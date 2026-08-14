Bődületesen erős számok Amerikából, de mi a valóság?

Már javában zajlik, sőt a vége felé közeledik az amerikai második negyedéves gyorsjelentési szezon. A vezető amerikai részvényindex, vagyis az S&P 500 vállalatainak a 86 százaléka már jelentett, és a számok olyan dinamikus eredménynövekedést mutatnak, amelyre közel fél évtizede nem volt példa.

A számok bődületesen erősek: gyorsjelentések Amerikából / Fotó: Miha Creative

A számok és ami mögötte van

A jelentési szezon végéhez közeledve a vállalatok 15 százalékos éves árbevétel és 50 százalékos eredmény növekedésről számoltak be, ami a pandémiát követő gazdasági fellendülés óta messze a legkiemelkedőbb jelentési szezonnak felel meg, miközben az indexre vetített előremutató P/E lényegében megegyezik a 10 éves átlaggal. Tovább javítja a képet, hogy a vállalatok 86 százaléka az előzetes várakozások feletti eredményekről számolt be. Ugyanakkor érdemes kicsit mélyebbre menni a jelentések vizsgálata közben, mert már első ránézésre is látható, hogy ez a fajta eredménybővülés nem származhat tisztán organikus növekedésből.

Egyszeri hatásoktól tisztított kép

Mind az árbevétel, mind az EPS tekintetében láthatunk olyan egyszeri tételeket, vagy hatásokat, amelyek némi eredmény torzító hatásként jelennek meg az aggregált eredmények tekintetében. Az árbevétel alakulását vizsgálva nem lehet elmenni az olaj és energia árak Q2-es tendenciája mellett. Az olaj világpiaci árfolyama az aktuális negyedév folyamán 45 százalékkal haladta meg a 2025 második negyedév átlagos értéket, így ez egyértelműen közvetlen hatásként meg is jelenik az energetikai szegmens eredményeiben. A szegmens árbevétele 42,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, vagyis látható mindenki számára, hogy ez közvetlenül hat a teljes indexre vetített növekedési ütemre is.

Továbbá a technológiai szektor is kiemelendő a maga 36 százalékos árbevétel növekedésével, amit részben a csipgyártási üzletág, 77 százalékos éves növekedése hajtott.

Az említett két szektor nélkül az index árbevétel növekedési üteme „csupán” 9,7 százalékot mutat, ami már sokkal inkább egy erős, de átlagos értéknek tekinthető.

Az EPS, vagyis az egy részvényre jutó nyereség tekintetében is láthatóak egyszeri jelenségek, amik némileg torzíthatják a képet. Az Alphabet és az Amazon jelentését érdemes egy kicsit jobban áttekinteni, mert olyan adatokra bukkanhatunk, amelyek a teljes piac teljesítményére is képesek hatni. Az Alphabet 98, míg az Amazon 53,4 milliárd USD, nem realizált árfolyam nyereséget könyvelt le a pénzügyi eredményei közé. Ez a két tétel szinte csak és kizárólag az Anthropic és a SpaceX részvényeinek a felértékeléséből tevődik össze. Az említett két tétel, az Alphabet esetében 316 százalékos, míg az Amazon esetében 315 százalékos EPS növekedést eredményezett. Jól látható, hogy ez a két tétel technikai lekönyvelése mekkora hatással volt kimutatott eredményekre, miközben valós, organikus növekedésnek semmi esetre sem tekinthető.

Az említett két vállalat eredménye jelentősen hozzájárul a teljes indexre vetített EPS növekedéshez, amit jól mutat, hogy az indexre vetített 50,4 százalékos EPS növekedési ütem, a két vállalat eredménye nélkül 32 százalékra esik vissza.

Összegzés

Az idei második negyedéves jelentési szezon olyan mértékű fundamentális növekedést mutat, amilyet már nagyon régóta nem láttunk, valamint olyan egyszeri tételek és hatások eredményezik ezeket a folyamatokat, amelyeket érdemes megvizsgálni. A tisztított árbevétel növekedés 9,7 százalék, míg a tisztított EPS növekedés 32 százalék a teljes indexre vetítve. Az így kapott eredmények fényében pedig az mondható el, hogy az alapfolyamatok, az organikus növekedés továbbra is stabil, kedvező képet festenek a piaci viszonyokról. További pozitív jel, hogy a vállalatok 86 százaléka jelentett az elemzői várakozásokat meghaladó EPS-t, ami jócskán felülmúlja az elmúlt 10 év 76 százalékos átlagát.

Mindeközben az előrejelzések továbbra is kedvezően alakulnak, hisz az idei évre 30 százalékos EPS és 11,5 százalékos árbevétel növekedést várnak az elemzők, míg 2027 folyamán ugyan ezek az eredmény sorok 13,6 százalékkal, valamint 8,4 százalékkal emelkedhetnek.

Az előremutató P/E az indexre vetítve 20, ami éppen csak meghaladja az elmúlt 10 év 19-es átlagát. A leírtak alapján a fundamentális növekedés adott, az értékeltségi szint átlagosnak tekinthető, így továbbra is optimisták vagyunk az amerikai piac kilátásait illetően.