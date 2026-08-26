Tarolt a magyar piacon is a pesti börzén jegyzett osztrák biztosító

Jócskán megugrottak a pesti börzén is jegyzett Vienna Insurance Group (VIG) eredményei az első fél évben. Az osztrák biztosítótársaság adózás előtti eredménye az előző év azonos időszakában kigazdálkodott 531,4 millió euróról 20,7 százalékkal, 641,5 millió euróra emelkedett – derül ki a cégcsoport szerdán publikált gyorsjelentéséből.

Tarolt a magyar piacon is a Vienna Insurance / Fotó: NurPhoto via AFP

Csaknem megduplázta nyereségét a régiónkban a Vienna Insurance

Hozzá kell azonban tenni, hogy a bázisidőszak eredményét összesen 72,8 millió euró összegű kiigazítások terhelték, amelyek a beszámolási időszakban nem merültek fel.

A profit növekedését – a bázishatás mellett – főként a befektetési eredmények hajtották, ám a biztosítási tevékenység hatékonyságának javulása is jelentős szerepet játszott. A nettó kár- és költséghányad 91,9 százalékról 91,4 százalékra javult – vagyis ilyen arányban költött kártérítésre és saját működésére a beszedett díjakhoz képest –, ami arra utal, hogy a csoport hatékonyabban működött, és a kárráfordítások kedvezőbben alakultak.

A VIG azonban minden üzleti szegmensében adózás előtti nyereségről számolt be. A legnagyobb növekedést a kibővített közép-kelet-európai régióban érte el, ahol a nyereség 98 százalékkal ugrott meg, azaz közel megduplázódott, ám erős teljesítményt mutattak a régión kívüli speciális piacok (Németország, Liechtenstein, Georgia és Törökország) (+35,4 százalék) és Ausztria is (+11,2 százalék).

Emelkedtek a bruttó díjbevételek

A társaság bruttó díjbevétele – azaz a beszedett díjak – 5,4 százalékkal, 9,03 milliárd euróra emelkedett. Az életbiztosítási üzletág bizonyult a leggyorsabban növekvő területnek, különösen a nyereségrészesedés nélküli életbiztosítások, ahol 18,4 százalékos bővülést regisztráltak. A közép- és kelet-európai régió továbbra is a növekedés fő motorja maradt.

Kiemelkedő eredményt ért el Magyarország, ahol a bruttó díjbevétel 15,1 százalékkal emelkedett, ami az egyik legerősebb növekedési ütem volt a régióban.

A magyar piacot csak kevés ország előzte meg a növekedési rangsorban, ami jól mutatja a VIG helyi leányvállalatainak erős teljesítményét.