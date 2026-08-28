Hatalmasat nyertek az olajcégek a fél éve tartó iráni háborún – befektetőik is jól jártak: a Mol az olajóriásokat is lekörözi, török részvénnyel lehetett duplázni

Fél éve indított támadást az Egyesült Államok Irán ellen, a közel-keleti háború pedig a piacokon is súlyos nyomokat hagyott. Az amerikai csapásokra a Hormuzi-szoros lezárásával válaszolt a perzsa rezsim, ami világszerte energiakrízist eredményezett. Az egekbe szökő olaj- és a gázárak mellett a finomított olajtermékek is megdrágultak, és ezzel párhuzamosan az ellátási és inflációs kockázatok is jelentősen emelkedtek. Ebben a rendkívüli környezetben ismét fókuszba kerültek az olajcégek, melyek az idei év nagy nyertesei eddig, befektetőikkel együtt, akik jókora nyereséget érhettek el a szektor részvényeivel.

A háború okozta olajáremelkedés nagy profitot és az olajcégek részvényeinek felértékelődését eredményezte / Fotó: Shutterstock

Az olajipari vállalatok kihasználták a piac történetének legnagyobb fosszilis energia-ellátási zavarát, és a meredeken emelkedő olajárakon óriásira hizlalták profitjukat, miközben tőzsdei árfolyamuk is kilőtt.

Ontják a profitot az olajóriások a háború kitörése óta

A nyolc legnagyobb olajcég – Saudi Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron and ExxonMobil – együtt 93 milliárd dollár adózott nyereséget termelt a második negyedévben, az első olyan jelentési periódusban, amely már teljes egészében érintett a február 28-án kitört iráni háború. Ezzel közel megduplázták összesített nyereségüket egy év alatt.

A profittömeg legnagyobb részét Saudi Aramco szállította. A világ legnagyobb, többségében a szaúdi állam tulajdonába tartozó olajtermelője ráadásul úgy ért el harmadával magasabb, 33 milliárd dollár feletti profitot, hogy létesítményeit az iráni erők és a radikális iszlamista húszik rakétatámadásai is megrongálták.

A közel-keleti konfliktustól távolabb lévő nyugati vállalatok nyeresége is a sztratoszférába lőtt ki:

a brit BP-é 2,35 milliárdról 5,7 milliárd dollárra,

a norvég Equinoré 1,8 milliárdról 3,2 milliárd dollárra,

miközben a Shell fennállása legerősebb, 9,84 milliárd dolláros nettó eredményét szállította.

Profithegyeket szültek az amerikai szektortársak is, az Exxon nyeresége bő duplájára, 14,5 milliárd dollárra ugrott, a Chevron pedig a tavalyi ötszörösét, 12,2 milliárd dollárt könyvelt el adózott eredményként. A ConocoPhillips profitja a két legnagyobb amerikai termelőt követve 1,8 milliárd dollárról négymilliárd dollárig lőtt ki.