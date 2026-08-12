Újabb akadály hárult el a nagyszabású Rába-tranzakció elől – az osztrákok is megadták a zöld lámpát

Az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal szerdán jóváhagyta a CSG Defence részesedésszerzéseit a 4iG SDT EGY Zrt. tulajdonában álló Hirtenbergerben és a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban – derült ki a 4iG Zrt. közleményéből.

A Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ezzel a döntéssel a Rába-tranzakcióhoz szükséges valamennyi versenyhatósági engedély rendelkezésre áll.

Kiemelték, hogy a 4iG Space and Defence Technologies és a CSG stratégiai együttműködése újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. A tegnapi német jóváhagyást követően az Osztrák Szövetségi Versenyhivatal is engedélyezte, hogy a CSG közvetett módon 36,75 százalékos befolyást szerezzen a Rába Csoportban. Az osztrák hatóság ezzel egyidejűleg a CSG Hirtenberger Defence Systemsben történő közvetlen, 49 százalékos részesedésszerzését is jóváhagyta.

A Rába-tranzakció versenyhatósági engedélyezésének lezárása egyben megnyitotta az utat a kötelező nyilvános vételi ajánlat következő lépése előtt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által jóváhagyott és 2026. március 19-én közzétett ajánlat elfogadási időszakában összesen 32 970 darab RÁBA-törzsrészvényt ajánlottak fel. A szükséges engedélyek megadásával a 4iG SDT ajánlattevőként eljáró leányvállalata és a nyilvános vételi ajánlatot elfogadó részvényesek között a részvény-átruházási szerződések a mai napon létrejöttek. Az ajánlattevő öt munkanapon belül intézkedik a részvények ellenértékének kifizetéséről az érintett részvényesek részére.

A 4iG közleménye megjegyezte, hogy a CSG-vel kialakított partnerség a nemzetközi piaci hozzáférést és ipari tudást kapcsolja össze a magyar fejlesztési, gyártási és rendszerintegrációs képességekkel, miközben a stratégiai irányítás magyar kézben marad. Az együttműködés a hazai védelmi ipari ökoszisztéma megerősítése mellett egy versenyképesebb európai védelmi ipar kialakításához is hozzájárulhat.

A Rába- és a Hirtenberger-tranzakció zárására a vonatkozó feltételek teljesülését követően, várhatóan a közeljövőben kerülhet sor.