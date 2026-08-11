Fordulat az űrszektorban, véget ért a SpaceX gyengélkedése?
Elon Musk messze a leggazdagabb emberré vált űripari vállalata, a SpaceX tőzsdére lépésekor. De nem csak ő vagyonát növelte az IPO, a vállalat dolgozói és korai befektetői is nagyot nyertek az értékeltség megugrásával. Bár a SpaceX nagy lendülettel indított a tőzsdén, nem sokkal később erős lefordulást produkált. Ezt részben az magyarázza, hogy az összes részvény alig 5 százaléka vált elérhetővé, a többivel a zárolási időszak lejáratáig nem lehet(ett) kereskedni.
SpaceX első negyedéve
A zárolási időszakot sávosan határozták meg, először a második negyedéves jelentés utáni második napon, augusztus 6-án vált eladhatóvá további 20 százalék. A befektetők a részvény kínálat hirtelen megugrásának lehetőségét kockázatosnak tekintették, ami magyarázza az előző hetekben látott eladásokat.
A várakozásokkal ellentétben azonban a részvények felszabadulásakor nemhogy nagyot esett volna, hanem még emelkedni is tudott az árfolyam.
Ez felbátorította a befektetőket, rávetették magukat a papírra, és több, mint 15 százalékot húztak rajta pénteken.
A hangulat javulását segítette, hogy a SpaceX történetének első negyedéves jelentése felülmúlta a várakozásokat, mivel a bevétel éves összevetésben 92 százalékkal, 7,8 milliárd dollárra nőtt, míg az egy részvényre jutó veszteség a várt 26 centnél jóval alacsonyabb, mindössze 9 cent lett. Emellett Elon Musk vállalata bejelentette , hogy belép a Verizon, AT&T and T-Mobile által uralt földi mobilszolgáltatói piacra. A három nagy szolgáltató éves bevétele összesen mintegy 600 milliárd dollár, amiből a SpaceX minél nagyobb szeletet próbál majd kihasítani.
Ugyanakkor a veszély nem múlt el, a következő hetekben, hónapokban fokozatosan a többi zárolt SpaceX részvény is eladhatóvá válik, és ez visszafoghatja a potenciális vevők lelkesedését.
Miközben a SpaceX gőzerővel azon dolgozik, hogy űrrakétáival minél több saját Starlink műholdat állítson Föld körüli pályára, kevesebb külső ügyfelet tud kiszolgálni. A Starlink részesedése a SpaceX Falcon 9 indításainak 54 százalékát tette ki, 2026-ra ez az arány 79 százalékra emelkedett.
Ez kapóra jön a szektor más vállalatainak, melyek közül a Rocket Lab mindenképp izgalmas lehetőséget rejt. Bár a vállalat képes műholdakat juttatni az űrbe, ezeket jelenleg csak kisméretű, 320 kilogrammos teherbírású hordozórakétájával hajtja végre, szemben SpaceX Falcon 9-es rakétájával, mely akár 22 800 kg-os hasznos teher feljuttatására alkalmas.
A Rocket Lab azonban közel jár a Neutron névre keresztelt újrafelhasználható hordozórakétája éles tesztjére, amelyet úgy terveztek, hogy akár 13 000 kilogrammnyi terhet is Föld körüli pályára állítson. Ezzel, még ha nem is éri el, de megközelíti a SpaceX képességeit, így képes lehet kielégíteni a növekvő keresletet a vállalatok és a kormányok részéről.
Ezt a várakozást támasztja alá az is, hogy néhány napja a Rocket Lab egy 397 millió dolláros szerződést nyert el az Egyesült Államok Űrhadseregétől egy új típusú katonai műhold megépítésére, pályára állítására és üzemeltetésére.
A vállalat nem sokkal korábban, július végén kötött egy másik, 266 millió dollár értékű megállapodást is az Egyesült Államokkal, amely tucatnyi szuborbitális teszti indítást foglalja magában.
Az űripar vállalatai tehát ismét a fókuszba kerültek, de a volatilitás következő hónapokban is fennmaradhat. A szektorból érkező hírek, a rakétaindítások esetleges sikertelensége vagy a fejlesztések csúszása a múltban komoly árfolyamesésekhez vezetett, és ez a jövőben is kockázatot jelent. Emellett az amerikai infláció alakulása és a Fed kamatdöntései is nagyban befolyásolhatják a befektetők hozzáállását a nyereséget még nem termelő, magasan értékelt vállalatokhoz.