüli politikai és jogi bizonytalanságok rendezéséig elhalasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.

Elhárult az osztalékfizetés előtt álló akadály is

A Mol 2025-ös eredményéből összesen 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a tavaszi közgyűlésen elfogadott javaslat alapján. Ez részvényenként 300 forint osztalékot jelent, ami két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat. 

Miután a kormány döntött a kekvák augusztus 31-el történő megszüntetéséről, a Mol úgy határozott, hogy nem működteti tovább a Mol Új Európa alapítványt, amelybe annak 2021-es létrehozásakor a magyar állam és a Mol egyaránt 5,25 százaléknyi Mol-részvényt adományozott.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A MÚEA megszűnésével a társasághoz visszakerülő 5,24 százalékos pakett a saját részvényállományt gyarapítja, az arra jutó, összesen 12,89 milliárd forint osztalékot is a többi részvényes között ösztják ki. Ez részvényenként 17 forinttal emelheti az eredetileg meghatározott juttatást.

A 317 forintos részvényenkénti osztalék 6,4 százalékos osztalékhozamot jelent a csütörtöki záróárral számolva.

A kifizetés pontos időpontját és nnak menetéről még nem adott tájékoztatást a társaság, de ha tartja magát a korábban kijelölt harmadik negyedévre ígért periódushoz, akkor legfeljebb már csak egy hónapot kell várniuk a részvényeseknek, hogy megkapják az osztalékot.

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