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OTP-Mol tandem: mindkét blue chip célárát megemelte az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja

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Egyre kedvezőbb értékeléseket kapnak a magyar vezető részvények. Az OTP és a Mol is a héten adja ki második negyedéves gyorsjelentését, de az amerikai nagybank biankó bevállalta a céláremelést.
Murányi Ernő
2026.08.03, 10:09
Frissítve: 2026.08.03, 10:44

Egyszerre emelte meg reggel az OTP és a Mol célárát az amerikai Morgan Stanley (MS).

OTP Morgan Stanley European Headquarters At 20 Bank Street In Canary Wharf In London
OTP, Mol: innen fúj a szél, a Morgan Stanley londoni főhadiszállása / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OTP célára immár az egyik legnagyobb amerikai banknál is 50 000 forint fölé került, egészen pontosan 51 000 forintra. Az ajánlás természetesen vétel maradt. A Morgan Stanley ezzel már a negyedik olyan elemzőcég, amelynél ötössel kezdődik a magyar bankház célára. Ezzel az MS szerint a bankrészvény felértékelődési prémiuma csaknem 9 százalék.

 OTP részvény
OTP részvény10:37:04
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol esetében még nagyobb a változás, hiszen az eddigi tartásról vételre minősítette fel ajánlását az MS. Az új célár pedig 5350 forint, ami 18 százalékos felértékelődés potenciállal kecsegtet.

 MOL részvény
MOL részvény10:36:28
Árfolyam: 4 568 HUF +38 / +0,83 %
Forgalom: 913 344 760 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Persze mindkét magyar blue chip esetében az egyik legmagasabb célár érkezett be, azaz az elemzői konszenzus ehhez képest jóval alacsonyabban húzódik.

Az OTP-nál ez utóbbi mediánja "csupán" 47 473 forint, vagyis közel 600 forinttal múlja felül a pénzintézet hétfő délelőtti árfolyamát. A Mol 4180 forintos mediáncélára pedig 370 forinttal marad el a magyarországi székhelyű olajmulti hétfő délelőtt 4550 forint körül mozgó kurzusától.  

Mindkét magyar nagyvállalat amúgy ezen a héten közli második negyedéves gyorsjelentését. Az OTP szerda hajnalban, míg a Mol pénteken teríti ki a lapjait.

 

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