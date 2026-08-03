A soros felülvizsgálati eljárás eredményeképpen a már kiadott minősítés alapján az Opus Global által kibocsátott kötvények besorolását BBB mínuszról, BB mínuszra minősítette le a német Scope Ratings hitelminősítő - közölte az Opus a tőzsde honlapján.

Bóvliba vágta az Opus Global kötvényeit a Scope Ratings / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezzel egyidejűleg az Opus Global kibocsátói minősítését BB-ről BB mínuszra rontották, a kilátást is negatívra változtatva.

A Scope Ratings rendszerében a BBB- jelentősen jobb minősítés, mint a BB-. A BBB- kategória már a befektetésre ajánlott (investment grade) sáv alja, míg a BB- a befektetésre nem ajánlott spekulatív, röviden bóvli kategóriába tartozik, ami nagyobb nem-fizetési kockázatot jelöl.

Az Opusra adott negatív kilátás a meggyengült teljes költségfedezetet tükrözi, valamint a holding szintű készpénzbeáramlás magas koncentrációját az építőipari szegmensből. E szegmens osztalékfizetési képessége bizonytalanná vált a hitelminősítő szerint,

mivel a jövőbeli közbeszerzési tevékenysége és az új megrendelések állománya jelenleg nehezen látható előre.

A kötvények leminősítése közvetlenül két nagyméretű, forintalapú vállalati kötvényt érint:

HU0000359278: 28,6 milliárd forint névértékű sorozat.

HU0000360409: 39,0 milliárd forint névértékű sorozat.

A kötvényeket ugyanis a holdingvállalat, vagyis az anyacég bocsátotta ki, nem pedig a tényleges tevékenységet végző leányvállalatok - indokolja döntését a Scope Ratings.

A mindennapi működésből származó készpénz és profit azonban a leányvállalatok szintjén keletkezik, amelyeknek viszont saját adósságaik is vannak, például a fedezettel rendelkező hitelek, vagy a szállítói tartozások.

A jogszabályok szerint ugyanakkor a leányvállalatok bevételeiből először a leányvállalat saját hitelezőit kell kifizetni. A holding szintjén sorban álló kötvényesek csak akkor részesülhetnek kifizetésben, ha ezeknek a kötelezettségeknek a törlesztése után a leányvállalatoknál marad még pénz.