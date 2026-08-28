Egymásnak estek a Strabag részvényesei, miközben remek fél évet zárt az osztrák útépítő

Jócskán felülmúlták a Strabag első féléves eredményei az előző évit - derül ki az osztrák útépítő vállalat pénteken közzétett gyorsjelentéséből.

Egymásnak estek a Strabag részvényesei, miközben remek félévet zárt az osztrák útépítő / Fotó: APA-Images via AFP

Jól ment a Strabagnak az első fél évben, javított előrejelzésén a menedzsment

Az üzemi eredmény (EBIT) az előző év azonos időszakához mérten 35 százalékkal, 174,4 millió euróra emelkedett, miközben a teljes építési volumen értéke 12 százalékkal bővült és elérte a 10 milliárd eurót.

A nettó nyereség pedig 23,5 százalékkal 119,87 millió euróra nőtt.

A társaság eddigi teljesítményére tekintettel megemelte az egész évre szóló várakozásait is. A menedzsment már közel 23 milliárd eurós éves bevétellel számol a korábban prognosztizált 22 milliárd euró helyett, az EBIT-marzsot pedig 5,5-6 százalék közé várja.

A cégvezetés optimizmusát nemcsak az első féléves eredmények, hanem a jövőbeni munkákat biztosító megrendelések alakulása is támogatja.

A rendelésállomány ugyanis egy év alatt 27 százalékkal, mintegy 36 milliárd euróra bővült, ami több évre előre biztosíthatja a cég kapacitásainak kihasználtságát.

A csoport világszerte körülbelül 90 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Az eredményeket kedvezően értékelték az elemzők is. Az Erste szerint a megemelt előrejelzések nyomán előreláthatóan felfelé módosulnak a nettó nyereségre vonatkozó piaci becslések is. Az elemzőháznál úgy vélik, a társaság a várakozásokat egyértelműen túlteljesítette, és a jelenlegi rendelésállománya 2027-re is elegendő munkát kínál.

Elkeseredett harc a részvényesek között

Továbbra is gondokat okozhat azonban a vállalat tulajdonosi háttere, hiszen a Strabagban még mindig 24,1 százalékos részesedéssel rendelkezik az Oleg Gyeripaszkához köthető orosz Rasperia. A részvénycsomaghoz kapcsolódó szavazati és egyéb részvényesi jogok jelenleg az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós szankciók következtében pedig nem gyakorolhatók.

A részvénypakett megszerzéséért július végén a Raiffeisen Bank International (RBI) egy mintegy 3,15 milliárd eurós kártérítési pert indított a Rasperia ellen. A háttérben egy 2025-ös orosz bírósági döntés áll, amely az RBI orosz leányvállalatát nagyjából 2,4 milliárd euró megfizetésére kötelezte.