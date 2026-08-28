Deviza
EUR/HUF365,36 +0,22% USD/HUF315,56 +0,88% GBP/HUF426,99 +0,38% CHF/HUF389,71 +0,16% PLN/HUF84,13 +0,07% RON/HUF69,51 +0,28% CZK/HUF15,14 +0,26% EUR/HUF365,36 +0,22% USD/HUF315,56 +0,88% GBP/HUF426,99 +0,38% CHF/HUF389,71 +0,16% PLN/HUF84,13 +0,07% RON/HUF69,51 +0,28% CZK/HUF15,14 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 666,43 +0,68% MTELEKOM2 504 -1,03% MOL5 050 +1,86% OTP46 000 +0,83% RICHTER13 370 +0,07% OPUS320,5 -0,77% ANY6 620 -1,34% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 567,72 -0,35% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 233,3 +0,43% BUX150 666,43 +0,68% MTELEKOM2 504 -1,03% MOL5 050 +1,86% OTP46 000 +0,83% RICHTER13 370 +0,07% OPUS320,5 -0,77% ANY6 620 -1,34% AUTOWALLIS135 0% WABERERS4 510 +0,67% BUMIX9 567,72 -0,35% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 233,3 +0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajcégek
iráni háború
Chevron
Shell
Exxon Mobil
tőzsde
Mol

Hatalmasat nyertek az olajcégek a fél éve tartó iráni háborún – befektetőik is jól jártak: a Mol az olajóriásokat is lekörözi, török részvénnyel lehetett duplázni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai-iráni háború első fél éve rég nem látott profithoz segítette az olajszektor meghatározó képviselőit. Az olajcégek a tőzsdén is szárnyalnak idén, közül is kiemelkedik a Mol, valamint a török Tupras az amerikai és nyugat-európai olajóriások hozamait is lekörözve.
Kadlót Tibor
2026.08.28, 18:00

Fél éve indított támadást az Egyesült Államok Irán ellen, a közel-keleti háború pedig a piacokon is súlyos nyomokat hagyott. Az amerikai csapásokra a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolt a perzsa rezsim, ami világszerte energiakrízist eredményezett. Az egekbe szökő olaj- és a gázárak mellett a finomított olajtermékek is megdrágultak, és ezzel párhuzamosan az ellátási és inflációs kockázatok is jelentősen emelkedtek. Ebben a rendkívüli környezetben ismét fókuszba kerültek az olajcégek, melyek az idei év nagy nyertesei eddig, befektetőikkel együtt, akik jókora nyereséget érhettek el a szektor részvényeivel.

olaj, olajcégek, részvény,
A háború okozta olajáremelkedés nagy profitot és az olajcégek részvényeinek felértékelődését eredményezte / Fotó: Shutterstock

Az olajipari vállalatok kihasználták a piac történetének legnagyobb fosszilis energia-ellátási zavarát, és a meredeken emelkedő olajárakon óriásira hizlalták profitjukat, miközben tőzsdei árfolyamuk is kilőtt.

Ontják a profitot az olajóriások a háború kitörése óta

A nyolc legnagyobb olajcég – Saudi Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron and ExxonMobil – együtt 93 milliárd dollár adózott nyereséget termelt a második negyedévben, az első olyan jelentési periódusban, amely már teljes egészében érintett a február 28-án kitört iráni háború. Ezzel közel megduplázták összesített nyereségüket egy év alatt.

A profittömeg legnagyobb részét Saudi Aramco szállította. A világ legnagyobb, többségében a szaúdi állam tulajdonába tartozó olajtermelője ráadásul úgy ért el harmadával magasabb, 33 milliárd dollár feletti profitot, hogy létesítményeit az iráni erők és a radikális iszlamista húszik rakétatámadásai is megrongálták.

A közel-keleti konfliktustól távolabb lévő nyugati vállalatok nyeresége is a sztratoszférába lőtt ki: 

  • a brit BP-é 2,35 milliárdról 5,7 milliárd dollárra, 
  • a norvég Equinoré 1,8 milliárdról 3,2 milliárd dollárra, 
  • miközben a Shell fennállása legerősebb, 9,84 milliárd dolláros nettó eredményét szállította.

Profithegyeket szültek az amerikai szektortársak is, az Exxon nyeresége bő duplájára, 14,5 milliárd dollárra ugrott, a Chevron pedig a tavalyi ötszörösét, 12,2 milliárd dollárt könyvelt el adózott eredményként. A ConocoPhillips profitja a két legnagyobb amerikai termelőt követve 1,8 milliárd dollárról négymilliárd dollárig lőtt ki.

