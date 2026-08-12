Itt az új csúcs: 150 ezer pont fölött a pesti tőzsde, a Mol is történelmi magaslatra ért

A Richter papírjai 0,3 százalékkal 13 000 forintra ereszkedtek, a Magyar Telekom pedig 0,15 százalékkal 2616 forintra ereszkedett.

A nemzetközi hangulat továbbra is óvatos, amit a nyugat-európai indexmozgások is tükröznek. A fankfurti DAX 0,2 százalékkal került feljebb, a párizsi CAC 40 0,25 százalékot esett, a londoni FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal ereszkedik.

a közel-keleti helyzet mellett a kora délután érkező amerikai inflációs adatra várnak a befektetők.

A délutáni inflációs adat mozgathatja a tőzsdéket, és a forintot is

Az Equilor reggeli hírlevelében kiemeli, hogy az elemzői konszenzus havi bázison 0,1 százalékos, éves bázison 3,4 százalékos inflációt vár, míg a maginfláció 0,2 és 2,5 százalékos lehet. A szeptember 16-i kamatemelés esélye jelenleg 51 százalékos a piaci árazások alapján.

A brókerház hangsúlyozza, hogy a várakozásoktól akár minimálisan eltérő inflációs adat nagyobb mozgásokat indíthat el a dollár piacán, és rendezheti át a kamatvárakozásokat a délután folyamán. Mivel a legutóbbi munkaerőpiaci adat gyenge volt, a vártnál alacsonyabb infláció érdemben csökkentheti a kamatemelési várakozásokat, ugyanakkor egy magasabb adat nehezebb helyzetbe hozhatja a jegybankot.

A forint némileg javítani tudott szerda reggel a hét elején elszenvedett jelentős gyengülést követően.