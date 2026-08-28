Mindenki erre várt: megállapodott a Mol az állammal, rengeteg részvényt kap vissza az olajtársaság – végre jöhet az osztalék is

A Mol megállapodott a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról – jelentette be a magyar olajtársaság péntek délután a tőzsde honlapján.

Visszakapja alapítványi részvényeit a Mol, indulhat az osztalék kifizetése / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva) szóló 2021. évi IX. törvény rendelkezéseivel összhangban a Mol Nyrt. és a Mol Investment Kft. pénteken megállapodást írt alá a magyar állammal a Mol Új Európa Alapítvány (MÚEA) megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról.

A Mol 40 milliárd forintot érő részvénycsomagot kap vissza

Az elszámolási megállapodás értelmében a MÚEA tulajdonában álló 42 977 996 darabb „A” sorozatú Mol-részvény, körülbelül 40 milliárd forint piaci értékű készpénzben és vállalati- és államkötvényekben fennálló egyéb likvid pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forint könyv szerinti értékű tárgyi eszköz kerül a Mol csoport tulajdonába.

A jogszabályok értelmében a MÚEA közfeladatai jogutódként a magyar államra szállnak. Az alapítvány azon céljait, amelyek összhangban vannak a Mol csoport társadalmi felelősségvállalási célkitűzéseivel, az olajtársaság viszi tovább. Ennek értelmében a Mol szándéknyilatkozatban megerősítette, hogy a következő három évben évente legalább 10 milliárd forintot fordít

tehetséggondozásra,

utánpótlásnevelésre,

fenntarthatóságra,

gyermekgyógyításra,

sportra,

oktatásra,

kulturális örökség védelmére

és a közép-európai közösségek kapcsolatainak erősítésére.

A megállapodással elhárult a Mol osztalékfizetése előtt álló akadály is. Az olajtársaság ugyanis a kekvák körüli politikai és jogi bizonytalanságok rendezéséig elhalasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.

Elhárult az osztalékfizetés előtt álló akadály is

A Mol 2025-ös eredményéből összesen 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a tavaszi közgyűlésen elfogadott javaslat alapján. Ez részvényenként 300 forint osztalékot jelent, ami két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat.