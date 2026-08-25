A Richter történelmet írt, ennyibe még nem került a részvénye, a HSBC volt a serpa

Történelmi csúcsa közelébe ért a hét elején a Richter részvényárfolyama, noha a 13 400 forintos rekordszintet a hétfőn még nem, a délelőtti kerekedés során viszont már át tudta vinni a kurzus.

Átsuhant eddigi csúcsa felett a Richter árfolyama / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A gyógyszergyártó társaság papírjai kedden új muníciót kaptak a csúcsdöntési kísérlethez egy friss céláremelés formájában. A serpa szerepét a HSBC vállalta magára, amely fris elemzésében az eddigi 13 200-ról 13 400 forintra emelte a részvényre vonatkozó célárat.

Bár a brit nagybank prognózisa csupán az eddigi rekord beállítását várja a magyar blue chiptől, ez az impulzus a kedvező hazai piaci hangulattal együtt elegendő volt ahhoz, hogy új történelmi rekordra segítse az árfolyamot pár perccel fél 11 után.

Az árfolyam rövid időn belül tört ki, és 11 órakor már 1,4 százalékos pluszban, 13 540 forintnál járt a papír, ahonnan visszafordult a kurzus.

A brit nagybank frissített árfolyamvárakozása alapján mostanra a helyén árazza a piac a Richtert, a HSBC ezért változatlanul tartásra ajánlja a részvényt.