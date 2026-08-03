Zsinórban negyedik napja döntötte meg árfolyamcsúcsát a Mol, a forint leadta a pluszokat
Valósággal kilőttek az amerikai részvényindexek a tengerentúli tőzsdék nyitása után, s a londoni FTSE 100 kivételével az ókontinensen is markáns erősödés bontakozott ki hétfő délutánra.
A német DAX 1,7 százalékos, a párizsi CAC 40 1,4 százalékos pluszba lendült.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Iránnal még hétfőn megkezdődnek a tárgyalások. Az iráni külügyminisztérium azonban később cáfolta, hogy bármiféle tárgyalás folyna, és kijelentették, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet mindaddig nem változik, amíg az Egyesült Államok folytatja jogsértéseit.
A BUX ezúttal alulteljesítő volt, hiszen mindössze 0,5 százalékkal, 147 365 pontig kapaszkodott fel, bár árnyalja a képet, hogy ez az érték egyszersmind új történelmi maximumot jelent.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 18,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP részvényei 0,4 százalékkal, 47 000 forintra drágultak.
A Mol kurzusa még erőteljesebben, 1 százalékkal, 4574 forintra ralizott, mert bár tovább zuhantak az olajárak a közel-keleti légicsapások szünetelése miatt, az olajcég - az OTP-vel egyetemben - szenzációs új célárat kapott a Morgan Stanley amerikai nagybanktól.
Mellesleg zsinórban negyedik napja állít fel új rekordot az olajpapír.
A Richter részvényei is magukra találtak, 1,1 százalékkal, 11 930 forintra drágulva. Ebben még mindig szerepet játszhat, hogy a második negyedévben a Vraylarral újfent rekordbevételre tett szert a magyar gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie - tudtuk meg pénteken.
A Magyar Telekom papírjai 2734 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 0,4 százalékkal gyengültek.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint a napközbeni nagy erősödés után, leadta a pluszokat. Az eurót késő délután ismét 364,5 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon.