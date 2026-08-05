Mind az előző év azonos időszakának eredményétől, mind a tárgyidőszakra közzétett elemzői konszenzustól kismértékben elmaradt az OTP csoport konszolidált adózás utáni eredménye a második negyedévben, a tavalyi bázishoz mérten 7 százalékos volt az eltérés, míg az elemzői konszenzushoz mérten kevesebb mint 1,7 százalék volt a differencia.

OTP: csökkent a nyereség, de javított éves célszámain a menedzsment / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az ág is húzza az OTP-t

A bank idei második negyedéves teljesítményét különösen két tétel sújtotta érdemben, 68,5 milliárd forinttal leapasztva a nyereségét.

Magyarországon a kamatstopjogszabály-változása miatt a második negyedévében 30,4 milliárd forintnyi negatív hatás merült fel;

Ugyanott a támogatott lakossági hitelek és ezek kamatkockázatára részleges gazdasági fedezetet nyújtó swap ügyletek valós értékkorrekciója az első negyedévben +22,6, míg a második negyedévben -20,9 milliárd forintot tett ki, így ez a tétel negyedéves (q/q) bázison 43,5 milliárd forinttal romlott, ami az adózás utáni eredmény q/q dinamikájára 39,6 milliárd forintnyi negatív hatást fejtett ki.

A magyarországi csoporttagok által az első negyedévben egy összegben elszámolt banki különadók és az ehhez kapcsolódóan a tárgyidőszakban elszámolt csökkentések az adózás utáni eredményt - a társasági adóhatás figyelembevételével - 160 milliárd forinttal terhelték meg. A társasági adó előtt az elszámolt bruttó adóterhelés 175,7 milliárd forint volt, utóbbi összegből:

35 milliárd forintot szedett be az állam a pénzügyi szervezetek különadója címén, melynek teljes éves összege az első negyedévben került be a könyvekbe;

a 2026-os extraprofit adó 162,5 milliárd forintos teljes bruttó összegét szintén teljes egészében elszámolták az első negyedévben, s még akkor egy összegben került elszámolásra az első negyedévben, amit az év során várhatóan érvényesíthető levonás időarányos, első hat hónapra jutó része csökkentett.

A csökkentés után az extraprofit adó éves összege várhatóan 114,8 milliárd forint lesz, így az első fél évben elszámolt, csökkentést is tartalmazó extraprofit adóteher 138,7 milliárd forint volt adózás előtt.

A magyar extraprofit adó első hat hónap során elszámolt összege 58 milliárd forinttal nőtt javarészt jogszabályi szigorítás miatt;

a bankkártyás tranzakciók után fizetendő teljes éves tranzakciós illetéket a tárgyévet megelőző évi tranzakciós adatok alapján egy összegben, előre kell megfizetni, ennek az első negyedévben elszámolt összege 2 milliárd forint volt.

Felügyeleti díjak: a Bulgáriában és Szlovéniában a teljes évre vonatkozó, első félévben felmerült betétbiztosítási díjak adózás utáni eredményhatása 13,6 milliárd forint volt, figyelembe véve visszatérítéseket.

Emellett negatívan hatott az is, hogy Ukrajnában a 2025-ben érvényben lévő 25 százalékos adókulcs 2026-tól 50 százalékra emelkedett a bankok esetében.