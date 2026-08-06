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Richter

Újabb gigamegállapodás a Richternél: az elhízás elleni topgyógyszert veszik célba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bővíti együttműködését máltai partnerével a magyar gyógyszergyártó. A Richter és az Adalvo a tirzepatid társfejlesztésével bővíti globális együttműködését a diabétesz és elhízáskezelés területén.
VG
2026.08.06, 08:54
Frissítve: 2026.08.06, 09:26

 A Richter Gedeon és az Adalvo bővítik globális együttműködését a tirzepatid-alapú terápiák közös fejlesztése és hozzáférésük biztosítása érdekében - közölte a két cég csütörtök reggel. 

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Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kibővül a stratégiai együttműködés

A vállalatok a korábbi, a Wegovy (szemaglutid) kapcsán létrejött partnerségre építve ezzel a megállapodással kiterjesztik stratégiai együttműködésüket az egészségügy egyik legjelentősebb és leggyorsabban növekvő terápiás területére, amely magában foglalja a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelését is. 

A partnerség közös befektetéseken, egy rugalmas kettős ellátási modellen és a költséghatékonyságra való tudatos törekvésen alapul, hogy a két vállalat a referenciakészítmények kizárólagosságának lejártát követően széles körben elérhetővé tegye a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízáskezelés terápiáit. 

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Az együttműködés fontos szabályozási mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) befogadta elbírálásra a tirzepatid injekció generikus változatára vonatkozó két gyógyszerengedélyezési kérelmet (ANDA) az Egyesült Államokban.

 A tirzepatid rövid idő alatt a metabolikus betegségek kezelésének egyik legfontosabb terápiájává vált, ami jól tükrözi mind a cukorbetegség, mind az elhízás kezelés területén elért növekedést. 

Kibővített együttműködésük révén a máltai Adalvo és a Richter a magas minőségű kezelési lehetőségek szélesebb körű hozzáférhetőségének elősegítésére törekszik, miközben hosszú távú jelenlétet épít ki az egészségügy egyik leggyorsabban növekvő piacán. 

Kecsegtető piacon javul a Richter pozíciója

A vállalati jelentések alapján a tirzepatid hatóanyagú Mounjaro és Zepbound készítmények együttes árbevétele 2025-ben összesen mintegy 36,5 milliárd amerikai dollár volt, több mint kétszerese az előző évi értéknek, jól érzékeltetve a molekula piaci jelentőségét és növekedési potenciálját.  

A Wegovy-val kapcsolatos együttműködésünkre építve örömmel bővítjük partnerségünket az Adalvóval a tirzepatid fejlesztése terén is, hogy elősegítsük a betegek egyre szélesebb körű hozzáférését a terápiákhoz ezen a gyorsan növekvő területen. Vállalataink eltérő adottságai és kompetenciái jól kiegészítik egymást, és ez a sokszínűség kölcsönös tisztelettel párosulva adja együttműködésünk valódi erejét

 - mondta a megállapodás kapcsán Kovács Bence, a Richter General Medicines üzletágának vezetője.

Az Adalvo vezérigazgatója, Anil Okay szerint pedig 

az Adalvo és a Richter Gedeon a cukorbetegség és az elhízás kezelésének következő korszakára készül, amelynek középpontjában a terápiák szélesebb körű hozzáférhetősége áll. Egyenrangú partnerekként működünk együtt közös befektetések, közös értékrend, valamint egy rugalmas és költséghatékony ellátási modell mentén. A korai pozícióépítéssel és a megfelelő alapok megteremtésével arra törekszünk, hogy a piac megnyílásával világszerte minél több beteg számára biztosíthassuk ezen terápiák elérhetőségét.

Az együttműködés kibővítése révén az Adalvo és a Richter úttörő szerepet tölthet be a cukorbetegség és az elhízás kezelését szolgáló, széles körben hozzáférhető terápiák piacán. Ez a partnerség egy hosszú távú stratégiát tükröz: tudományosan megalapozott megközelítésre, globális jelenlétre, rugalmas ellátási modellre, valamint a legmagasabb szintű együttműködésre épül.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:29:36
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A fogyasztószerek piacán egyébként óriási harc dúl a Wegovyt és az Ozempicet kifejlesztő dán Novo Nordisk, valamint a Mounjaroról és a Zepboundról híres amerikai Eli Lilly között, az utóbbi időben inkább a Lilly áll jobban, de folyamatosan érkeznek az új fejlesztések a globális piacra. 

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