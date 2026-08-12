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BUX
tőzsde
Mol
történelmi csúcs

Itt az új csúcs: 150 ezer pont fölött a pesti tőzsde, a Mol is történelmi magaslatra ért

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Jó hangulatban kereskednek szerda reggel a hazai börzén. A pesti tőzsde fő indexe, a BUX 150 ezer pont felett történelmi csúcsot döntött, rekordszintre erősödött a Mol is. A forint kissé javított, de kivárnak a befektetők a délutáni amerikai inflációs adat előtt.
K. T.
2026.08.12, 09:53
Frissítve: 2026.08.12, 10:15

Új csúcsra ért szerda reggel a Budapesti Értéktőzsde fő részvénymutatója, a BUX index, amely áttörte a 150 ezer pontos szintet a kereskedés elején. A kosár értéke 150 567 pontig szökött fel, ami minden eddiginél magasabb érték.

tőzsde, BUX, rekord, Mol
Új csúcson a pesti tőzsde, a BUX indx 150 ezer pont felett kereskedik, a Mol is rekordot döntött / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX 0,2 százalékot emelkedett a kereskedés első órájában, és jelenleg is 150 ezer pont felett tartózkodik.

BUX részvényindex
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1 év
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar blue chip részvények felemásan indultak neki a napnak. Az OTP kurzusa 0,3 százalékkal 46 250 forintra erősödött. 

A Mol 0,7 százalékkal 4878 forintra drágult, az olajtársaság ezzel szintén megdöntötte történelmi csúcsát.

 MOL részvény
MOL részvény2026.08.12.
Utolsó ár: 4 880 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter papírjai 0,3 százalékkal 13 000 forintra ereszkedtek, a Magyar Telekom pedig 0,15 százalékkal 2616 forintra ereszkedett.

A nemzetközi hangulat továbbra is óvatos, amit a nyugat-európai indexmozgások is tükröznek. A fankfurti DAX 0,2 százalékkal került feljebb, a párizsi CAC 40 0,25 százalékot esett, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal ereszkedik.

a közel-keleti helyzet mellett a kora délután érkező amerikai inflációs adatra várnak a befektetők.

A délutáni inflációs adat mozgathatja a tőzsdéket, és a forintot is

Az Equilor reggeli hírlevelében kiemeli, hogy  az elemzői konszenzus havi bázison 0,1 százalékos, éves bázison 3,4 százalékos inflációt vár, míg a maginfláció 0,2 és 2,5 százalékos lehet. A szeptember 16-i kamatemelés esélye jelenleg 51 százalékos a piaci árazások alapján. 

A brókerház hangsúlyozza, hogy a várakozásoktól akár minimálisan eltérő inflációs adat nagyobb mozgásokat indíthat el a dollár piacán, és rendezheti át a kamatvárakozásokat a délután folyamán. Mivel a legutóbbi munkaerőpiaci adat gyenge volt, a vártnál alacsonyabb infláció érdemben csökkentheti a kamatemelési várakozásokat, ugyanakkor egy magasabb adat nehezebb helyzetbe hozhatja a jegybankot.

A forint némileg javítani tudott szerda reggel a hét elején elszenvedett jelentős gyengülést követően.

EUR / HUF árfolyam
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Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 365 forintig ereszkedett 10 óráig, a dollárhoz képest pedig minimálisan, 316,3 forintig jött vissza a keresztárfolyam.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizákhoz képest is erösödést mutat a magyar valuta: a cseh korona és a lenyel zloty egyaránt 0,1 százalékkal lett olcsóbb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1757 cikk

 

 

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