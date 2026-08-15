Átlépett a 150 ezer ponton a pesti tőzsde – megadjuk a választ: vegyünk-e még OTP-, Mol- vagy Mtel-részvényt?
Legszebb napjait éli nyár közepén a pesti tőzsde, a hazai részvénypiac valósággal kivirágzott idén, a BUX index sorra dönti a rekordokat, a napokban a 150 ezres álomhatárt is átvitte a kosár értéke, a blue chipekkel és egyes kisrészvényekkel is nagyot kaszálhattak a befektetők. De vajon meddig tarthat még a magyar részvények ralija?
A nyáron rátett még egy lapáttal 2026 első felében nyújtott kiváló teljesítményére a Budapesti Értéktőzsde. A BUX a június végéig elért 25 százalékos emelkedését újabb 10 százalékponttal növelte, augusztus közepén pedig a 150 ezer pont felett dönti sorra az újabb történelmi rekordokat.
Hosszúra nyúlt a választási rali, a négy nagyrészvény hajtja a BUX raliját
Ehhez az áprilisi kormányváltás és az új kabinet reformígéretei, valamint piacbarátnak vélt politikai fordulata – az uniós pénzek hazahozatala, valamint az euró bevezetése iránti elkötelezettség – is hátszelet adott, növelve a magyar eszközök megítélését a nemzetközi befektetők körében.
A pesti parketten tőzsdézőket láthatóan az amerikai-iráni háború okozta globális energiaársokk, a geopolitikai konfliktusok és az aszály okozta országos vízhiány sem aggasztja, amely mostanra a paksi atomerőmű működését, ezáltal Magyarország energiaellátását is veszélybe sodorta.
Az idei rali leginkább a BUX-kosárban kiemelt, 90 százalék feletti súllyal rendelkező négy legnagyobb társaságnak köszönhető. A Mol az olajárrobbanás igazi nyerteseként már közel 70 százalékkal értékelődött fel. A régiós bankpiacon egyre meghatározóbb szereplővé váló, magas profitabilitással működő, és eddigi legnagyobb bankvásárlására készülő OTP papírjai harmadával drágultak.
Hasonló, 30 százalékos emelkedést tudhat maga mögött a Richter is, amelynek meghatározó exportpiaci szereplőként a forint masszív erősödése kifejezetten kedvezőtlen környezetet teremtett idén.
A Magyar Telekom a hazai távközlési szektor piacvezetőjeként továbbra is stabil eredményeket szállít, miközben magas osztaléka miatt is a befektetők kedvencei közé tartozik. A társaság ma közel másfélszer többet ér, mint tavaly év végén.
A nagypapírokéhoz hasonló kiemelkedő teljesítményt a PannErgy tud még felmutatni a BUX-tagok közül – noha az első számú kosárban nem szereplő Rába újkeletű ralija jelzi, a kispapírok között is akadnak izgalmas hazai sztorik.
Az előző kabinethez szorosabban kötődő, úgynevezett politikai papírok eközben látványosan kiestek a befektetők kegyeiből. Az MBH Bank és Gránit Bank tőzsdei kapitalizációjának negyede erodálódott el, a hálózatfejlesztési pályázatokból kizárt Opus árfolyama 35 százalékkal apadt, a sereghajtó 4iG részvényeinek ára pedig a folyamatos nemzetközi terjeszkedés és üzletfejlesztések dacára a felére zsugorodott 2026-ban.
Mi vár a hazai részvényekre, vegyünk-e még OTP-, Mol- vagy MTel-részvényt?
A helyzetkép, a jelenlegi 150 ezer pont feletti szint és a hatalmas menetelés után a befektetőket leginkább a jövő, vagyis a hazai részvénypiac további iránya foglalkoztatja, valamint, hogy mekkora tartalék lehet még a magyar részvényekben.
Ha a Bloomberg által összegyűjtött, egyedi részvényekre vonatkozó célárakat vesszük alapul, akkor a BUX indexre célértéknek a 163 700 pontot kapjuk, ami 9 százalékkal haladja meg a jelenlegi szintet
– magyarázza Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Ez az index gerincét adó négy nagypapír, vagyis
- az OTP esetében 50 522 forintos,
- a Molnál 5100 forint,
- a Richterre nézve 13 807 forintos,
- a Magyar Telekomnál pedig 3053 forintos
konszenzusos árfolyamvárakozáson alapul.
Helyére került a magyar tőzsde értékeltsége
Az elemzői célárak ugyanakkor 12 hónapos időtávra vonatkoznak, miközben ezek közül sok több hónappal korábban született. Az Erste ezért – a szakmai standardokkal egybevágó – saját módszertana alapján is kiszámolta a BUX célárát, a 10 éves kockázatmentes hozam és a részvénykockázati prémium figyelembevételével. Ezek alapján
12 százalékot kellene emelkednie a magyar indexnek az elkövetkező 12 hónapban. Azaz már most körülbelül három százalékkal magasabban forog, mint azt a fenti elemzői részvény célárak indokolnák.
A stratéga szerint ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy hogy a magyar részvénypiac drága, hanem inkább azt, hogy jól árazott. A BUX index sok éves félreárazottsága mostanra megszűnt, így innentől nehezebb lesz a befektetői pálya a magyar piac esetében.
Ha a célárakat és az eredményelőrejelzéseket tovább emelik az elemezők, akkor a részvények és az index is emelkedni fog. Vagyis most árgus szemekkel azt kell figyelnünk, hogy a várakozások tovább emelkednek-e
– hangsúlyozza Miró József.
Az elemzői várakozások továbbra is kedvezőek, sorra érkeznek a magas célárak
Utóbbi alapján lehet okuk bizakodásra a tőzsdézőknek, ugyanis az előző héten közzétett gyorsjelentésekre reagálva zömében céláremelések érkeztek a hazai blue chip részvényekre.
A Morgan Stanley még augusztus elején srófolta fel az OTP célárát 51 ezer fontra, a Molét pedig 5350 forintra.
A hét elején az Autonomous Research az OTP-re vonatkozó várakozását mérsékelte 57 143 forintra, a Richter célárát pedig a Jefferies húzta vissza 14 742 forintig. Ezzel együtt mindkét esetben ez a két brókerház tartja érvényben a legoptimistább árfolyamvárakozást.
Közben a Goldman Sachs is előállt egy 1200 forinttal megtoldott, 52 900 forintos OTP-célárral, majd az MBH Befektetési Bank javított a Mol és a Magyar Telekom tőkepiaci kilátásain, noha az elmúlt időszak emelkedését követően mindkét részvény esetén tartást javasolnak.
A két legfrissebb elemzés a hét második felében érkezett a Molra vonatkozóan. A Citi és az UBS egyaránt bőven 50 ezer forint fölé várja már a csúcsszinten lévő olajtársaság részvényeit 12 havi távlaton.