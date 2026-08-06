Újabb gigamegállapodás a Richternél: az elhízás elleni topgyógyszert veszik célba

A Richter Gedeon és az Adalvo bővítik globális együttműködését a tirzepatid-alapú terápiák közös fejlesztése és hozzáférésük biztosítása érdekében - közölte a két cég csütörtök reggel.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kibővül a stratégiai együttműködés

A vállalatok a korábbi, a Wegovy (szemaglutid) kapcsán létrejött partnerségre építve ezzel a megállapodással kiterjesztik stratégiai együttműködésüket az egészségügy egyik legjelentősebb és leggyorsabban növekvő terápiás területére, amely magában foglalja a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelését is.

A partnerség közös befektetéseken, egy rugalmas kettős ellátási modellen és a költséghatékonyságra való tudatos törekvésen alapul, hogy a két vállalat a referenciakészítmények kizárólagosságának lejártát követően széles körben elérhetővé tegye a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízáskezelés terápiáit.