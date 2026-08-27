Nagyot zakózott az OTP, folytatódott a forint vesszőfutása
Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei csütörtökön vegyesen nyitottak az Nvidia előző este közölt, vártnál is jobban sikerült gyorsjelentését követően.
A befektetők emellett félszemmel már a közelgő Jackson Hole-i gazdaságpolitikai szimpóziumra is figyelnek, ahol a Federal Reserve tagjai, köztük Kevin Warsh Fed-elnök is megszólal a jövőbeli monetáris politikáról.
Az európai tőzsdeindexek viszont a 0,2 százalékkal erősödő DAX kivételével nagyot zakóztak. A párizsi CAC 40 például 1,8, míg a milánói index 1,3 százalékkal esett.
A BUX ehhez képest a középmezőnyben végezve, mintegy 0,7 százalékkal, 149 647 pontra csökkent, csak a Richter erősödött.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 21,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül az OTP szerepelt a leggyengébben. A bankrészvények árfolyama nem kevesebb mint 1,5 százalékkal, 45 620 forintra zuhant. Érdekesség, hogy 17 óra előtt egy hatalmas rohammal megpróbálták felrántani az árfolyamot, ám a zárószakaszban legalább olyan erővel lökték vissza a papírokat.
Egyébként ugyanez a folyamat játszódott le a Magyar Telekom részvényeinél is, melyek azonban végül csupán 0,2 százalékkal gyengültek, 2530 forintra.
A Mol is lefelé vette az irányt, az olajpapír kurzusa 0,8 százalékkal, 4958 forintra esett. A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 1,2 százalékkal, 88,9 dollárra nőtt.
Egyedüli részvényként a Richter erősödött a blue chipek közül, hiszen a gyógyszerpapírok 0,5 százalékkal, 13 360 forintra drágultak.
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A forint is gyenge napot fogott ki. Az eurót késő délután 365,3 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon, ami a forint 0,9 százalékos gyengülését jelenti.