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stratégia
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elektromos autóeladás
Tesla

Tesla: tű a szénakazalban

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Elon Musk tervei kezdetben mind futurisztikusnak hangzottak, viszont idővel beigazolódni látszanak, vagy legalábbis megtérülnek. A Tesla ugyanis mára nem csupán elektromos autókat gyárt, hanem számos más területre is kiterjesztette a fókuszát, mint például a humanoid robotika és az energetika.
Kedves Hugó, az Equilor Befektetési Zrt. Private Banking tanácsadója
2026.08.06, 06:59

Elon Musk tervei kezdetben mind futurisztikusnak hangzottak, viszont idővel beigazolódni látszanak, vagy legalábbis megtérülnek. Az IPO óta mára több mint 10 millió darabot gyártottak a különböző S, 3, X és Y modellekből, és egyelőre nem látni a növekedés végét. Mindemellett ott van még a SpaceX is, bár az egy teljesen más kávéház, így most nem rugaszkodunk el annyira a Földtől, hogy a legfrissebb eredményeit elemezzük. A Tesla ugyanis mára nem csupán elektromos autókat gyárt, hanem számos más területre is kiterjesztette a fókuszát, mint például a humanoid robotika és az energetika.

Tesla wants to increase the number of employees at its German plant
Tesla nem csupán elektromos autókat gyárt / Fotó: Patrick Pleul

Tesla pénzügyi adatok

Ha tisztán a pénzügyi beszámolókat nézzük 2020-tól, kirajzolódik egy jól látható trend a bevételek eloszlásában: az autóértékesítésből származó bevételek aránya fokozatosan csökken, míg a kieső részt egyre nagyobb mértékben a kiegészítő szolgáltatásokból származó bevételek veszik át. 2020-ban az autóértékesítés az összes bevétel 81,5 százalékát adta, míg az energia 6,3, a szolgáltatások pedig 3,9 százalékot tettek ki. Ezzel szemben a 2026-os várakozások alapján az energiatermelés és -tárolás szegmens a bevételek 14-16 százalékát, míg a szolgáltatások 10-12 százalékát adhatja. 

A hazai piac szempontjából plusz pont Elon Musk és a cége mellett, hogy a menedzsment reagált a magyar energiahelyzetre: a tulajdonosok csúcsidőszakon kívül kedvezményesebb áron tölthetik az autókat. 

Ez a lépés nemcsak a fogyasztókat ösztönzi, hanem a terhelést is csökkenti az amúgy is hadilábon álló magyar energiahálózaton.

Tesla árfolyam / Forrás: Equilor Trader

Technikai szempontból az árfolyam a csökkenő csatorna aljáról, a 300 dolláros szintről fordult, ami megerősíti a csatornát. Az 50 és 100 napos mozgóátlagok is lefelé keresztezik egymást 387 dollárnál – az elmúlt években többször is volt erre precedens, és pár héttel később az árfolyam jellemzően magasabban tudott zárni. Ha hiszünk a gap betöltés elméletben, a legutóbbi jelentést követően 373 dollárig van egy légüres tér, ami „betöltésre vár”. Emellett az elemzői várakozások alapján az egyéves átlagos célár 376 dollár, ami 15 százalékos upside potenciált mutat a jelenlegi árfolyamszinthez képest.

 

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