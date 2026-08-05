Deviza
EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF312,6 -0,22% GBP/HUF420,52 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,96 -0,15% RON/HUF68,69 -0,17% CZK/HUF14,92 -0,12% EUR/HUF360,62 -0,18% USD/HUF312,6 -0,22% GBP/HUF420,52 -0,21% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,96 -0,15% RON/HUF68,69 -0,17% CZK/HUF14,92 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
gyorsjelentés

OTP: csökkent a nyereség, de javított éves célszámain a menedzsment

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pörög az üzlet az OTP-nél, ám az extra adók, illetékek és az erős forint is csökkentette a nyereséget. Az OTP csoport menedzsmentje azonban - látva az üzleti aktivitást a tágabb régióban - javított éves várakozásán.
Murányi Ernő
2026.08.05, 03:40

Mind az előző év azonos időszakának eredményétől, mind a tárgyidőszakra közzétett elemzői konszenzustól kismértékben elmaradt az OTP csoport konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben, a tavalyi bázishoz mérten 7 százalékos volt az eltérés, míg az elemzői konszenzushoz mérten kevesebb mint 1,7 százalék volt a differencia. 

otp bank
OTP: csökkent a nyereség, de javított éves célszámain a menedzsment / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az ág is húzza az OTP-t

A bank idei második negyedéves teljesítményét különösen két tétel sújtotta érdemben, 68,5 milliárd forinttal leapasztva a nyereségét.

  •  Magyarországon a kamatstopjogszabály-változása miatt a második negyedévében  30,4 milliárd forintnyi negatív hatás merült fel; 
  • Ugyanott a támogatott lakossági hitelek és ezek kamatkockázatára részleges gazdasági fedezetet nyújtó swap ügyletek valós értékkorrekciója az első negyedévben +22,6, míg a második negyedévben -20,9 milliárd forintot tett ki, így ez a tétel negyedéves (q/q) bázison 43,5 milliárd forinttal romlott, ami az adózás utáni eredmény q/q dinamikájára 39,6 milliárd forintnyi negatív hatást fejtett ki. 

A magyarországi csoporttagok által az első negyedévben egy összegben elszámolt banki különadók és az ehhez kapcsolódóan a tárgyidőszakban elszámolt csökkentések az adózás utáni eredményt - a társasági adóhatás figyelembevételével - 160 milliárd forinttal terhelték meg. A társasági adó előtt az elszámolt bruttó adóterhelés 175,7 milliárd forint volt, utóbbi összegből: 

  • 35 milliárd forintot szedett be az állam a pénzügyi szervezetek különadója címén, melynek teljes éves összege az első negyedévben került be a könyvekbe;
  • a 2026-os extraprofit adó 162,5 milliárd forintos teljes bruttó összegét szintén teljes egészében elszámolták az első negyedévben, s még akkor egy összegben került elszámolásra az első negyedévben, amit az év során várhatóan érvényesíthető levonás időarányos, első hat hónapra jutó része csökkentett. 

A csökkentés után az extraprofit adó éves összege várhatóan 114,8 milliárd forint lesz, így az első fél évben elszámolt, csökkentést is tartalmazó extraprofit adóteher 138,7 milliárd forint volt adózás előtt.

  •  A magyar extraprofit adó első hat hónap során elszámolt összege 58 milliárd forinttal nőtt javarészt jogszabályi szigorítás miatt;
  • a bankkártyás tranzakciók után fizetendő teljes éves tranzakciós illetéket a tárgyévet megelőző évi tranzakciós adatok alapján egy összegben, előre kell megfizetni, ennek az első negyedévben elszámolt összege 2 milliárd forint volt. 
  • Felügyeleti díjak: a Bulgáriában és Szlovéniában a teljes évre vonatkozó, első félévben felmerült betétbiztosítási díjak adózás utáni eredményhatása 13,6 milliárd forint volt, figyelembe véve visszatérítéseket.  

Emellett negatívan hatott az is, hogy Ukrajnában a 2025-ben érvényben lévő 25 százalékos adókulcs 2026-tól 50 százalékra emelkedett a bankok esetében.  

