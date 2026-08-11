A Goldman Sachs is rálicitált az OTP-re: itt az újabb szédítő célár, folytatódhat a bankrészvény ralija

Újabb céláremelésre figyelhetnek kedd délelőtt az OTP részvényesei. A nagybank múlt heti gyorsjelentését követően ezúttal a Goldman Sachs vizsgálta felül a tőzsdei kilátásokat, és javított némileg a bankpapír hozampotenciálján.

Többre tartja az OTP részvényeit a Goldman Sachs / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az amerikai befektetési bank ma reggel kiadott elemzésében 52 900 forintra emelte az OTP Bank részvényeire vonatkozó árfolyamvárakozását, 1200 forinttal megtoldva az eddigi célárat.

Jók az OTP részvénypiaci kilátásai

A friss prognózis 14 százalékos hozamlehetőséget kínál a hétfői záróárhoz képest. A jelentős felértékelődési potenciál miatt a Goldman Sachs továbbra is vételre ajánlja a legnagyobb magyar bank papírjait.

Rövid időn belül ez már a harmadik célármódosítást jelenti. Hétfőn a legoptimistább elemzőház, az Autonomous Research mérsékelte árfolyamvárakozását, 58 667-ről 57 143 forintra, a vételi ajánlás megerősítése mellett.

Az előző héten pedig a Morgan Stanley srófolta fel 51 ezer forintra a 12 havi célárat, szintén vételt javasolva.

A frissített várakozásokkal együtt az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos medián célár 47 472 forint, ami szűk három százalékkal magasabb a hétfői záróárnál.

Az OTP részvényeit követő 13 befektetési szolgáltató közül hét vételt, hat pedig tartást javasol.

Erős alapfolyamatok, giga bankvásárlás a láthatáron

A magyar pénzintézet az előző héten számolt be második negyedéves teljesítményéről. Az eredményszámok első ránézésre csalódást okoztak, a számviteli profit 256 milliárd forintra csökkent, és a korrigált, 305,8 milliárd forintos eredmény is 2 százalékkal elmaradt a konszenzustól. A különbséget azonban szinte teljes egészében két egyszeri, számviteli jellegű tétel magyarázza, miközben az alapfolyamatok (kamatbevétel, hitelállomány-bővülés) erősek maradtak.

Az első számú hazai hitelező eközben fennállása legnagyobb felvásárlásásra készül a Baltikumban. A Luminor megszerzésével egy tranzakcióval három országba léphet be a Csányi Péter vezette pénzintézet.

A Bloomberg Intelligence elemzése szerint a balti régió harmadik legnagyobb bankjának akvirálása stratégiailag helyes és könnyen finanszírozható lépés, ám a részvényesi értékteremtés végső soron a vételártól és attól függ, hogy az OTP mennyire tudja javítani a Luminor jelenlegi gyenge jövedelmezőségét.