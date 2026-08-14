Elképesztő, ami a Rába részvényeivel történik: másfél nap alatt dupláztak a befektetők – brutális forgalomban tépik a kispapírt

Elképesztő nyári ralit indítottak a Rába részvényei a hét második felében. A járműgyártó holding papírjai csütörtökön több mint 60 százalékot drágultak, a részvényárfolyam péntek délelőtt is rakétaként emelkedett tovább, majd hirtelen lefordult kurzus.

Brutális ralit tudhat maga mögött a Rába az elmúlt napokban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A mai kereskedés első másfél órájában újabb 22 százalékot ugrott a kurzus, majd a profitot realizáló befektetők kilenc százalékos mínuszba rántották vissza a részvényt.

A kereskedési forgalom is egészen kiemelkedő: 11 óráig már közel egymilliárd forint értékben kötöttek üzletet a társaság értékpapírjaival, amely ezzel az OTP mögött a második legforgalmasabb magyar részvény ma a parketten.

A részvényesek ezzel kevesebb mint két nap alatt duplázhatták befektetésük értékét, amivel sokan életek is a csütörtök délelőtti hirtelen fordulat lapján.

Tulajdonosi átrendeződés hajtotta fel a Rába árfolyamát

A brutális részvényrali azt követően indult el a hazai kisrészvény piacán, hogy kedden előbb a német, majd szerdán az osztrák versenyhatóság is zöld lámpát adott a cseh védelmi ipari vállalatnak, a CSG-nek, hogy részesedést szerezzen a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defence Systemsben.

A hatósági jóváhagyásokkal az utolsó akadály is elhárult a Rába-tranzakció elől, amely a főtulajdonos, ugyancsak hazai 4iG és a cseh CSG stratégiai együttműködésének újabb fontos mérföldkövének is számít egyben.