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rali
CSG
Rába Járműipari Holding Nyrt
tőzsde
4iG

Elképesztő, ami a Rába részvényeivel történik: másfél nap alatt dupláztak a befektetők – brutális forgalomban tépik a kispapírt

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Szűk másfél nap alatt kétszeresére drágult a járműgyártó és védelmi ipari magyar vállalat részvényárfoyama. A Rába piacán péntek délelőtt már a profitrealizálás zajlott, de az élelmesek rövid idő alatt hatalmas profitot zsebelhettek be.
K. T.
2026.08.14, 11:09
Frissítve: 2026.08.14, 11:11

Elképesztő nyári ralit indítottak a Rába részvényei a hét második felében. A járműgyártó holding papírjai csütörtökön több mint 60 százalékot drágultak, a részvényárfolyam péntek délelőtt is rakétaként emelkedett tovább, majd hirtelen lefordult  kurzus.

Ráb, részvény, rali
Brutális ralit tudhat maga mögött a Rába az elmúlt napokban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mai kereskedés első másfél órájában újabb 22 százalékot ugrott a kurzus, majd a profitot realizáló befektetők kilenc százalékos mínuszba rántották vissza a részvényt.

A kereskedési forgalom is egészen kiemelkedő: 11 óráig már közel egymilliárd forint értékben kötöttek üzletet a társaság értékpapírjaival, amely ezzel az OTP mögött a második legforgalmasabb magyar részvény ma a parketten.

A részvényesek ezzel kevesebb mint két nap alatt duplázhatták befektetésük értékét, amivel sokan életek is a csütörtök délelőtti hirtelen fordulat lapján.

Tulajdonosi átrendeződés hajtotta fel a Rába árfolyamát

A brutális részvényrali azt követően indult el a hazai kisrészvény piacán, hogy kedden előbb a német, majd szerdán az osztrák versenyhatóság is zöld lámpát adott a cseh védelmi ipari vállalatnak, a CSG-nek, hogy részesedést szerezzen a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defence Systemsben.

A hatósági jóváhagyásokkal az utolsó akadály is elhárult a Rába-tranzakció elől, amely a főtulajdonos, ugyancsak hazai 4iG és a cseh CSG stratégiai együttműködésének újabb fontos mérföldkövének is számít egyben.

 RABA részvény
RABA részvény2026.08.14.
Utolsó ár: 3 560 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A német és az osztrák hatóság hozzájárulásával a cseh vállalat 49 százalékos tulajdonrészt szerezhet a Rába részvények 74,34 százalékát birtokló 4iG leánycégben, a 4iG STD EGY Zrt-ben. 

Vagyis a CSG közvetett módon 36,75 százalékos befolyást szerez a Rába csoportban, ezáltal a 4iG mellett a járműgyártó másik nagytulajdonosává válik.

Az új nagybefektető megjelenése nemzetközi piaci hozzáférést és ipari tudást hozhat a magyar félnek, miközben a stratégiai irányítás továbbra is hazai kézben marad. A 4iG szerint az együttműködés a hazai védelmi ipari ökoszisztéma megerősítése mellett egy versenyképesebb európai védelmi ipar kialakításához is hozzájárulhat.

A CSG beszállása mellett a Rába-rali másik oka, hogy a versenyjogi zöld lámpák kigyulladásával teljesült a Rába papírjaira áprilisban lezárt kötelező vételi ajánlati tranzakció is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által jóváhagyott ajánlat elfogadási időszakában összesen 32 970 darab Rába-törzsrészvényt ajánlottak fel. A tranzakcióra meghatározott ár 3425 forint volt, ami  automatikusan felhúzta a papír árát is szerdai kereskedésben.

A versenyhatóságok ezzel egyidejűleg rábólitottak arra is, hogy a cseh társaság megszerezze a Hirtenberger Defence Systems 49 százalékát.

A Rába részvényei 23 százalékos pluszban járnak a tavaly év végi szinthez képest.

 

 

 

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