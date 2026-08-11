Mélyrepülésben az Opus részvényei az állam döntése után
A mélybe rántották a tőzsdézők az Opus részvényárfolyamát kedd délelőtt, nem sokkal azt követően, hogy a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kizárta a holding portfóliójába tartozó Opus TITÁSZ Áramhálózati Zrt-t az uniós helyreállítási alap keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.
A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus részvényei 4,9 százalékkal zuhantak a Budapesti Értéktőzsdén nem sokkal 11 óra után, azt követően, hogy megjelent a Gazdasági és Energerikai Minisztérium erről szóló közleménye.
Kizárták az Opus leánycégét a hálózatfejlesztési munkákból
Ahogyan azrról a Világgazdasági sis beszámolt, az MFB igazgatósága hétfői ülésén úgy döntött, hogy kizárja az Opus TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.
A hivatalos indoklás szerint a kizárás oka az átláthatósági követelmények nem teljesítése volt.
Aaz Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve ugyanis alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt, és a vállalatnál ez az átláthatóság nem valósul meg.
A Magyar Fejlesztési Bank kizárta Mészáros Lőrinc áramszolgáltató cégét a 600 milliárd forintos uniós fejlesztési pályázatból, mivel Orbán Viktor strómanjának cége nem felelt meg az átláthatósági feltételeknek
– írta ki a Facebookra nem Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal a hír megjelenése után.
A miniszterelnök arra kérte követőit, osszák meg posztját, hogy – mint az első kommentben szerepel – „a 30 milliárdos yachtra [az ott szereplő írásmóddal - a szerk.] is eljusson!”
Magyar Péter nem fejtette ki, mit ért pontosan a posztjában szereplő állításon.
A hírekre a befektetők is gyorsan reagáltak, akik eladási egbízásaikkal percek alatt közel öt százalékos mínuszba rántották az Opus árfolyamát. A papír ugyanakkor egyátalén nem kiemelkedő forgalmban zuhan, a tőzsdézők mindössze 26 millió forint összértékben kötöttek üzletet a részvénnyel.
Összehasonlításul, a legforgalmasabb blue chip papír,
- az OTP közel kétmilliárd forint értékben cserélt gazdát ma délelőtt,
- a Mol 1,3 milliárd forintos forgalmat generált,
- a Richterrel valamivel egymilliárd forint feletti volumenben kereskedtek,
- a Magyar Telekom bő 300 millió forintot mozgatott meg,
- a közepes méretű hazai vállalatok közé tartozó ANY Biztonsági nyomda pedig 100 milliós forgalmat bonyolított.
Az Opus részvényei a keddi zuhanással együtt már több mint 36 százalékot veszítettek piaci értékükből az év eleje óta.