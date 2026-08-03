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Zsinórban negyedik napja döntötte meg árfolyamcsúcsát a Mol, a forint leadta a pluszokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három nap alatt harmadszor javította meg záróértékrekordját a BUX is. Az örökös rekorder Mol mellett, hétfőn drágultak a Richter és az OTP részvényei is.
Murányi Ernő
2026.08.03, 17:28
Frissítve: 2026.08.03, 17:41

Valósággal kilőttek az amerikai részvényindexek a tengerentúli tőzsdék nyitása után, s a londoni FTSE 100 kivételével az ókontinensen is markáns erősödés bontakozott ki hétfő délutánra.

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Mol: zsinórban negyedjére döntötte meg árfolyamcsúcsát az olajcég / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A német DAX 1,7 százalékos, a párizsi CAC 40 1,4 százalékos pluszba lendült.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Iránnal még hétfőn megkezdődnek a tárgyalások. Az iráni külügyminisztérium azonban később cáfolta, hogy bármiféle tárgyalás folyna, és kijelentették, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet mindaddig nem változik, amíg az Egyesült Államok folytatja jogsértéseit.

A BUX ezúttal alulteljesítő volt, hiszen mindössze 0,5 százalékkal, 147 365 pontig kapaszkodott fel, bár árnyalja a képet, hogy ez az érték egyszersmind új történelmi maximumot jelent.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 18,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP részvényei 0,4 százalékkal, 47 000 forintra drágultak.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 47 000 HUF 0 / +0,38 %
Forgalom: 8 285 157 840 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa még erőteljesebben, 1 százalékkal, 4574 forintra ralizott, mert bár tovább zuhantak az olajárak a közel-keleti légicsapások szünetelése miatt, az olajcég - az OTP-vel egyetemben - szenzációs új célárat kapott a Morgan Stanley amerikai nagybanktól

Mellesleg zsinórban negyedik napja állít fel új rekordot az olajpapír.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 574 HUF 0 / +0,97 %
Forgalom: 4 064 141 344 HUF
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1 év
3 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter részvényei is magukra találtak, 1,1 százalékkal, 11 930 forintra drágulva. Ebben még mindig szerepet játszhat, hogy a második negyedévben a Vraylarral újfent rekordbevételre tett szert a magyar gyógyszergyártó amerikai partnere, az AbbVie - tudtuk meg pénteken.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 930 HUF 0 / +1,1 %
Forgalom: 4 687 570 620 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2734 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 0,4 százalékkal gyengültek.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 734 HUF 0 / -0,44 %
Forgalom: 640 467 320 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

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A forint a napközbeni nagy erősödés után, leadta a pluszokat. Az eurót késő délután ismét 364,5 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu