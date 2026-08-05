Elkápráztat a legnagyobb magyar bank: az OTP még lassítani is csak úgy tud, hogy közben dübörög

Kápráznak a szemek attól, amit az OTP bejelentett. Az elemzők szerint a negatív meglepetést egyszeri okok magyarázzák, a tőzsdén azonban a káprázat a legnagyobb bank részvényének esésében öltött formát: 1,5 százalékkal gyengülő árfolyamot is lehetett látni. A történteket sajtótájékoztatón magyarázta el a nagybank vezérigazgató-helyettese, a magyar tőzsde mindenesetre izgatott és szembehalad az emelkedő nemzetközi piacokkal.

OTP: teher alatt nő a pálma, a látszat dacára tovább növekszik a csoport is / Fotó: Savvapanf Photo / Shutterstock

Az első negyedévről a másodikra - 177 milliárd forintról 330 milliárdra - megemelkedő profit hátterében az extraprofitadó és a bankadó torzító hatása áll, hiszen az egész adót az első negyedévre kell könyvelni és ráadásul az államkötvény-vásárlások függvényében csökkenni is fog ez a már lekönyvelt tétel, ezért jobb a féléves számokat vizsgálni - kezdte az OTP csoport eredményismertető sajtótájékoztatóját Bencsik László vezérigazgató-helyettes.

Hatalmas terheket cipel, mondja az OTP

Az OTP csoport első féléves normalizált eredménye 2 százalékkal csökkent, melyben a forinterősödés és a duplázódó extraprofitadó mellett a kamatstop második negyedévet terhelő 30,4 milliárd forintos negatív hatása is erős szerepet játszott.

A devizahatás kiszűrésével egyébként 4 százalékos növekedés lett volna, tehát ha valaki euróban nézi az OTP eredményeit, akkor sokkal erősebbnek látja őket.

További nehézséget jelent, hogy a kamatstopot lejárat nélkül meghosszabbították, ezért az OTP-nek 30,4 milliárd forintos egyszeri veszteséget kellett az időszakra lekönyvelnie. Az OTP a kamatstop ellen pert is indított, miközben a Bankszövetségen keresztül folytatódó tárgyalásokon is részt vett. Egyébként az OTP-nek nagyjából 220 milliárd forintos kamatstopos hitelállománya van 68,5 ezer ügyfélnél.

Ha ezeket a tételeket figyelmen kívül hagyjuk - tehát árfolyamszűrten és a kamatstophatás nélkül - 11 százalékkal nőtt volna a nettó nyereség, és Bencsik László ezt a számot tartja a legfontosabb mutatószámnak.

A nettó kamatbevétel az előző év első fél évéhez mérten 19 százalékkal, míg a nettó díjak, jutalékok 3 százalékkal nőttek, azonban az egyéb bevételek - főleg az oroszországi aktivitás visszaesése miatt - 21 százalékkal csökkent, ezért az összes bevétel csupán 10 százalékkal bővült.