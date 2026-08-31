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tőzsde
Mol

Visszakapta tekintélyes vagyonát a Mol: vége az Új Európának, lezárult egy korszak – most már tényleg csak az osztalék van hátra

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Közel 43 millió Mol-részvény került vissza hétfőn az olajtársaság tulajdonába az állammal közös közalapítvány megszűnésével. A Mol-Új Európa Alapítványhoz kapcsolódó tranzakciót követően elhárult az utolsó akadály is az idei osztalékfizetés elől.
K. T.
2026.08.31, 13:32

Visszakeült a Mol több mint 40 millió darab saját részvényét az állammal közösen létrehozott Mol-Új Európa Alapítvány megszűnésével az olajtársaság hétfői tőzsdei közleménye szerint. 

Mol részvény
A Mol 5,25 százalékos részvénycsomagot kapott vissza / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

Az olajtársaság múlt pénteken jelentette be, hogy megállapodott a magyar állammal a Mol-Új Európa Alapítvány megszűnéséhez kapcsolódó elszámolásról.

A megállapodással összhangban a Mol-Új Európa Alapítvány összesen 42 977 996 darabb „A” sorozatú törzsrészvényt ruházott át a Mol valamint leányvállalata, a Mol Investment Kft. részére augusztus 31-én.

A tranzakciót követően a Mol közvetlen és közvetett tulajdonában 59 940 753 „A” sorozatú, valamint 578 „C” sorozatú Mol törzsrészvény van.

A megállapodással egyúttal elhárult a Mol osztalékfizetése előtt álló akadály is. Az olajtársaság ugyanis a kekvák körüli politikai és jogi bizonytalanságok rendezéséig elhalasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.

A Mol 2025-ös eredményéből összesen 241,2 milliárd forint osztalékot fizet ki a tavaszi közgyűlésen elfogadott javaslat alapján. Ez részvényenként 300 forint osztalékot jelent, ami két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

A részvényesi juttatás kifizetését ugyanakkor az új kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően a harmadik negyedévre halasztotta a vállalat. 

A MÚEA megszűnésével a társasághoz visszakerülő 5,24 százalékos pakett a saját részvényállományt gyarapítja, az arra jutó, összesen 12,89 milliárd forint osztalékot is a többi részvényes között ösztják ki.

Mivel a Mol és a magyar állam egyenrangú partnerekként hozták létre a Mol-Új Európa Alapítványt, annak vagyona egyenlő arányban került felosztásra a felek között. A saját részvényállomány növekedése a korábban javasolt 300 forintos részvényenkénti osztalékot várhatóan mintegy 316 forintra emeli. Mindkét fejlemény pozitív hatású, ugyanakkor a piac által már nagyrészt várt eseménynek tekinthető

 – értékelte a tranzakciót az Erste elemzője.

A kifizetés pontos időpontját és annak menetéről még nem adott tájékoztatást a társaság, de ha tartja magát a korábban kijelölt harmadik negyedévre ígért periódushoz, akkor legfeljebb már csak egy hónapot kell várniuk a részvényeseknek, hogy megkapják az osztalékot.

 MOL részvény
MOL részvény13:42:30
Árfolyam: 5 105 HUF +55 / +1,08 %
Forgalom: 1 685 273 300 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 1,2 százalékkal emelkedtek hétfő kora délutánig, ezzel felülteljesítőek a BUX-indexen belül. Az olajrészvény idén már több mint 70 százalékot ralizott, ezzel a nemzetközi és a régiós olajszektor képviselői közül is kiemelkedik.

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