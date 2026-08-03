Deviza
EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF316,36 +0,28% GBP/HUF424,81 -0,21% CHF/HUF390,17 -0,2% PLN/HUF84,43 -0,13% RON/HUF69,38 -0,05% CZK/HUF15,04 +0,01% EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF316,36 +0,28% GBP/HUF424,81 -0,21% CHF/HUF390,17 -0,2% PLN/HUF84,43 -0,13% RON/HUF69,38 -0,05% CZK/HUF15,04 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 365,12 +0,46% MTELEKOM2 734 -0,44% MOL4 574 +0,97% OTP47 000 +0,38% RICHTER11 930 +1,1% OPUS352 -1,68% ANY6 780 +0,89% AUTOWALLIS141 -2,08% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 439,07 +0,06% CETOP4 928,72 +0,72% CETOP NTR3 156,7 +0,71% BUX147 365,12 +0,46% MTELEKOM2 734 -0,44% MOL4 574 +0,97% OTP47 000 +0,38% RICHTER11 930 +1,1% OPUS352 -1,68% ANY6 780 +0,89% AUTOWALLIS141 -2,08% WABERERS4 750 +0,21% BUMIX9 439,07 +0,06% CETOP4 928,72 +0,72% CETOP NTR3 156,7 +0,71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
Mol
Richter

Zsinórban negyedik napja döntötte meg árfolyamcsúcsát a Mol, a forint leadta a pluszokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három nap alatt harmadszor javította meg záróértékrekordját a BUX is. Az örökös rekorder Mol mellett, hétfőn drágultak a Richter és az OTP részvényei is.
Murányi Ernő
2026.08.03, 17:28
Frissítve: 2026.08.03, 17:41

Valósággal kilőttek az amerikai részvényindexek a tengerentúli tőzsdék nyitása után, s a londoni FTSE 100 kivételével az ókontinensen is markáns erősödés bontakozott ki hétfő délutánra.

Mol, benzinkút, benzin, dízel, gázolaj üzemanyag, tankolás
Mol: zsinórban negyedjére döntötte meg árfolyamcsúcsát az olajcég / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A német DAX 1,7 százalékos, a párizsi CAC 40 1,4 százalékos pluszba lendült.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Iránnal még hétfőn megkezdődnek a tárgyalások. Az iráni külügyminisztérium azonban később cáfolta, hogy bármiféle tárgyalás folyna, és kijelentették, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet mindaddig nem változik, amíg az Egyesült Államok folytatja jogsértéseit.

A BUX ezúttal alulteljesítő volt, hiszen mindössze 0,5 százalékkal, 147 365 pontig kapaszkodott fel, bár árnyalja a képet, hogy ez az érték egyszersmind új történelmi maximumot jelent.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 18,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényei 0,4 százalékkal, 47 000 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 47 000 HUF 0 / +0,38 %
Forgalom: 8 285 157 840 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa még erőteljesebben, 1 százalékkal, 4574 forintra ralizott, mert bár tovább zuhantak az olajárak a közel-keleti légicsapások szünetelése miatt, az olajcég - az OTP-vel egyetemben - szenzációs új célárat kapott a Morgan Stanley amerikai nagybanktól

Mellesleg zsinórban negyedik napja állít fel új rekordot az olajpapír.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 574 HUF 0 / +0,97 %
Forgalom: 4 064 141 344 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei is magukra találtak, 1,1 százalékkal, 11 930 forintra drágulva. Ebben még mindig szerepet játszhat, hogy a második negyedévben a Vraylarral újfent rekordbevételre tett szert a magyar gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie - tudtuk meg pénteken.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 930 HUF 0 / +1,1 %
Forgalom: 4 687 570 620 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2734 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 0,4 százalékkal gyengültek.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 734 HUF 0 / -0,44 %
Forgalom: 640 467 320 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint a napközbeni nagy erősödés után, leadta a pluszokat. Az eurót késő délután ismét 364,5 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu