Fordulat az űrszektorban, véget ért a SpaceX gyengélkedése?

Elon Musk messze a leggazdagabb emberré vált űripari vállalata, a SpaceX tőzsdére lépésekor. De nem csak ő vagyonát növelte az IPO, a vállalat dolgozói és korai befektetői is nagyot nyertek az értékeltség megugrásával. Bár a SpaceX nagy lendülettel indított a tőzsdén, nem sokkal később erős lefordulást produkált. Ezt részben az magyarázza, hogy az összes részvény alig 5 százaléka vált elérhetővé, a többivel a zárolási időszak lejáratáig nem lehet(ett) kereskedni.

A SpaceX gyengélkedése véget ért? / Fotó: AFP

SpaceX első negyedéve

A zárolási időszakot sávosan határozták meg, először a második negyedéves jelentés utáni második napon, augusztus 6-án vált eladhatóvá további 20 százalék. A befektetők a részvény kínálat hirtelen megugrásának lehetőségét kockázatosnak tekintették, ami magyarázza az előző hetekben látott eladásokat.

A várakozásokkal ellentétben azonban a részvények felszabadulásakor nemhogy nagyot esett volna, hanem még emelkedni is tudott az árfolyam.

Ez felbátorította a befektetőket, rávetették magukat a papírra, és több, mint 15 százalékot húztak rajta pénteken.

A hangulat javulását segítette, hogy a SpaceX történetének első negyedéves jelentése felülmúlta a várakozásokat, mivel a bevétel éves összevetésben 92 százalékkal, 7,8 milliárd dollárra nőtt, míg az egy részvényre jutó veszteség a várt 26 centnél jóval alacsonyabb, mindössze 9 cent lett. Emellett Elon Musk vállalata bejelentette , hogy belép a Verizon, AT&T and T-Mobile által uralt földi mobilszolgáltatói piacra. A három nagy szolgáltató éves bevétele összesen mintegy 600 milliárd dollár, amiből a SpaceX minél nagyobb szeletet próbál majd kihasítani.

Ugyanakkor a veszély nem múlt el, a következő hetekben, hónapokban fokozatosan a többi zárolt SpaceX részvény is eladhatóvá válik, és ez visszafoghatja a potenciális vevők lelkesedését.

Miközben a SpaceX gőzerővel azon dolgozik, hogy űrrakétáival minél több saját Starlink műholdat állítson Föld körüli pályára, kevesebb külső ügyfelet tud kiszolgálni. A Starlink részesedése a SpaceX Falcon 9 indításainak 54 százalékát tette ki, 2026-ra ez az arány 79 százalékra emelkedett.