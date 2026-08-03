Deviza
EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF315,76 +0,09% GBP/HUF425,17 -0,13% CHF/HUF390,32 -0,16% PLN/HUF84,6 +0,07% RON/HUF69,39 -0,03% CZK/HUF15,04 +0,01% EUR/HUF364,03 -0,04% USD/HUF315,76 +0,09% GBP/HUF425,17 -0,13% CHF/HUF390,32 -0,16% PLN/HUF84,6 +0,07% RON/HUF69,39 -0,03% CZK/HUF15,04 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 685,5 0% MTELEKOM2 730 -0,59% MOL4 544 +0,31% OTP46 750 -0,15% RICHTER11 830 +0,25% OPUS358,5 +0,14% ANY6 740 +0,3% AUTOWALLIS142 -1,41% WABERERS4 720 -0,42% BUMIX9 499,99 +0,71% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 149,57 +0,49% BUX146 685,5 0% MTELEKOM2 730 -0,59% MOL4 544 +0,31% OTP46 750 -0,15% RICHTER11 830 +0,25% OPUS358,5 +0,14% ANY6 740 +0,3% AUTOWALLIS142 -1,41% WABERERS4 720 -0,42% BUMIX9 499,99 +0,71% CETOP4 893,6 -0,21% CETOP NTR3 149,57 +0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Opus Global
bóvli

Bóvliba vágta az Opus Global kötvényeit a Scope Ratings

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Maga a cég is gyengébb hitelminősítést kapott. A Scope Ratings egyebek között megállapítja, hogy az Opus Global építőipari üzletágának a jövőbeli közbeszerzési tevékenysége és az új megrendelések állománya jelenleg nehezen látható előre.
VG
2026.08.03, 14:23

A soros felülvizsgálati eljárás eredményeképpen a már kiadott minősítés alapján az Opus Global által kibocsátott kötvények besorolását BBB mínuszról, BB mínuszra minősítette le a német Scope Ratings hitelminősítő - közölte az Opus a tőzsde honlapján.

Opus Global
Bóvliba vágta az Opus Global kötvényeit a Scope Ratings / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezzel egyidejűleg az Opus Global kibocsátói minősítését BB-ről BB mínuszra rontották, a kilátást is negatívra változtatva.

A Scope Ratings rendszerében a BBB- jelentősen jobb minősítés, mint a BB-. A BBB- kategória már a befektetésre ajánlott (investment grade) sáv alja, míg a BB- a befektetésre nem ajánlott spekulatív, röviden bóvli kategóriába tartozik, ami nagyobb nem-fizetési kockázatot jelöl. 

Az Opusra adott  negatív kilátás a meggyengült teljes költségfedezetet tükrözi, valamint a holding szintű készpénzbeáramlás magas koncentrációját az építőipari szegmensből. E szegmens osztalékfizetési képessége bizonytalanná vált a hitelminősítő szerint, 

mivel a jövőbeli közbeszerzési tevékenysége és az új megrendelések állománya jelenleg nehezen látható előre.

A kötvények leminősítése közvetlenül két nagyméretű, forintalapú vállalati kötvényt érint:

  • HU0000359278: 28,6 milliárd forint névértékű sorozat.
  • HU0000360409: 39,0 milliárd forint névértékű sorozat.

A kötvényeket ugyanis a holdingvállalat, vagyis az anyacég bocsátotta ki, nem pedig a tényleges tevékenységet végző leányvállalatok - indokolja döntését a Scope Ratings.

A mindennapi működésből származó készpénz és profit azonban a leányvállalatok szintjén keletkezik, amelyeknek viszont saját adósságaik is vannak, például a fedezettel rendelkező hitelek, vagy a szállítói tartozások.

A jogszabályok szerint ugyanakkor a leányvállalatok bevételeiből először a leányvállalat saját hitelezőit kell kifizetni. A holding szintjén sorban álló kötvényesek csak akkor részesülhetnek kifizetésben, ha ezeknek a kötelezettségeknek a törlesztése után a leányvállalatoknál marad még pénz.

 OPUS részvény
OPUS részvény14:33:47
Árfolyam: 358,5 HUF +0,5 / +0,14 %
Forgalom: 11 214 190 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Opus részvényei szerdán kora délutánig 0,3 százalékkal, 359 forintra drágultak.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu