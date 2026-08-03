Zsinórban negyedik napja döntötte meg árfolyamcsúcsát a Mol, a forint leadta a pluszokat

Valósággal kilőttek az amerikai részvényindexek a tengerentúli tőzsdék nyitása után, s a londoni FTSE 100 kivételével az ókontinensen is markáns erősödés bontakozott ki hétfő délutánra.

Mol: zsinórban negyedjére döntötte meg árfolyamcsúcsát az olajcég / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

A német DAX 1,7 százalékos, a párizsi CAC 40 1,4 százalékos pluszba lendült.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy Iránnal még hétfőn megkezdődnek a tárgyalások. Az iráni külügyminisztérium azonban később cáfolta, hogy bármiféle tárgyalás folyna, és kijelentették, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet mindaddig nem változik, amíg az Egyesült Államok folytatja jogsértéseit.

A BUX ezúttal alulteljesítő volt, hiszen mindössze 0,5 százalékkal, 147 365 pontig kapaszkodott fel, bár árnyalja a képet, hogy ez az érték egyszersmind új történelmi maximumot jelent.