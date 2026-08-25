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HSBC
történelmi csúcs
Richter
célár

A Richter történelmet írt, ennyibe még nem került a részvénye, a HSBC volt a serpa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új történelmi csúcsra ért kedd délelőtt a magyar gyógyszergyártó társaság részvényárfolama. A Richternek kapóra jött a brit nagybank friss céláremelése, azonnal kitört a kurzus.
K. T.
2026.08.25, 11:40

Történelmi csúcsa közelébe ért a hét elején a Richter részvényárfolyama, noha a 13 400 forintos rekordszintet a hétfőn még nem, a délelőtti kerekedés során viszont már át tudta vinni a kurzus.

Richter, részvény, csúcs,
Átsuhant eddigi csúcsa felett a Richter árfolyama / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A gyógyszergyártó társaság papírjai kedden új muníciót kaptak a csúcsdöntési kísérlethez egy friss céláremelés formájában. A serpa szerepét a HSBC vállalta magára, amely fris elemzésében az eddigi 13 200-ról 13 400 forintra emelte a részvényre vonatkozó célárat.

Bár a brit nagybank prognózisa csupán az eddigi rekord beállítását várja a magyar blue chiptől, ez az impulzus a kedvező hazai piaci hangulattal együtt elegendő volt ahhoz, hogy új történelmi rekordra segítse az árfolyamot pár perccel fél 11 után.

Az árfolyam rövid időn belül tört ki, és 11 órakor már 1,4 százalékos pluszban, 13 540 forintnál járt a papír, ahonnan visszafordult a kurzus.

A brit nagybank frissített árfolyamvárakozása alapján mostanra a helyén árazza a piac a Richtert, a HSBC ezért változatlanul tartásra ajánlja a részvényt.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:45:09
Árfolyam: 13 360 HUF +30 / +0,22 %
Forgalom: 1 994 120 440 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos elemzői célár 12 957 forint, ami három százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél.

A magyar társaság rézvényeit követő hét befektetési szolgáltató közül 

  • három vételt, 
  • négy tartást javasol, 
  • eladási jelzés viszont továbbra sem szerepel 

a szakértők iránymutatásai között.

Forint ellenszélben is jól teljesít a Richter

A döntően exportpiacra termelő gyógyszergyártó vállalat nyereségét ugyan visszavetette az első félévben a forint meredek felértékelődése – a második negyedévben bő negyedével, 38 milliárd forintra apadt nettó eredménye –, az alapfolyamatok továbbra is erősek. A Richter csúcskészítménye, a Vraylar hasít az Egyesült Államokban, értékesítése még a Botoxét is lenyomta: az április-júniusi három hónapban 1,071 milliárd dollárra lőtt ki a forgalma.

A vezető készítmény teljesítményét is látva a vezetőség augusztus elején megemelte 2026 egészére vonatkozó jövedelmezőségi előrejelzését, ennek megfelelően már kétszámjegyű tisztított EBIT-növekedésre számítanak idén.

A gyorsjelentést követően a Jefferies kissé visszavett korábbi árfolyamvárakozásából, és 15 095 forintról 14 742 forintra húzta vissza a célárat, ám még ezzel együtt is magasan a legoptimistább várakozást tartja érvényben. A Richter az ő forgatókönyvük szerint még további kilenc százalékot menetelhet a kedden elért új csúcsról.

A Richter részvényei 37 százalékot raliztak az év eleje óta.

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