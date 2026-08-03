OTP-Mol tandem: mindkét blue chip célárát megemelte az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja
Egyszerre emelte meg reggel az OTP és a Mol célárát az amerikai Morgan Stanley (MS).
Az OTP célára immár az egyik legnagyobb amerikai banknál is 50 000 forint fölé került, egészen pontosan 51 000 forintra. Az ajánlás természetesen vétel maradt. A Morgan Stanley ezzel már a negyedik olyan elemzőcég, amelynél ötössel kezdődik a magyar bankház célára. Ezzel az MS szerint a bankrészvény felértékelődési prémiuma csaknem 9 százalék.
A Mol esetében még nagyobb a változás, hiszen az eddigi tartásról vételre minősítette fel ajánlását az MS. Az új célár pedig 5350 forint, ami 18 százalékos felértékelődés potenciállal kecsegtet.
Persze mindkét magyar blue chip esetében az egyik legmagasabb célár érkezett be, azaz az elemzői konszenzus ehhez képest jóval alacsonyabban húzódik.
Az OTP-nál ez utóbbi mediánja "csupán" 47 473 forint, vagyis közel 600 forinttal múlja felül a pénzintézet hétfő délelőtti árfolyamát. A Mol 4180 forintos mediáncélára pedig 370 forinttal marad el a magyarországi székhelyű olajmulti hétfő délelőtt 4550 forint körül mozgó kurzusától.
Mindkét magyar nagyvállalat amúgy ezen a héten közli második negyedéves gyorsjelentését. Az OTP szerda hajnalban, míg a Mol pénteken teríti ki a lapjait.