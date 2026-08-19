Réz: történelmi csúcs közelében a gyenge kínai adatok ellenére

A rézpiac az elmúlt hetekben látványosan elszakadt a hagyományos makrogazdasági összefüggésektől. Miközben Kínából – a világ legnagyobb rézfelhasználójától – egyre gyengébb gazdasági adatok érkeznek, a réz ára történelmi csúcsának közelébe emelkedett. Az LME-n jegyzett árfolyam augusztus 17-én 14 500 dollár/tonna környékére emelkedett, gyakorlatilag megközelítve a korábbi rekordot.

Történelmi csúcsa közelében jár a réz árfolyama / Fotó: Shutterstock

A réz hagyományosan érzékenyen reagál a globális ipari ciklusra, ezért gyakran „Dr. Copperként” is emlegetik. Kína különösen fontos szereplő, mivel a globális rézkereslet jelentős részéért felel.

Gyenge Kína, erős réz

A legfrissebb kínai adatok azonban csalódást keltettek. A júliusi kiskereskedelmi forgalom mindössze 0,6 százalékkal nőtt éves alapon a várt 1,5 százalék helyett, miközben az ipari termelés 4,5 százalékkal bővült. Az ingatlanpiac továbbra is gyenge, a lakásárak éves összevetésben 3,2 százalékkal csökkentek.

Normál körülmények között ez komoly ellenszelet jelentene a réz számára. A jelenlegi rally azonban azt mutatja, hogy a piac figyelme elsősorban a kínálati oldal feszültségeire helyeződött át.

Short squeeze és rekordközeli backwardation

Az árfolyamemelkedés egyik legfontosabb mozgatórugója az LME-n kialakult rendkívüli piaci szerkezet. Az azonnali és a későbbi határidős kontraktusok közötti jelentős árkülönbség, vagyis a backwardation arra utal, hogy a piac szereplői prémiumot fizetnek a rövid távon elérhető fizikai rézért.

A szűkös azonnali kínálat és a csökkenő készletek nyomás alá helyezik a short pozíciókat is. Ha a shortosok kénytelenek visszavásárolni pozícióikat, az további vételi nyomást generálhat, ami egy klasszikus short squeeze kialakulásához vezethet.

Az LME által követett készletek az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek, miközben a rendelkezésre álló készletek egy részét már lefoglalták elszállításra. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdei készlet nagysága önmagában félrevezető lehet: nem minden raktárban lévő réz tekinthető szabadon elérhető készletnek.

A réz egy része az Egyesült Államokba áramlik

A jelenlegi helyzet másik fontos eleme a globális készletek földrajzi eloszlása. Az Egyesült Államokba az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű réz áramlott a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt.