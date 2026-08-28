Egymásnak estek a Strabag részvényesei, miközben remek fél évet zárt az osztrák útépítő
Jócskán felülmúlták a Strabag első féléves eredményei az előző évit - derül ki az osztrák útépítő vállalat pénteken közzétett gyorsjelentéséből.
Jól ment a Strabagnak az első fél évben, javított előrejelzésén a menedzsment
Az üzemi eredmény (EBIT) az előző év azonos időszakához mérten 35 százalékkal, 174,4 millió euróra emelkedett, miközben a teljes építési volumen értéke 12 százalékkal bővült és elérte a 10 milliárd eurót.
A nettó nyereség pedig 23,5 százalékkal 119,87 millió euróra nőtt.
A társaság eddigi teljesítményére tekintettel megemelte az egész évre szóló várakozásait is. A menedzsment már közel 23 milliárd eurós éves bevétellel számol a korábban prognosztizált 22 milliárd euró helyett, az EBIT-marzsot pedig 5,5-6 százalék közé várja.
A cégvezetés optimizmusát nemcsak az első féléves eredmények, hanem a jövőbeni munkákat biztosító megrendelések alakulása is támogatja.
A rendelésállomány ugyanis egy év alatt 27 százalékkal, mintegy 36 milliárd euróra bővült, ami több évre előre biztosíthatja a cég kapacitásainak kihasználtságát.
A csoport világszerte körülbelül 90 ezer munkavállalót foglalkoztat.
Az eredményeket kedvezően értékelték az elemzők is. Az Erste szerint a megemelt előrejelzések nyomán előreláthatóan felfelé módosulnak a nettó nyereségre vonatkozó piaci becslések is. Az elemzőháznál úgy vélik, a társaság a várakozásokat egyértelműen túlteljesítette, és a jelenlegi rendelésállománya 2027-re is elegendő munkát kínál.
Elkeseredett harc a részvényesek között
Továbbra is gondokat okozhat azonban a vállalat tulajdonosi háttere, hiszen a Strabagban még mindig 24,1 százalékos részesedéssel rendelkezik az Oleg Gyeripaszkához köthető orosz Rasperia. A részvénycsomaghoz kapcsolódó szavazati és egyéb részvényesi jogok jelenleg az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós szankciók következtében pedig nem gyakorolhatók.
A részvénypakett megszerzéséért július végén a Raiffeisen Bank International (RBI) egy mintegy 3,15 milliárd eurós kártérítési pert indított a Rasperia ellen. A háttérben egy 2025-ös orosz bírósági döntés áll, amely az RBI orosz leányvállalatát nagyjából 2,4 milliárd euró megfizetésére kötelezte.
Az osztrák bank a befagyasztott Strabag-részvények és az azokhoz kapcsolódó osztalékjogok megszerzésével kívánja kompenzálni az Oroszországban elszenvedett veszteségeit.
A tulajdonosi szerkezetben közben változások is történtek: a legnagyobb részvényes továbbra is a Haselsteiner család 27 százalékos részesedéssel, míg a Raiffeisen és a Uniqa együttesen 26,7 százalékot birtokolnak.
Utóbbi két befektető az első fél év során intézményi befektetőknek értékesített részvényeket, aminek következtében a közkézhányad 16,2 százalékról 20 százalékra emelkedett.
A közbeszerzési értesítő szerint amúgy hazánkban 50 útszakaszon dolgozhat idén a Strabag.
A gyorsjelentésre közel 15 százalékos emelkedéssel reagált pénteken a vállalat részvénykurzusa.