Feszülten várják a piacok az Nvidia gyorsjelentését
Az Nvidia negyedéves gyorsjelentései nemcsak a részvényesei számára kiemelt fontosságúak, hanem a teljes technológiai szektor irányát is meghatározó makroeseménynek is számítanak. Szerdán a piaczárás után érkező gyorsjelentés újabb lendületet adhat az egész nyáron gyengélkedő technológiai szektornak.
Nvidia: magasan a léc
A befektetők egy újabb kirobbanó negyedévet várnak a chipgyártótól. Éves összevetésben a bevétel 97 százalékkal (92,3 milliárd dollárra), az EPS 115 százalékkal (2,15 dollárra) emelkedhetett a július 31-én zárult negyedévben. A bevételen belül a kiemelt adatközponti bevétel 109 százalékkal (85,8 milliárd dollárra) növekedhetett. A várakozások szerint a bruttó marzs továbbra is 75 százalék körül alakulhatott. A menedzsment májusban a konszenzushoz képest valamivel óvatosabb volt a második negyedévet illetően: 89,18 és 92,85 milliárd dollár közötti bevételt, valamint 75 százalékos bruttó marzsot várnak a negyedévre.
Ezek a számok azonban jórészt be vannak árazva. A tényleges tét a harmadik negyedévre adott iránymutatás, ahol a konszenzus 104,6 milliárd dolláros árbevételt (+83 százalék év/év) és 74,8 százalékos bruttó marzsot vár. Ha ez a két szám nem kerül a várakozások fölé, a jelentés a második negyedév erejétől függetlenül csalódást okozhat.
Mire kell figyelni?
Négy tétel mozgathatja érdemben az árfolyamot. Az első az adatközponti szegmens bevétele, ahol a konszenzus 109 szézalékos éves növekedést vár. A második, hogy hogyan alakul a bruttó marzs a 75 százalékos várakozáshoz képest, hiszen a nyereségesség tartása a generációváltás alatt önmagában is a vállalat piaci erejét mutatja. A harmadik a negyedéves iránymutatás. Végül a Vera Rubin platform felfutásának ütemezése: a negyedév adatközponti bevételének zömét még az előző generációs Blackwell Ultra adta, az utódplatform júniusban lépett teljes gyártásba, és nyolc felhőpartnerhez szállít.
Az earning beat már nem elég
Az árfolyam az elmúlt négy gyorsjelentés mindegyike után mérséklődött, annak ellenére is, hogy a jelentett számok az előrejelzés felett alakultak. A mérséklődés fő oka az volt, hogy a vállalat a konszenzusnál gyengébb előrejelzést adott. Az opciós piac nagyjából 6 százalékos elmozdulást áraz, miközben az elmúlt nyolc jelentésnél a tényleges mozgás átlagosan 4 és 4,5 százalék között alakult.
A jelentés három csatornán gyűrűzik tovább a szektorban
- Az első az ellátási lánc. Az iránymutatás lényegében a beszállítók megrendelésállományát vetíti előre, a memóriagyártóktól a bérgyártáson át a hálózati és az energetikai berendezéseket szállító vállalatokig. A memória szűkössége már most látszik a számokon: az Amazon kifejezetten a magasabb memóriaárakra hivatkozva emelte idei beruházási keretét 220 milliárd dollár közelébe anélkül, hogy az építési terv változott volna, és a Meta is ezzel indokolta a saját sávjának megemelését. A legnagyobb felhőszolgáltatók beruházási kiadása idén az elemzői konszenzus szerint 750 és 800 milliárd dollár között alakul, ami nagyjából 65-85 százalékos bővülés a tavalyi bázishoz képest. Ez a teljes beruházási költés, aminek becslések szerint mintegy háromnegyede kötődik közvetlenül a mesterséges intelligenciához. Jövőre a konszenzus 920 milliárd dollár körül jár, a Goldman Sachs viszont ezt konzervatívnak tartja, és 1,1 ezermilliárd dolláros pályát vázol fel.
- A második maguk a felhőszolgáltatók, ahol a hatás nem egyértelműen pozitív. A piac az elmúlt negyedévekben már nem díjazta a beruházási keret emelését: az Alphabet árfolyama 7 százalékkal került lejjebb azon a napon, amikor a második negyedéves jelentésével együtt megemelte az idei tervét. A cég ráadásul a 2004-es tőzsdei bevezetése óta először számolt be negatív szabad pénzáramról, míg a Microsoft a nagyjából 70 százalékos beruházásbővülés mellett is 19,6 milliárd dollárt termelt. Egy erős Nvidia-iránymutatás tehát a beszállítóknak jó hír, a költekezőknél viszont éppen a szabad pénzáramra nehezedő nyomást erősíti.
- A harmadik a finanszírozás. A beruházási ciklus egyre inkább hitelből valósul meg: a Goldman Sachs becslése szerint jövőre a szereplők nagyjából 400 milliárd dollárnyi befektetési kategóriájú kötvényt bocsáthatnak ki, ami a várt beruházás mintegy harmadát fedezné. Ezzel az AI-történet a kötvénypiac témája is lett, és érzékennyé vált a hitelfelárak alakulására.
Az elemzői célárak átlaga 315 dollár (a hétfői 208 dolláros záróárfolyamhoz képest 51 százalékos felértékelődési potenciál), a szórás viszont jelentős – 180 és 500 dollár között –, az elemzők kiugró többsége (96 százaléka) azonban vételre ajánlja a vállalat részvényeit.
Ez első olvasatra megnyugtató, valójában viszont éppen ez a kockázat forrása. Ha az elemzők szinte mindegyike pozitív, akkor a jó hír nagyrészt már benne van az árban. Egy további emelkedéshez olyan vevőkre lenne szükség, akik eddig kimaradtak, csakhogy a többség már bent van a papírban. Csalódás esetén viszont bőven akad, aki eladhat. Részben ezért fordulhatott elő, hogy a részvényárfolyam az elmúlt négy jelentés után is csökkent, pedig a számok rendben voltak. A szerdai reakció ezúttal is inkább a várakozásokról fog szólni és kevésbé a teljesítményről.