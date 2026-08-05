Elkápráztat a legnagyobb magyar bank: az OTP még lassítani is csak úgy tud, hogy közben dübörög
Kápráznak a szemek attól, amit az OTP bejelentett. Az elemzők szerint a negatív meglepetést egyszeri okok magyarázzák, a tőzsdén azonban a káprázat a legnagyobb bank részvényének esésében öltött formát: 1,5 százalékkal gyengülő árfolyamot is lehetett látni. A történteket sajtótájékoztatón magyarázta el a nagybank vezérigazgató-helyettese, a magyar tőzsde mindenesetre izgatott és szembehalad az emelkedő nemzetközi piacokkal.
Az első negyedévről a másodikra - 177 milliárd forintról 330 milliárdra - megemelkedő profit hátterében az extraprofitadó és a bankadó torzító hatása áll, hiszen az egész adót az első negyedévre kell könyvelni és ráadásul az államkötvény-vásárlások függvényében csökkenni is fog ez a már lekönyvelt tétel, ezért jobb a féléves számokat vizsgálni - kezdte az OTP csoport eredményismertető sajtótájékoztatóját Bencsik László vezérigazgató-helyettes.
Hatalmas terheket cipel, mondja az OTP
Az OTP csoport első féléves normalizált eredménye 2 százalékkal csökkent, melyben a forinterősödés és a duplázódó extraprofitadó mellett a kamatstop második negyedévet terhelő 30,4 milliárd forintos negatív hatása is erős szerepet játszott.
A devizahatás kiszűrésével egyébként 4 százalékos növekedés lett volna, tehát ha valaki euróban nézi az OTP eredményeit, akkor sokkal erősebbnek látja őket.
További nehézséget jelent, hogy a kamatstopot lejárat nélkül meghosszabbították, ezért az OTP-nek 30,4 milliárd forintos egyszeri veszteséget kellett az időszakra lekönyvelnie. Az OTP a kamatstop ellen pert is indított, miközben a Bankszövetségen keresztül folytatódó tárgyalásokon is részt vett. Egyébként az OTP-nek nagyjából 220 milliárd forintos kamatstopos hitelállománya van 68,5 ezer ügyfélnél.
Ha ezeket a tételeket figyelmen kívül hagyjuk - tehát árfolyamszűrten és a kamatstophatás nélkül - 11 százalékkal nőtt volna a nettó nyereség, és Bencsik László ezt a számot tartja a legfontosabb mutatószámnak.
A nettó kamatbevétel az előző év első fél évéhez mérten 19 százalékkal, míg a nettó díjak, jutalékok 3 százalékkal nőttek, azonban az egyéb bevételek - főleg az oroszországi aktivitás visszaesése miatt - 21 százalékkal csökkent, ezért az összes bevétel csupán 10 százalékkal bővült.
Az OTP csoport hitelállománya 8 százalékkal bővült az első fél évben, Magyarország, Bulgária és Ukrajna különösen kiemelkedően teljesített. A konszolidált betétállomány pedig 6 százalékkal gyarapodott, főként az erős magyar és bolgár piacnak köszönhetően.
Kiváló a hazai hitelaktivitás
Az OTP Core, vagyis a magyar bank féléves profitja 6 százalékkal csökkent szintén a duplázódó extraprofitadó, valamint a kamatstop, illetve a befektetések értékvesztésének hatására.
A menedzsment arra számít, hogy idén összesen 360 milliárd forintos kormányzati terhet kell fizetnie Magyarországon a bankadó, az extraprofitadó, a tranzakciós illetékek, és a kamatstop következtében.
Kedvező adatok azonban, hogy az első fél évben, azaz mindössze 6 hónap alatt - nem évesítve - a vállalati hitelállomány 6, a kisvállalkozások hitelállománya 14 százalékkal nőtt.
Emellett az Otthon Start program jelentős lökést adott a lakáshitel-paci keresletnek, és meghatározó húzóerővé vált a lakossági hitelnövekedésben. A jelzáloghitel-állomány fél év alatt 17 százalékkal bővült.
Egyre jobb az Ipotéka Bank, felkészül a Luminor Bank
A külföldi érdekeltségek közül az üzbég Ipotéka Bank eredménye nagyot nőtt, míg az ukrán és orosz eredmények csökkentek az első fél évben.
A Luminor Bank könyvszerinti érték alatti megvételével egy csapásra három országba lépett be és mind organikusan, mind esetleges újabb akvizíciókkal növekedni kíván a régióban. A bank nettó kamatmarzsa átlagos, viszont a tőkearányos megtérülés (ROE) kívánnivalókat hagy maga után, tehát költséghatékonysági problémák lehetnek a bankkal.
Ezen a digitálisan rendkívül fejlett piacon, amely sok szempontból nyugat-európai színvonalat képvisel, az OTP-nek nagyon erős konkurenciával kell megküzdenie.
A menedzsment értékelése szerint hatalmas elismerés, hogy a Forbes listáján az OTP bekerült a világ legjobb 400 vállalata közé.