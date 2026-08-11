A Goldman Sachs is rálicitált az OTP-re: itt az újabb szédítő célár, folytatódhat a bankrészvény ralija
Újabb céláremelésre figyelhetnek kedd délelőtt az OTP részvényesei. A nagybank múlt heti gyorsjelentését követően ezúttal a Goldman Sachs vizsgálta felül a tőzsdei kilátásokat, és javított némileg a bankpapír hozampotenciálján.
Az amerikai befektetési bank ma reggel kiadott elemzésében 52 900 forintra emelte az OTP Bank részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását, 1200 forinttal megtoldva az eddigi célárat.
Jók az OTP részvénypiaci kilátásai
A friss prognózis 14 százalékos hozamlehetőséget kínál a hétfői záróárhoz képest. A jelentős felértékelődési potenciál miatt a Goldman Sachs továbbra is vételre ajánlja a legnagyobb magyar bank papírjait.
Rövid időn belül ez már a harmadik célármódosítást jelenti. Hétfőn a legoptimistább elemzőház, az Autonomous Research mérsékelte árfolyamvárakozását, 58 667-ről 57 143 forintra, a vételi ajánlás megerősítése mellett.
Az előző héten pedig a Morgan Stanley srófolta fel 51 ezer forintra a 12 havi célárat, szintén vételt javasolva.
A frissített várakozásokkal együtt az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos medián célár 47 472 forint, ami szűk három százalékkal magasabb a hétfői záróárnál.
Az OTP részvényeit követő 13 befektetési szolgáltató közül hét vételt, hat pedig tartást javasol.
Erős alapfolyamatok, giga bankvásárlás a láthatáron
A magyar pénzintézet az előző héten számolt be második negyedéves teljesítményéről. Az eredményszámok első ránézésre csalódást okoztak, a számviteli profit 256 milliárd forintra csökkent, és a korrigált, 305,8 milliárd forintos eredmény is 2 százalékkal elmaradt a konszenzustól. A különbséget azonban szinte teljes egészében két egyszeri, számviteli jellegű tétel magyarázza, miközben az alapfolyamatok (kamatbevétel, hitelállomány-bővülés) erősek maradtak.
Az első számú hazai hitelező eközben fennállása legnagyobb felvásárlásásra készül a Baltikumban. A Luminor megszerzésével egy tranzakcióval három országba léphet be a Csányi Péter vezette pénzintézet.
A Bloomberg Intelligence elemzése szerint a balti régió harmadik legnagyobb bankjának akvirálása stratégiailag helyes és könnyen finanszírozható lépés, ám a részvényesi értékteremtés végső soron a vételártól és attól függ, hogy az OTP mennyire tudja javítani a Luminor jelenlegi gyenge jövedelmezőségét.
Az OTP idén kifejezetten jól teljesít a tőzsdén, a részvényárfolyam 32 százalékot ralizott az év eleje óta. A keddi kereskedést ugyanakkor 0,2 százalékos ereszkedéssel indította a kurzus.