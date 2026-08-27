Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön vegyesen nyitottak az Nvidia előző este közölt, vártnál is jobban sikerült gyorsjelentését követően.

Nagyot zakózott az OTP, folytatódott a forint vesszőfutása / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A befektetők emellett félszemmel már a közelgő Jackson Hole-i gazdaságpolitikai szimpóziumra is figyelnek, ahol a Federal Reserve tagjai, köztük Kevin Warsh Fed-elnök is megszólal a jövőbeli monetáris politikáról.

Az európai tőzsdeindexek viszont a 0,2 százalékkal erősödő DAX kivételével nagyot zakóztak. A párizsi CAC 40 például 1,8, míg a milánói index 1,3 százalékkal esett.