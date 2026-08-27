A Rába csoport árbevétele az első fél évben 24,8 milliárd forintot ért el, mely 4,0 milliárd forinttal, 13,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, míg a második negyedévben éves bázison 2,8 milliárd forintos visszaeséssel 11,5 milliárd forint folyt be a holdinghoz - derül ki a cégcsoport szerda éjjel publikált közleményéből.

Csekély nyereséggel fordulhat rá új korszakára a Rába Holding / Fotó: Kallus György/ Világgazdaság

A Rába is szenvedett az erős forinttól

A Rába csoport pénzügyi helyzetét ezzel együtt továbbra is stabil likviditási pozíció jellemezte a tárgyidőszakban. Az operatív készpénztermelést tekintve a csoport szintű EBITDA 1,1 milliárd forintot ért el. A nettó hitelállomány értéke 2026 első félévének végén 12,8 milliárd forintot ért el.

Az árbevételre gyakorolt negatív árfolyamhatás - azaz a forinterősödés hatása - 2026 első félévében 2 043 millió forintot tett ki, míg a második negyedévben ennek mértéke 1 302 millió forint volt.

Az év első felében a fegyelmezett működésre, a hatékonyság növelésére és a jövőbeni fejlődést megalapozó intézkedésekre helyeztük a hangsúlyt. A második negyedévben tovább folytattuk a megkezdett munkát, miközben kiemelt figyelmet fordítottunk a Rába előtt álló stratégiai lehetőségekre és a folyamatban lévő fejlesztésekre is. Munkatársaink magas szintű szakmai felkészültsége, valamint a megkezdett fejlesztések és meghozott intézkedések erős alapot teremtenek ahhoz, hogy a piaci környezet kedvezőbbé válásával a társaság új növekedési pályára álljon. Bízunk benne, hogy a most meghozott döntések és megkezdett fejlesztések hosszú távon tovább erősítik a Rába piaci pozícióját és értékteremtő képességét

– fogalmazott Szabó Tamás, a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. vezérigazgatója.

Üzemi szinten veszteséges volt a győri holding

A csoportszintű üzemi tevekénység eredménye 514 millió forintos veszteséget mutatott 2026 első félévében, mely 3,2 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

Az elmaradás jelentős részét a bázisidőszakban elszámolt ingatlanértékesítés egyszeri eredményjavító hatása magyarázza.

Az egyedi tételekkel korrigált üzemi eredmény elmaradása az előző évhez képest 584 millió forintot tett ki.