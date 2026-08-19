Réz: történelmi csúcs közelében a gyenge kínai adatok ellenére
A rézpiac az elmúlt hetekben látványosan elszakadt a hagyományos makrogazdasági összefüggésektől. Miközben Kínából – a világ legnagyobb rézfelhasználójától – egyre gyengébb gazdasági adatok érkeznek, a réz ára történelmi csúcsának közelébe emelkedett. Az LME-n jegyzett árfolyam augusztus 17-én 14 500 dollár/tonna környékére emelkedett, gyakorlatilag megközelítve a korábbi rekordot.
A réz hagyományosan érzékenyen reagál a globális ipari ciklusra, ezért gyakran „Dr. Copperként” is emlegetik. Kína különösen fontos szereplő, mivel a globális rézkereslet jelentős részéért felel.
Gyenge Kína, erős réz
A legfrissebb kínai adatok azonban csalódást keltettek. A júliusi kiskereskedelmi forgalom mindössze 0,6 százalékkal nőtt éves alapon a várt 1,5 százalék helyett, miközben az ipari termelés 4,5 százalékkal bővült. Az ingatlanpiac továbbra is gyenge, a lakásárak éves összevetésben 3,2 százalékkal csökkentek.
Normál körülmények között ez komoly ellenszelet jelentene a réz számára. A jelenlegi rally azonban azt mutatja, hogy a piac figyelme elsősorban a kínálati oldal feszültségeire helyeződött át.
Short squeeze és rekordközeli backwardation
Az árfolyamemelkedés egyik legfontosabb mozgatórugója az LME-n kialakult rendkívüli piaci szerkezet. Az azonnali és a későbbi határidős kontraktusok közötti jelentős árkülönbség, vagyis a backwardation arra utal, hogy a piac szereplői prémiumot fizetnek a rövid távon elérhető fizikai rézért.
A szűkös azonnali kínálat és a csökkenő készletek nyomás alá helyezik a short pozíciókat is. Ha a shortosok kénytelenek visszavásárolni pozícióikat, az további vételi nyomást generálhat, ami egy klasszikus short squeeze kialakulásához vezethet.
Az LME által követett készletek az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek, miközben a rendelkezésre álló készletek egy részét már lefoglalták elszállításra. Ez azt jelenti, hogy a tőzsdei készlet nagysága önmagában félrevezető lehet: nem minden raktárban lévő réz tekinthető szabadon elérhető készletnek.
A réz egy része az Egyesült Államokba áramlik
A jelenlegi helyzet másik fontos eleme a globális készletek földrajzi eloszlása. Az Egyesült Államokba az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű réz áramlott a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság miatt.
Az amerikai és a londoni piac közötti árkülönbség arbitrázslehetőséget teremtett, így a kereskedők számára vonzóvá vált a réz amerikai piacokra történő szállítása. Ennek következtében miközben az amerikai készletek növekedhetnek, Ázsiában egyre szűkösebbé válhat a fizikailag elérhető fém.
A piac tehát jelenleg nem egyszerűen azt árazza, hogy van-e elegendő réz globálisan, hanem azt is, hogy hol található a réz, és milyen gyorsan lehet azt oda szállítani, ahol szükség van rá.
Hosszú távon is erősödhet a kereslet
A rézpiac strukturális problémája, hogy a bányászati kínálat bővítése hosszú éveket igényel, miközben új keresleti források jelennek meg.
- Az elektromos hálózatok fejlesztése,
- az elektromos járművek,
- a megújuló energiaforrások
- és különösen a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok
mind jelentős mennyiségű rezet igényelnek.
Ez azt jelenti, hogy a réz keresletét már nem kizárólag Kína ingatlanpiaca vagy a globális feldolgozóipari ciklus határozza meg. Az energetikai átállás és az AI-infrastruktúra kiépítése egyre fontosabb strukturális keresleti tényezővé válik.
15 000 dollár lehet a következő cél?
Az LME rézára augusztus 17-én 14 500 dollár/tonna környékére emelkedett, gyakorlatilag megközelítve a korábbi történelmi csúcsot. Amennyiben az árfolyam tartósan áttöri ezt a zónát, technikai értelemben új rekord következhet, és a 15 000 dollár/tonna válhat a következő fontos pszichológiai szintté.
Ugyanakkor a jelenlegi emelkedés egy része squeeze-jellegű mozgás, ezért a piac rövid távon érzékeny maradhat a készletadatokra, a határidős spreadek változására, a vámokkal kapcsolatos hírekre és a spekulatív pozícionálásra.
Összességében a réz jelenlegi ralia azért különösen figyelemre méltó, mert a klasszikus „gyenge Kína = gyenge réz” összefüggés jelenleg nem működik.
A piac figyelme a fizikai szűkösségre, a globális készletek eloszlására, az amerikai vámokra, valamint az AI és az energetikai átállás által generált hosszú távú keresletre helyeződött.
A kulcskérdés most az, hogy a réz képes lesz-e tartósan áttörni történelmi csúcsát. Ha a fizikai szűkösség fennmarad és a kereslet továbbra is erős marad, a 15 000 dollár/tonna elérése sem tűnik kizártnak. Ha azonban a squeeze kifullad, a jelenlegi extrém emelkedés után egy jelentősebb korrekció kockázata is növekedhet.