Átlépett a 150 ezer ponton a pesti tőzsde – megadjuk a választ: vegyünk-e még OTP-, Mol- vagy Mtel-részvényt?

Legszebb napjait éli nyár közepén a pesti tőzsde, a hazai részvénypiac valósággal kivirágzott idén, a BUX index sorra dönti a rekordokat, a napokban a 150 ezres álomhatárt is átvitte a kosár értéke, a blue chipekkel és egyes kisrészvényekkel is nagyot kaszálhattak a befektetők. De vajon meddig tarthat még a magyar részvények ralija?

Méretes hozamokat szállítanak idén a pesti tőzsde nagyjai, szárnyal a BUX-kosár / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A nyáron rátett még egy lapáttal 2026 első felében nyújtott kiváló teljesítményére a Budapesti Értéktőzsde. A BUX a június végéig elért 25 százalékos emelkedését újabb 10 százalékponttal növelte, augusztus közepén pedig a 150 ezer pont felett dönti sorra az újabb történelmi rekordokat.

Hosszúra nyúlt a választási rali, a négy nagyrészvény hajtja a BUX raliját

Ehhez az áprilisi kormányváltás és az új kabinet reformígéretei, valamint piacbarátnak vélt politikai fordulata – az uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetése iránti elkötelezettség – is hátszelet adott, növelve a magyar eszközök megítélését a nemzetközi befektetők körében.

A pesti parketten tőzsdézőket láthatóan az amerikai-iráni háború okozta globális energiaársokk, a geopolitikai konfliktusok és az aszály okozta országos vízhiány sem aggasztja, amely mostanra a paksi atomerőmű működését, ezáltal Magyarország energiaellátását is veszélybe sodorta.

Az idei rali leginkább a BUX-kosárban kiemelt, 90 százalék feletti súllyal rendelkező négy legnagyobb társaságnak köszönhető. A Mol az olajárrobbanás igazi nyerteseként már közel 70 százalékkal értékelődött fel. A régiós bankpiacon egyre meghatározóbb szereplővé váló, magas profitabilitással működő, és eddigi legnagyobb bankvásárlására készülő OTP papírjai harmadával drágultak.

Hasonló, 30 százalékos emelkedést tudhat maga mögött a Richter is, amelynek meghatározó exportpiaci szereplőként a forint masszív erősödése kifejezetten kedvezőtlen környezetet teremtett idén.

A Magyar Telekom a hazai távközlési szektor piacvezetőjeként továbbra is stabil eredményeket szállít, miközben magas osztaléka miatt is a befektetők kedvencei közé tartozik. A társaság ma közel másfélszer többet ér, mint tavaly év végén.