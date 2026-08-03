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OTP profit: meglepődnek majd a részvényesek az elemzői várakozásokon

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A nettó profit valamelyest visszaeshetett. Az elemzők szerint az OTP csoport költségei nagyobbat nőhettek, mint a bevételei.
Murányi Ernő
2026.08.03, 16:07

Bár az OTP csoport összes bevétele a második negyedévben az előző év azonos időszakához mérten  3 százalékkal, nagyjából 766 milliárd forintra nőhetett, mégis zsugorodhatott a bankkonszern nettó nyeresége - legalábbis ez a konszenzus jön ki a legnagyobb magyar bankot követő 13 elemzőcég konszenzusából, amelyet az OTP Bank befektetői oldalára töltöttek fel.

otp bank
OTP: az elemzők csökkenő profitot várnak / Fotó: A great shot of / Shutterstock

A bevételeken belül a nettó kamatbevétel ugrott meg igazából, hiszen ezen a soron 12 százalékos növekedéssel csaknem 538 milliárd forint folyhatott be.

Ezzel szemben az elemzői konszenzus szerint nettó díjakból és jutalékokból, 153,3 milliárd forintos bevételt termelt a csoport, ami éves bázison csupán 1 százalékos növekedést jelent, míg az egyéb bevételek 34 százalékkal, 75 milliárd forintra estek vissza.

Az összes bevétel szerény bővüléséből a működésieredmény-sorra már semmi sem juthatott, sőt itt már 2 százalékos csökkenést vár az elemzők kollektív bölcsessége, hiszen a tavalyi 460,8 milliárd forint helyett, mindössze 449,8 milliárddal számolnak.

A működési költségek gyorsabban emelkedhettek tehát, mint a bevételek, legalábbis az elemzőcégek így vélik. Számokban kifejezve a 13 elemző véleményének átlaga kereken 10 százalékos költségbővülést feltételez, eszerint az idei második negyedévben az OTP működési költsége mintegy 316,2 milliárd rúghat a tavalyi 286,3 milliárd után.

Mindennek eredményeként az adózás előtti nyereség 4 százalékkal, 378,6 milliárd forintra csúszhatott vissza, s a csökkenés a nettó profit soron tovább nőhetett a megnövekedett adóteher nyomán. Míg ugyanis a tavalyi második negyedévben 64,3 milliárd forint adó terhelte a nyereséget, az idéi év második három hónapos periódusára már közel 85 milliárdra nőhetett a társasági adó összege.

Így aztán az ez évi nagyjából 310,9 milliárd forintos nettó profit 6 százalékkal maradhat el az előző évitől.              

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