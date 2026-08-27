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Nagyot zakózott az OTP, folytatódott a forint vesszőfutása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai tőzsdeindexekhez hasonlóan a BUX is lefordult csütörtökön. A Richter kivételével estek a blue chipek, az OTP sem tudott kitörni a leszállóágból.
Murányi Ernő
2026.08.27, 18:01
Frissítve: 2026.08.27, 18:05

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön vegyesen nyitottak az Nvidia előző este közölt, vártnál is jobban sikerült gyorsjelentését követően. 

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Nagyot zakózott az OTP, folytatódott a forint vesszőfutása / Fotó: tete_escape / Shutterstock

A befektetők emellett félszemmel már a közelgő Jackson Hole-i gazdaságpolitikai szimpóziumra is figyelnek, ahol a Federal Reserve tagjai, köztük Kevin Warsh Fed-elnök is megszólal a jövőbeli monetáris politikáról.

Az európai tőzsdeindexek viszont a 0,2 százalékkal erősödő DAX kivételével nagyot zakóztak. A párizsi CAC 40 például 1,8, míg a milánói index 1,3 százalékkal esett.

A BUX ehhez képest a középmezőnyben végezve, mintegy 0,7 százalékkal, 149 647 pontra csökkent, csak a Richter erősödött. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 21,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben. A bankrészvények árfolyama nem kevesebb mint 1,5 százalékkal, 45 620 forintra zuhant. Érdekesség, hogy 17 óra előtt egy hatalmas rohammal megpróbálták felrántani az árfolyamot, ám a zárószakaszban legalább olyan erővel lökték vissza a papírokat. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 45 620 HUF 0 / -1,51 %
Forgalom: 13 179 042 160 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Egyébként ugyanez a folyamat játszódott le a Magyar Telekom részvényeinél is, melyek azonban végül csupán 0,2 százalékkal gyengültek, 2530 forintra.  

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 530 HUF 0 / -0,16 %
Forgalom: 1 113 439 946 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol is lefelé vette az irányt, az olajpapír kurzusa 0,8 százalékkal, 4958 forintra esett. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,2 százalékkal, 88,9 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 958 HUF 0 / -0,84 %
Forgalom: 2 335 591 557 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Egyedüli részvényként a Richter erősödött a blue chipek közül, hiszen a gyógyszerpapírok 0,5 százalékkal, 13 360 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 360 HUF 0 / +0,45 %
Forgalom: 3 651 037 250 HUF
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint is gyenge napot fogott ki. Az eurót késő délután 365,3 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, ami a forint 0,9 százalékos gyengülését jelenti.

 

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