Ezen kívül az egész első fél évben az eredmény- és mérlegdinamikákat jelentősen befolyásolta a forint euróval szembeni erősödése: a záróárfolyam 11 százalékkal, az átlagárfolyam pedig 8 százalékkal erősödött az előző év azonos időszakához képest.  

Javított éves kilátásain a bank

A menedzsment a féléves teljesítmény fényében egy ponton módosítja a 2026-os évre vonatkozó várakozásait: az első fél évben a nettó kamatmarzs elérte a 4,61 százalékot, ami meghaladja a 2025-ben elért 4,34 százalékos értéket, ezért a menedzsment most már a 2025-ös 4,34 százalékhoz képest magasabb marzsszintet tart elérhetőnek. 

Ennek megfelelően a menedzsment 2026-ra vonatkozó, módosított várakozásai az alábbiak: 

  • A teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten a 2025. évi 15 százalék körül alakulhat. 
  • A nettó kamatmarzs meghaladhatja a 2025-ös 4,34 százalékos értéket.  
  • A működési költség/bevételi mutató némileg meghaladhatja a 2025-ös 41,7 százalékos szintet. 
  • A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta a 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat. 
  • Végül a sajáttőke sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) mutatója a 2025. évi 21,6 százaléknál alacsonyabb lehet.

Még néhány szám

A második negyedévben az összes bevétel éves összevetésben 1 százalékkal, 757,87 milliárd  forintra nőtt. 

Ezen belül 

  • a nettó kamatbevétel 13 százalékkal 541,4 milliárd forintra bővült, 
  • a nettó díjak, jutalékok 152,4 milliárd forinton stagnáltak, 
  • míg az egyéb bevételek 44 százalékkal, 64,1 milliárd forintra zuhantak.

A konszolidált teljesítő (Stage 1+2) hitelek féléves árfolyamszűrt növekedése 8 százalék volt, ezen belül az első negyedév 3 százalékos, míg a második negyedév 5 százalékos bővülést hozott. 

Kedvező fejlemény, hogy a konszolidált teljesítő vállalati hitelek bővülése az első negyedévi 2 százalék után a második negyedévben 4 százalékra gyorsult árfolyamszűrten, és a lízing kitettségek is dinamikusan, 6 százalékkal bővültek a második negyedév során. 

A konszolidált ügyfélbetétek hat hónap alatt 6 százalékkal bővültek árfolyamszűrten. Ezen belül a lakossági betéti dinamika 5 százalékot tett ki, melyben meghatározó volt, hogy Magyarországon az első negyedévben 9 százalékkal nőtt az állomány, ezt követően 2Q-ban stabilan alakult.

 

Az OTP az egyes országokban

A magyar egység, az úgynevezett core üzletág összes bevétele 12 százalékkal, 282,1 milliárd forintra nőtt, míg a korrigált nettó profitja 21 százalékkal, 84,1 milliárd forintra esett. 

Az OTP core az első fél évben 70,1 milliárd forint eredményt ért el a leányvállalatoktól kapott osztalékok nélkül, melyre jelentős nyomást gyakoroltak a növekvő kormányzati terhek, valamint a részben szabályozói okok miatt magasabb kockázati költségek. 

A lakossági hitelnövekedést a második negyedévben is erőteljes folyósítást generáló Otthon Start program hajtotta, miközben a vállalati hitelezés bővülése is folytatódott.

 A legtöbb termékszegmensben töretlen volt a bank piaci részesedésének trendszerű emelkedése. 

A külföldi egységek között a legnagyobb profitbővülést a második negyedévben 43 százalékkal, 17,17 milliárd forintra hízó üzbég Ipotéka hozta, de jól szerepelt 18 százalékos növekedéssel,  és 56,1 milliárdos profitjával az orosz egység is. 

A legnagyobb, 48 százalékos nyereségcsökkenést pedig Ukrajnában szenvedte el a csoport, ahol a profit 8 milliárd forint alá esett be. 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu