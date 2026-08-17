Átlépte a bűvös 150 ezer pontos szintet a BUX – ez vár most az OTP, a Mol és a többi blue chip részvényeire

Ismét rekordot döntött a hazai részvényindex, amely a héten átlépte a bűvös 150 ezer pontos szintet. A BUX emelkedését elsősorban a Mol és a Richter hajtotta. Az olajtársaság grafikonja már erős túlvettséget mutat, és a gyógyszergyártó is meghatározó ellenálláshoz ért. Az OTP egy fontos támasz közelében mozog, egyelőre nem került letörésre, de túl nagy erő sincs a részvényben, míg a Magyar Telekom technikai képe továbbra is enyhén lefelé mutat.

Csúcsra ért a pesti tőzsde indexe, az OTP fontos ellenálláshoz ért / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP árfolyama továbbra is a 46 279 forintos szint közelében mozog, szignifikáns letörésre nem került sor, de felfelé sem tud onnan elmozdulni a jegyzés. Alul a 30 napos mozgóátlag is fontos támaszt jelent, mely jelenleg 46 033 forintnál húzódik. Az indikátorok enyhén lefelé mutatnak, a Bollinger-szalagok elkezdtek szűkülni, de még nem utalnak nagyobb elmozdulás lehetőségére.

Fotó: Equilor Trader

A Richter jegyzése lendületesen emelkedett, miután sikerült áttörni a csökkenő trendvonalat. A 223,6 százalékos Fibo-szint 13 ezer forint közelében ugyanakkor megállította az emelkedést, az RSI indikátor visszatért a túlvett tartományból, mely erősíti a negatív korrekció lehetőségét. Ennek során 12 640 forintnál adódna az első fontosabb támasz, melyre érdemes figyelni.

Fotó: Equilor Trader

Megállíthatatlanul emelkedett a Mol árfolyama, átlépte a 4 880 forintnál húzódó ellenállási szintet is. A következő akadály 4 958, majd 5 ezer forintnál húzódik, utóbbi egy hosszú távú emelkedő trendcsatorna felső trendvonala. Az RSI lassan extrém túlvett értéket vesz fel, ennek ellenére egyelőre nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon. Az említett ellenállás közelében már érdemes lesz ezeket a jelzéseket keresni.

Fotó: Equilor Trader

A Magyar Telekom grafikonja továbbra is enyhén lefelé mutat, jelenleg a 2 625 forintnál húzódó támaszt tesztelgeti. Letörése esetén a következő fontos szint 2 557 forintnál adódhat, ott húzódik a 261,8 százalékos Fibo-szint. Az indikátorok sem jeleznek egyelőre fordulatot.