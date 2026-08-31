Rekordok után válaszúton a pesti tőzsde - merre indulhat az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom?

Mozgalmas hetet zárt a Budapesti Értéktőzsde. A BUX-index hétfőn 1,8 százalékos emelkedéssel, 151 360 ponton új történelmi zárócsúcsot állított fel, a menetelést elsősorban a Mol és a Richter rekordjai hajtották. A hét második felére azonban elfogyott a lendület: az index csütörtökön visszacsúszott a lélektanilag fontos 150 ezer pontos szint alá, és pénteken is 149 600 pont környékén, iránykereséssel telt a kereskedés.

Merre indulhat az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom? / Fotó: Kapitány István / Facebook

Fontos ugyanakkor leszögezni: a BUX továbbra is valamennyi meghatározó mozgóátlaga felett tartózkodik, vagyis a magyar piac emelkedő trendje technikai értelemben sértetlen, amit láttunk, az egyelőre egészséges levegővételnek tekinthető.

A hazai makrooldal is bőven adott muníciót. A Magyar Nemzeti Bank kedden 25 bázisponttal, 5,50 százalékra vágta az alapkamatot, a forint pedig a piac által jól fogadott, óvatos kommunikációnak köszönhetően a 361-es szint alá erősödött az euróval és a 310-es szint alá a dollárral szemben.

Az érem másik oldala, hogy a kormány a GDP 7,5 százalékára emelte a költségvetési hiánycélt, ami középtávon kockázatot jelent a forinteszközökre nézve, és a nagy elemzőházak – köztük a Citi – óvatosságra intenek a konvergenciapálya kapcsán. A szeptemberi inflációs jelentés lesz a következő iránytű a kamatpálya szempontjából.

A tengerentúlon kettős képet festett a hét. Csütörtökön az Nvidia várakozásokat messze felülmúló előrejelzése (a menedzsment a következő pénzügyi évre mintegy 70 százalékos árbevétel-bővülést vetített előre) közel 9 százalékos ralit hozott a papírban, és magával húzta a technológiai szektort.

Pénteken viszont hidegzuhanyként érte a piacokat Kevin Warshnak, a Fed új elnökének Jackson Hole-i beszéde: Warsh az inflációt nevezte a jegybank legnagyobb aggodalmának, és nem zárta ki a további szigorítást sem.

A határidős piacok a szeptemberi kamatemelés esélyét 35-ről 57 százalékra árazták át, a kétéves amerikai hozam 4,35, a tízéves 4,73 százalékig ugrott, a dollár erősödött, a rekordokról forduló arany pedig közel 3 százalékot esett. A hetet így a vezető amerikai indexek csak mérsékelt, fél-egy százalék körüli pluszban zárták.