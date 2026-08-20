Ki hallott már ilyet: készpénzgondokkal küzd a világ egyik leggazdagabb embere – óriási hitellel segítené ki a Revolut saját alapítóját

Ötszörösére, 250 millió dollárra emelné a Revolut a vezérigazgatója, Nik Storonsky számára elérhető hitelkeretet, amihez a fintechben birtokolt részvénytulajdonának fedezetével vehetne fel. A lépés lehetővé tenné az alapító-tulajdonos számára, hogy a neobank értékeltségének meredek emelkedésével több készpénzhez jusson – írja a Financial Times.

Nik Storonsky Revolut cégvezér egyre gyarapodó vagyona részvényekben van lekötve /Fotó: AFP

Európa legértékesebb start-upja a múlt héten levélben kérte befektetőitől a hitelkeret növelés jóváhagyását, egyúttal javasolva, hogy töröljék el azt a követelményt, miszerint a nagyobb részvényzálogokhoz az igazgatóság jóváhagyása szükséges – derül ki a lap által áttekintett dokumentumokból.

A Revolut értékének ugrásszerű emelkedésének köszönhetően Storonsky mostanra az Egyesült Királyság egyik leggazdagabb emberévé lépett elő, noha vagyonának zöme a fintech-cégben birtokolt részvényekben van lekötve.

A vállalat – vagy Stronsky – által javasolt alapszabály-módosítás 250 millió dollárra emelné a részvények terhére kölcsönözhető keret felső határát, és eltörölné a zálogba adható részvények arányára vonatkozó korlátozásokat is. A cégvezér ezáltal oly módon szabadíthat fel 250 millió dollárt óriási vagyonából, hogy közben a Revolutban meglévő részesedése sem csöken.

Egy évtized alatt meghódítota a pénzügyi piacot a Revolut

A 2015-ben Londonban alapított Revolut értéke az egekbe szökött, a rendkívül gyors nemzetközi terjeszkedésnek köszönhetően, melynek során mára 75 millió ügyfelet szerzett. Tavaly adózás előtti nyeresége több mint másfélszeresére, 1,7 milliárd fontra nőtt, 4,5 milliárd font bevétel mellett.

Cégen belüli források szerint Storonsky a pénzügyi csoport mintegy 29 százalékát birtokolja, amely 115 milliárd dollárt ér az előző hónapban indított, alkalmazottak részére indított másodlagos részvényértékesítés alapján.

A Revolut korábban jelezte, hogy egy esetleges tőzsdei bevezetéskor 200 milliárd dolláros piaci értéket tűzött ki célul, amelyre a vezetők szerint legkorábban 2028-ban kerülhet sor.

A 200 milliárdos értékeltség elérése esetén Stronsky részesedése 40 százalékra nőhet a vállalatban a jelenlegi ösztönzőcsomag alapján, 80 milliárd dolláros vagyonával pedig rögtön a világ leggazdagabb embereinek élmezőnyébe kerülne.