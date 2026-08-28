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tőzsde
Strabag
útépítő

Egymásnak estek a Strabag részvényesei, miközben remek fél évet zárt az osztrák útépítő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rekordközeli rendelésállománnyal és javuló nyereségességgel rukkolt ki az osztrák útépítő vállalat az első fél évben. A Strabag menedzsmentje optimistább lett a teljes évre is, miközben dúl a harc a részvényesek között.
Murányi Ernő
2026.08.28, 14:28

Jócskán felülmúlták a Strabag első féléves eredményei  az előző évit - derül ki az osztrák útépítő vállalat pénteken közzétett gyorsjelentéséből.

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Egymásnak estek a Strabag részvényesei, miközben remek félévet zárt az osztrák útépítő / Fotó: APA-Images via AFP

Jól ment a Strabagnak az első fél évben, javított előrejelzésén a menedzsment

Az üzemi eredmény (EBIT) az előző év azonos időszakához mérten 35 százalékkal, 174,4 millió euróra emelkedett, miközben a teljes építési volumen értéke 12 százalékkal bővült és elérte a 10 milliárd eurót. 

A nettó nyereség pedig 23,5 százalékkal 119,87 millió euróra nőtt.

A társaság eddigi teljesítményére tekintettel megemelte az egész évre szóló várakozásait is. A menedzsment már közel 23 milliárd eurós éves bevétellel számol a korábban prognosztizált 22 milliárd euró helyett, az EBIT-marzsot pedig 5,5-6 százalék közé várja.

A cégvezetés optimizmusát nemcsak az első féléves eredmények, hanem a jövőbeni munkákat biztosító megrendelések alakulása is támogatja. 

A rendelésállomány ugyanis egy év alatt 27 százalékkal, mintegy 36 milliárd euróra bővült, ami több évre előre biztosíthatja a cég kapacitásainak kihasználtságát.

 A csoport világszerte körülbelül 90 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Az eredményeket kedvezően értékelték az elemzők is. Az Erste szerint a megemelt előrejelzések nyomán előreláthatóan felfelé módosulnak a nettó nyereségre vonatkozó piaci becslések is. Az elemzőháznál úgy vélik, a társaság a várakozásokat egyértelműen túlteljesítette, és a jelenlegi rendelésállománya 2027-re is elegendő munkát kínál. 

Elkeseredett harc a részvényesek között

Továbbra is gondokat okozhat azonban a vállalat tulajdonosi háttere, hiszen a Strabagban még mindig 24,1 százalékos részesedéssel rendelkezik az Oleg Gyeripaszkához köthető orosz Rasperia. A részvénycsomaghoz kapcsolódó szavazati és egyéb részvényesi jogok jelenleg az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós szankciók következtében pedig nem gyakorolhatók.

A részvénypakett megszerzéséért július végén a Raiffeisen Bank International (RBI) egy mintegy 3,15 milliárd eurós kártérítési pert indított a Rasperia ellen. A háttérben egy 2025-ös orosz bírósági döntés áll, amely az RBI orosz leányvállalatát nagyjából 2,4 milliárd euró megfizetésére kötelezte. 

Az osztrák bank a befagyasztott Strabag-részvények és az azokhoz kapcsolódó osztalékjogok megszerzésével kívánja kompenzálni az Oroszországban elszenvedett veszteségeit.

A tulajdonosi szerkezetben közben változások is történtek: a legnagyobb részvényes továbbra is a Haselsteiner család 27 százalékos részesedéssel, míg a Raiffeisen és a Uniqa együttesen 26,7 százalékot birtokolnak. 

Utóbbi két befektető az első fél év során intézményi befektetőknek értékesített részvényeket, aminek következtében a közkézhányad 16,2 százalékról 20 százalékra emelkedett.

A közbeszerzési értesítő szerint amúgy hazánkban 50 útszakaszon dolgozhat idén a Strabag. 

A gyorsjelentésre közel 15 százalékos emelkedéssel reagált pénteken a vállalat részvénykurzusa.

 

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