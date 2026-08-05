Elmúlt 16 év: a magyarok valamivel telerakták a spájzot, erre még a brókerek is felfigyelnek

Hat év alatt több mint négyszeresére nőtt a magyar háztartások közvetlen tőzsdei részvényvagyona, amely 2026 első negyedévének végére megközelítette a 4 ezer milliárd forintot. A részvények aránya eközben először emelkedett 3 százalék fölé a lakosság teljes pénzügyi vagyonán belül – derül ki a K&H Értékpapír elemzéséből.

Tőzsdére vitték a pénzüket a magyarok: közel 4 ezer milliárdos rekord / Fotó: Shutterstock

A friss adatok a magyar megtakarítási szerkezet lassú, de jól látható átalakulását jelzik. Miközben a háztartások teljes pénzügyi vagyona is jelentősen gyarapodott, a közvetlen részvénybefektetések ennél is gyorsabb ütemben bővültek.

A magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona a 2019 végén mért mintegy 63 ezer milliárd forintról 2026 első negyedévének végére 124 ezer milliárd forint fölé emelkedett. A részvényállomány növekedése tehát nem kizárólag az általános vagyongyarapodás következménye: a tőzsdei részvények súlya a teljes vagyonon belül is érdemben nőtt.

A részvényvagyon bővülését két folyamat segítette.

Egyrészt új lakossági megtakarítások áramlottak a részvénypiacokra,

másrészt a nemzetközi tőzsdék kedvező teljesítménye is felértékelte a már meglévő befektetéseket.

Ennek eredményeként a közvetlen részvények aránya a korábbi, hosszú időn keresztül jellemző 1,5–2 százalékos szintről 3 százalék fölé emelkedett.

„A részvényarány emelkedése kedvező változást jelez a hazai megtakarítási szerkezetben,

és a hosszú távú vagyonépítési szemlélet fokozatos térnyerésére utalhat. A pénzügyi ismeretek bővülése és a részvénybefektetések könnyebb elérhetősége hosszabb távon további lendületet adhat ennek a folyamatnak” – mondta Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője.

A látványos növekedés ellenére

a magyar háztartások részvénykitettsége nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsonynak számít.

Az Európai Unióban és az euróövezetben a közvetlen részvénybefektetések átlagosan a háztartások bruttó pénzügyi vagyonának mintegy 5 százalékát teszik ki.

A magyarországi, valamivel 3 százalék fölötti arány tehát még elmarad az európai átlagtól. A növekedés üteme ugyanakkor azt mutatja, hogy a hazai megtakarítások összetétele fokozatosan közelít a fejlettebb piacokon megfigyelhető mintákhoz.