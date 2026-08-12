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engedély
Rába Járműipari Holding Nyrt
4iG
részesedés
Ausztria

Újabb akadály hárult el a nagyszabású Rába-tranzakció elől – az osztrákok is megadták a zöld lámpát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az osztrák versenyhivatal is jóváhagyta a CSG részesedésszerzését. Immár a Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll.
VG
2026.08.12, 18:57
Frissítve: 2026.08.12, 20:54

Az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal szerdán jóváhagyta a CSG Defence részesedésszerzéseit a 4iG SDT EGY Zrt. tulajdonában álló Hirtenbergerben és a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban – derült ki a 4iG Zrt. közleményéből.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója 4iG
A Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezzel a döntéssel a Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll.

Kiemelték, hogy a 4iG Space and Defence Technologies és a CSG stratégiai együttműködése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A tegnapi német jóváhagyást követően az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal is engedélyezte, hogy a CSG közvetett módon 36,75 százalékos befolyást szerezzen a Rába Csoportban. Az osztrák hatóság ezzel egyidejűleg a CSG Hirtenberger Defence Systemsben történő közvetlen, 49 százalékos részesedésszerzését is jóváhagyta.

A Rába-tranzakció versenyhatósági engedélyezésének lezárása egyben megnyitotta az utat a kötelező nyilvános vételi ajánlat következő lépése előtt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által jóváhagyott és 2026. március 19-én közzétett ajánlat elfogadási időszakában összesen 32 970 darab RÁBA-törzsrészvényt ajánlottak fel. A szükséges engedélyek megadásával a 4iG SDT ajánlattevőként eljáró leányvállalata és a nyilvános vételi ajánlatot elfogadó részvényesek között a részvény-átruházási szerződések a mai napon létrejöttek. Az ajánlattevő öt munkanapon belül intézkedik a részvények ellenértékének kifizetéséről az érintett részvényesek részére.

A 4iG közleménye megjegyezte, hogy a CSG-vel kialakított partnerség a nemzetközi piaci hozzáférést és ipari tudást kapcsolja össze a magyar fejlesztési, gyártási és rendszerintegrációs képességekkel, miközben a stratégiai irányítás magyar kézben marad. Az együttműködés a hazai védelmi ipari ökoszisztéma megerősítése mellett egy versenyképesebb európai védelmi ipar kialakításához is hozzájárulhat.

A Rába- és a Hirtenberger-tranzakció zárására a vonatkozó feltételek teljesülését követően, várhatóan a közeljövőben kerülhet sor.

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RABA részvény2026.08.12.
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Zöld lámpát adtak a németek: cseh cég vásárol befolyást a Rába Csoportban

A cseh milliárdos Michal Strnad CSG csoportjába tartozó cég magyarországi befolyásszerzésének nyitott utat a Német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt). A 4iG Nyrt. arról tájékoztatott tőzsdei bejelentésében arról, hogy a Bundeskartellamt megadta hozzájárulását, hogy a CSG DEFENCE a.s. 49 százalékos részesedést szerezzen a 4iG SDT EGY Zrt.-ben.

A 4iG a Bundeskatellamt jóváhagyó közleményét idézi. Ebben a német versenyhivatal elnöke, Andreas Mundt azt emelte ki, hogy a CSG és a két társaság, amelyben részesedést szeret, termékportfóliójukban alig fedik egymást, sokkal inkább egymás kiegészítői.

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