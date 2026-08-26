Az Nvidia újfent felülmúlta a várakozásokat, fellélegezhet a globális tőkepiac, vagy mégsem?

A második negyedévben is felülmúlta a várakozásokat az Nvidia, a globális AI-ökoszisztéma középpontjában elhelyezkedő óriáscég április és június között is folytatta robbanásszerű növekedését - derült ki a vállalat szerdán, az amerikai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentéséből.

Az Nvidia újfent felülmúlta a várakozásokat / Fotó: Imaginechina via AFP

Duplázott az Nvidia

Bár az Nvidiától éves bázison eleve nagyjából duplázódó bevételeket és profitot vártak az elemzők, Jensen Huang cége - amely világszerte a legnagyobb tőzsdei kapitalizációval rendelkezik - még ezekre a becslésekre is rátett egy lapáttal.

A vállalat forgalmát a céget követő 47 elemző átlagosan 92,28 milliárd amerikai dollárra prognosztizálta a 2025 második negyedévében kigazdálkodott 46,74 milliárd amerikai dolláros bevétel után, ám az Nvidia a legutolsó lezárt három hónapos periódusban 4 milliárddal többet, 96,2 milliárd amerikai dollárt könyvelhetett el ezen a soron.

Ugyanez a forgatókönyv valósult meg nyereségágon is, hiszen a 2,22 dolláros egy részvényre jutó nettó profit (ESP) szintén több mint kétszerese a tavalyi 1,08 dollárnak, s könnyedén rávert az elemzők által előrejelzett 2,09 dollárra is.

Telhetetlenek a befektetők

A remek eredmények hatását azonban alaposan lerontotta, hogy egyes telhetetlen befektetők csalódtak a vállalat által közölt - a jelenlegi, azaz harmadik negyedévre vonatkozó - túl szerénynek ítélt 108 milliárd dolláros (plusz-mínusz 2 százalék) bevételi várakozás miatt, holott az elemzők eddig ennél kevesebbre, átlagosan 105,2 milliárd dollárra számítottak. A Bloomberg adatbázisa szerint ugyanis egyes előrejelzések meghaladták a 110 milliárd dollárt.

A bruttó árrést – azaz a gyártási költségek levonása után fennmaradó árbevétel százalékos arányát – egyébként nagyjából 74 százalékra várja a menedzsment.

A jelentés közzétételét követően ezért a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben a társaság részvényeinek árfolyama mintegy 1,6 százalékkal, 209,66 dollárra esett.

A piac reakciójában azonban minden bizonnyal jelentős szerepet játszik a mesterségesintelligencia-boom körüli növekvő szkepticizmus is. Az évekig tartó féktelen növekedés után ugyanis egyes befektetők aggódni kezdtek egy esetleges buborék kialakulása miatt. Emellett az Nvidia és szektortársai között megvalósuló számtalan befektetési megállapodás szintén aggódást keltett azzal kapcsolatban, hogy ezek a körkörös ügyletek bizonytalanabb alapokra helyezik az iparágat.