OTP-Mol tandem: mindkét blue chip célárát megemelte az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja

Persze mindkét magyar blue chip esetében az egyik legmagasabb célár érkezett be, azaz az elemzői konszenzus ehhez képest jóval alacsonyabban húzódik.

Az OTP-nál ez utóbbi mediánja "csupán" 47 473 forint, vagyis közel 600 forinttal múlja felül a pénzintézet hétfő délelőtti árfolyamát. A Mol 4180 forintos mediáncélára pedig 370 forinttal marad el a magyarországi székhelyű olajmulti hétfő délelőtt 4550 forint körül mozgó kurzusától.

Mindkét magyar nagyvállalat amúgy ezen a héten közli második negyedéves gyorsjelentését. Az OTP szerda hajnalban, míg a Mol pénteken teríti ki a lapjait.