Itt az új csúcs: 150 ezer pont fölött a pesti tőzsde, a Mol is történelmi magaslatra ért
Új csúcsra ért szerda reggel a Budapesti Értéktőzsde fő részvénymutatója, a BUX index, amely áttörte a 150 ezer pontos szintet a kereskedés elején. A kosár értéke 150 567 pontig szökött fel, ami minden eddiginél magasabb érték.
A BUX 0,2 százalékot emelkedett a kereskedés első órájában, és jelenleg is 150 ezer pont felett tartózkodik.
A magyar blue chip részvények felemásan indultak neki a napnak. Az OTP kurzusa 0,3 százalékkal 46 250 forintra erősödött.
A Mol 0,7 százalékkal 4878 forintra drágult, az olajtársaság ezzel szintén megdöntötte történelmi csúcsát.
A Richter papírjai 0,3 százalékkal 13 000 forintra ereszkedtek, a Magyar Telekom pedig 0,15 százalékkal 2616 forintra ereszkedett.
A nemzetközi hangulat továbbra is óvatos, amit a nyugat-európai indexmozgások is tükröznek. A fankfurti DAX 0,2 százalékkal került feljebb, a párizsi CAC 40 0,25 százalékot esett, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal ereszkedik.
a közel-keleti helyzet mellett a kora délután érkező amerikai inflációs adatra várnak a befektetők.
A délutáni inflációs adat mozgathatja a tőzsdéket, és a forintot is
Az Equilor reggeli hírlevelében kiemeli, hogy az elemzői konszenzus havi bázison 0,1 százalékos, éves bázison 3,4 százalékos inflációt vár, míg a maginfláció 0,2 és 2,5 százalékos lehet. A szeptember 16-i kamatemelés esélye jelenleg 51 százalékos a piaci árazások alapján.
A brókerház hangsúlyozza, hogy a várakozásoktól akár minimálisan eltérő inflációs adat nagyobb mozgásokat indíthat el a dollár piacán, és rendezheti át a kamatvárakozásokat a délután folyamán. Mivel a legutóbbi munkaerőpiaci adat gyenge volt, a vártnál alacsonyabb infláció érdemben csökkentheti a kamatemelési várakozásokat, ugyanakkor egy magasabb adat nehezebb helyzetbe hozhatja a jegybankot.
A forint némileg javítani tudott szerda reggel a hét elején elszenvedett jelentős gyengülést követően.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 365 forintig ereszkedett 10 óráig, a dollárhoz képest pedig minimálisan, 316,3 forintig jött vissza a keresztárfolyam.
A régiós devizákhoz képest is erösödést mutat a magyar valuta: a cseh korona és a lenyel zloty egyaránt 0,1 százalékkal lett olcsóbb.