Feszülten várják a piacok az Nvidia gyorsjelentését

Az Nvidia negyedéves gyorsjelentései nemcsak a részvényesei számára kiemelt fontosságúak, hanem a teljes technológiai szektor irányát is meghatározó makroeseménynek is számítanak. Szerdán a piaczárás után érkező gyorsjelentés újabb lendületet adhat az egész nyáron gyengélkedő technológiai szektornak.

Nvidia: szerdán érkezik a gyorsjelentés, feszülten várják a piacok / Fotó: CFOTO via AFP

Nvidia: magasan a léc

A befektetők egy újabb kirobbanó negyedévet várnak a chipgyártótól. Éves összevetésben a bevétel 97 százalékkal (92,3 milliárd dollárra), az EPS 115 százalékkal (2,15 dollárra) emelkedhetett a július 31-én zárult negyedévben. A bevételen belül a kiemelt adatközponti bevétel 109 százalékkal (85,8 milliárd dollárra) növekedhetett. A várakozások szerint a bruttó marzs továbbra is 75 százalék körül alakulhatott. A menedzsment májusban a konszenzushoz képest valamivel óvatosabb volt a második negyedévet illetően: 89,18 és 92,85 milliárd dollár közötti bevételt, valamint 75 százalékos bruttó marzsot várnak a negyedévre.

Forrás: Equilor Befektetési Zrt.

Ezek a számok azonban jórészt be vannak árazva. A tényleges tét a harmadik negyedévre adott iránymutatás, ahol a konszenzus 104,6 milliárd dolláros árbevételt (+83 százalék év/év) és 74,8 százalékos bruttó marzsot vár. Ha ez a két szám nem kerül a várakozások fölé, a jelentés a második negyedév erejétől függetlenül csalódást okozhat.

Forrás: Equilor Befektetési Zrt.

Mire kell figyelni?

Négy tétel mozgathatja érdemben az árfolyamot. Az első az adatközponti szegmens bevétele, ahol a konszenzus 109 szézalékos éves növekedést vár. A második, hogy hogyan alakul a bruttó marzs a 75 százalékos várakozáshoz képest, hiszen a nyereségesség tartása a generációváltás alatt önmagában is a vállalat piaci erejét mutatja. A harmadik a negyedéves iránymutatás. Végül a Vera Rubin platform felfutásának ütemezése: a negyedév adatközponti bevételének zömét még az előző generációs Blackwell Ultra adta, az utódplatform júniusban lépett teljes gyártásba, és nyolc felhőpartnerhez szállít.

Az earning beat már nem elég

Az árfolyam az elmúlt négy gyorsjelentés mindegyike után mérséklődött, annak ellenére is, hogy a jelentett számok az előrejelzés felett alakultak. A mérséklődés fő oka az volt, hogy a vállalat a konszenzusnál gyengébb előrejelzést adott. Az opciós piac nagyjából 6 százalékos elmozdulást áraz, miközben az elmúlt nyolc jelentésnél a tényleges mozgás átlagosan 4 és 4,5 százalék között alakult.