Szűkebb térségünkben is megszaladt az olajcégek szekere, az osztrák OMV a legutóbbi negyedévben 140 százalék feletti profitugrásról számolt be, 929 millió eurós tételt kimutatva a legfontosabb eredménysoron. A lengyel Orlen a Chevronhoz hasonlóan több mint ötszörözte nyereségét, ami 7,68 milliárd złotyra rúgott.

A Molnál is elégedetten csettinthettek a brutálisan, 663 százalékkal megugró, 786 millió dolláros profitot látva, amit még a tavalyi tűzeset miatt csökkentett kapacitással üzemelő Dunai Finomítóval hozott össze a magyar olajtársaság. 

Hernádi Zsolt cégvezér szerint az erős olaj- és gázárak mellett a magas finomítói és petrokémiai árrések is jelentősen hozzájárultak a régiós szinten is kiemelkedő eredményhez.  

A kedvező iparági környezet és a profitabilitás hatalmas javulása a vállalatokat is jelentősen felértékelte.

A Saudi Aramco részvényeinek szerény, egyszámjegyű idei emelkedésén ugyan látszik, hogy a befektetők óvatosak földrajzi közelség miatt a konfliktusnak közvetlenül is kitett vállalatokkal, a szektor többi meghatározó szereplője jókora hozamokkal örvendezteti meg idén a befektetőket.

Az olajóriások közül az olasz Eni részvényeit lendítette fel leginkább az energiakrízist kiváltó közel-keleti háború. A február vége óta eltelt fél év alatt 15 százalékot menetelt a kurzus, az év elejétől pedig 40 százalékkal értékelődött fel a társaság.

Hasonló utat járt be a ConocoPhillips árfolyama is a háború első hat hónapjában, a tengerentúli olajvállalat papírjait az év eleje óta tartva 33 százalékos árfolyamnyereséget realizálhattak a befektetők.

A fancia TotalEnergies tőzsdei értéke tizedével nőtt a háború alatt, és mivel az idei évet is erősen kezdte, ezzel már 33 százalékos ralinál jár a kurzus.

A brit és az amerikai gigászok némi csalódást okozva 10 százalék alatti emelkedést értek el a konfliktus kezdete óta – különösen az Exxon alulteljesítése szembeötlő –, idén azonban ha nem is kiemelkedő, de átlag feletti hozamokat értek el. A Shell részvényei ötödével drágultak, és a BP sem sokkal marad el ettől a teljesítménytől. A Chevron és az Exxon viszont több mint negyedével ér ma többet, mint 2025 végén.

Az igazán méretes hozamokat nem az olajóriások, hanem a kisebb méretű régiós olajcégek között érdemes keresni.

Ritkaságszámba megy a Mol elképesztő ralija, török olajcég részvényeivel lehetett duplázni

A kisebb méret és a feltörekvő piaci státusz miatt ezek a vállalatok részvényárfolyama egyébként is mozgékonyabb nagyobb, fejlett piaci, globális piaci szereplőnek számító társaikénál.

Több szempontból is inkább előbbiek közé tartozik az OMV, amely a földrajzi beágyazottság köt a kelet-közép-európai régióhoz, a hozamok tekintetében viszont az olajóriásokkal tartja a versenyt. Az osztrák energetikai multi 40 százalékos menetelése körükben kifejezetten erősnek számít.

A közvetlen riválisok közül a lengyel Orlen tőzsdei kapitalizációja másfélszeresére hízott nyolc hónap alatt, de még ez sem fogható a Mol idei ralijához. A magyar olajtársaság árfolyama 70 százalékot emelkedett, és eközben történelmi csúcsot is döntött. A Mol ezzel a teljesítménnyel nemcsak a szektorban számít felülteljesítőnek, de a pesti tőzsde 35 százalékos diadalmenetéhez és a BUX index 150 ezer pont fölé kerülésben is a legmeghatározóbb szerepet játszotta a négy hazai blue chip részvény közül.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 5 050 HUF 0 / +1,86 %
Forgalom: 2 991 816 763 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az olajtársaság ráadásul a hazai részvénypiaci mezőny és legtöbb külföldi szektortársával ellentétben még ki sem fizette a tavalyi év után járó, 241 milliárd forintnyi rekordosztalékot, ami tovább növelheti a részvényen elérhető hozamokat.

A magyar céget csupán egy régiós olajcég múlja felül 2026-ban a hozamok tekintetében.

A török Tupras az iráni háború kezdete óta csaknem 75 százalékot ralizott, idén pedig már duplázhattak a részvénnyel azok a befektetők, akik vállalták az közel sem értéktartóságáról ismert török líra devizakitettséget.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu