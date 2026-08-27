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tőzsde
Rába Járműipari Holding Nyrt
4iG

Csekély nyereséggel fordulhat rá új korszakára a Rába Holding

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alapvetően negatív keresleti környezetben és a forint erősödés dacára őrizte meg nyereséges működését a győri holding. Már egészen más időkre készül a Rába.
Murányi Ernő
2026.08.27, 11:15

A Rába csoport árbevétele az első fél évben 24,8 milliárd forintot ért el, mely 4,0 milliárd forinttal, 13,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől, míg a második negyedévben éves bázison 2,8 milliárd forintos visszaeséssel 11,5 milliárd forint folyt be a holdinghoz - derül ki a cégcsoport szerda éjjel publikált közleményéből.

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Csekély nyereséggel fordulhat rá új korszakára a Rába Holding / Fotó: Kallus György/ Világgazdaság

A Rába is szenvedett az erős forinttól

A Rába csoport pénzügyi helyzetét ezzel együtt továbbra is stabil likviditási pozíció jellemezte a tárgyidőszakban. Az operatív készpénztermelést tekintve a csoport szintű EBITDA 1,1 milliárd forintot ért el. A nettó hitelállomány értéke 2026 első félévének végén 12,8 milliárd forintot ért el. 

Az árbevételre gyakorolt negatív árfolyamhatás - azaz a forinterősödés hatása - 2026 első félévében 2 043 millió forintot tett ki, míg a második negyedévben ennek mértéke 1 302 millió forint volt. 

Az év első felében a fegyelmezett működésre, a hatékonyság növelésére és a jövőbeni fejlődést megalapozó intézkedésekre helyeztük a hangsúlyt. A második negyedévben tovább folytattuk a megkezdett munkát, miközben kiemelt figyelmet fordítottunk a Rába előtt álló stratégiai lehetőségekre és a folyamatban lévő fejlesztésekre is. Munkatársaink magas szintű szakmai felkészültsége, valamint a megkezdett fejlesztések és meghozott intézkedések erős alapot teremtenek ahhoz, hogy a piaci környezet kedvezőbbé válásával a társaság új növekedési pályára álljon. Bízunk benne, hogy a most meghozott döntések és megkezdett fejlesztések hosszú távon tovább erősítik a Rába piaci pozícióját és értékteremtő képességét

– fogalmazott Szabó Tamás, a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. vezérigazgatója. 

Üzemi szinten veszteséges volt a győri holding

A csoportszintű üzemi tevekénység eredménye 514 millió forintos veszteséget mutatott 2026 első félévében, mely 3,2 milliárd forinttal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. 

Az elmaradás jelentős részét a bázisidőszakban elszámolt ingatlanértékesítés egyszeri eredményjavító hatása magyarázza.

 Az egyedi tételekkel korrigált üzemi eredmény elmaradása az előző évhez képest 584 millió forintot tett ki. 

Az első fél évben a pénzügyi tevékenység eredménye 690 millió forint nyereség volt, szemben az előző év azonos időszakában realizált 59 millió forint nyereséggel. A hitelátértékelésből származó nem realizált nyereség 1 229 millió forintot tett ki. Emellett a pénzügyi eredmény 165 millió forint nettó kamatterhelést tartalmazott. Az adófizetési kötelezettség 273 millió forint volt a halmozott tárgyidőszakban, mely az árbevétel 1,1 százalékának felel meg. 

Csekély nyereséggel fordulnak rá az új korszakra

Mindennek eredményeként a győri holding adózás előtti nyeresége az első fél évben 93,6 százalékkal, 176 millió forintra, míg a második negyedévben 90,3 százalékkal, 251 millió forintra zuhant. Fontos azonban, hogy az alapvetően negatív keresleti környezetben és a forinterősödés dacára megőrizték a nyereséges működést a nagy átalakulás előtt.

Mint ismert ugyanis, 

  • a 4iG csoporthoz tartozó 4iG SDT EGY Zrt. január 5-én megszerezte a Rába Holding többségi, 74,34 százalékos részvénycsomagját, 
  • majd a 4iG SDT EGY Zrt. 49 százalékát eladták a Czechoslovak Grouphoz (CSG) tartozó CSG DEFENCE cseh védelmi ipari cégnek, 
  • amivel a vevő egy füst alatt közvetve a Rába 36,75 százalékos tulajdonosává is vált.

Ebből következően és a terveknek is megfelelően a Rábát az új tulajdonosok egy nagyszabású, regionális jelentőségű védelmi járműipari gyártó- és fejlesztőközponttá kívánják átalakítani. 

 RABA részvény
RABA részvény11:59:49
Árfolyam: 3 550 HUF -145 / -4,08 %
Forgalom: 42 125 055 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Rába részvényei csütörtök délelőtt az előző napok ralija után 5,6 százalékkal, 3490 forintra zuhantak.

 

 

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