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Mélyrepülésben az Opus részvényei az állam döntése után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt százalékkal zuhant a holding részvényárfolyama kedd délelőtt. A Magyar Fejlesztési Bank kizárta az Opus TITÁSZ-t a hálózatfejlesztési pályázatokból.
K. T.
2026.08.11, 11:30
Frissítve: 2026.08.11, 12:16

A mélybe rántották a tőzsdézők az Opus részvényárfolyamát kedd délelőtt, nem sokkal azt követően, hogy a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) kizárta a holding portfóliójába tartozó Opus TITÁSZ Áramhálózati Zrt-t az uniós helyreállítási alap keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.

Opus, részvény, Opus TITÁSZ
Mélyrepülésben az Opus részvényei / Fotó: NurPhoto via AFP

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus részvényei 4,9 százalékkal zuhantak a Budapesti Értéktőzsdén nem sokkal 11 óra után, azt követően, hogy megjelent a Gazdasági és Energerikai Minisztérium erről szóló közleménye.

Kizárták az Opus leánycégét a hálózatfejlesztési munkákból

Ahogyan azrról a Világgazdasági sis beszámolt, az MFB igazgatósága hétfői ülésén úgy döntött, hogy kizárja az Opus TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból. 

A hivatalos indoklás szerint a kizárás oka az átláthatósági követelmények nem teljesítése volt.

Aaz Európai Bizottság a program előkészítésétől kezdve ugyanis alapvető feltételként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vehessenek részt, és a vállalatnál ez az átláthatóság nem valósul meg.

A Magyar Fejlesztési Bank kizárta Mészáros Lőrinc áramszolgáltató cégét a 600 milliárd forintos uniós fejlesztési pályázatból, mivel Orbán Viktor strómanjának cége nem felelt meg az átláthatósági feltételeknek

 – írta ki a Facebookra nem Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal a hír megjelenése után.

A miniszterelnök arra kérte követőit, osszák meg posztját, hogy – mint az első kommentben szerepel – „a 30 milliárdos yachtra [az ott szereplő írásmóddal - a szerk.] is eljusson!”

Magyar Péter nem fejtette ki, mit ért pontosan a posztjában szereplő állításon.

 OPUS részvény
OPUS részvény2026.08.12.
Utolsó ár: 354,5 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A hírekre a befektetők is gyorsan reagáltak, akik eladási egbízásaikkal percek alatt közel öt százalékos mínuszba rántották az Opus árfolyamát. A papír ugyanakkor egyátalén nem kiemelkedő forgalmban zuhan, a tőzsdézők mindössze 26 millió forint összértékben kötöttek üzletet a részvénnyel.

Összehasonlításul, a legforgalmasabb blue chip papír, 

  • az OTP közel kétmilliárd forint értékben cserélt gazdát ma délelőtt, 
  • a Mol 1,3 milliárd forintos forgalmat generált, 
  • a Richterrel valamivel egymilliárd forint feletti volumenben kereskedtek, 
  • a Magyar Telekom bő 300 millió forintot mozgatott meg, 
  • a közepes méretű hazai vállalatok közé tartozó ANY Biztonsági nyomda pedig 100 milliós forgalmat bonyolított.

Az Opus részvényei a keddi zuhanással együtt már több mint 36 százalékot veszítettek piaci értékükből az év eleje óta.

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