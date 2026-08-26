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tőzsde
Vienna Insurance Group
VIG

Tarolt a magyar piacon is a pesti börzén jegyzett osztrák biztosító

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Az egész régióban fokozta teljesítményét a bécsi biztosító. A Vienna Insurance többek között hazánkban is kétszámjegyű növekedést ért el. A menedzsment megerősítette éves várakozását.
Murányi Ernő
2026.08.26, 13:55

Jócskán megugrottak a pesti börzén is jegyzett Vienna Insurance Group (VIG) eredményei az első fél évben. Az osztrák biztosítótársaság adózás előtti eredménye az előző év azonos időszakában kigazdálkodott 531,4 millió euróról 20,7 százalékkal, 641,5 millió euróra emelkedett – derül ki a cégcsoport szerdán publikált gyorsjelentéséből.

Vienna Insurance Group Headquarters At Dusk
Tarolt a magyar piacon is a Vienna Insurance / Fotó: NurPhoto via AFP

Csaknem megduplázta nyereségét a régiónkban a Vienna Insurance

Hozzá kell azonban tenni, hogy a bázisidőszak eredményét összesen 72,8 millió euró összegű kiigazítások terhelték, amelyek a beszámolási időszakban nem merültek fel.

A profit növekedését – a bázishatás mellett – főként a befektetési eredmények hajtották, ám a biztosítási tevékenység hatékonyságának javulása is jelentős szerepet játszott. A nettó kár- és költséghányad 91,9 százalékról 91,4 százalékra javult – vagyis ilyen arányban költött kártérítésre és saját működésére a beszedett díjakhoz képest –, ami arra utal, hogy a csoport hatékonyabban működött, és a kárráfordítások kedvezőbben alakultak. 

A VIG azonban minden üzleti szegmensében adózás előtti nyereségről számolt be. A legnagyobb növekedést a kibővített közép-kelet-európai régióban érte el, ahol a nyereség 98 százalékkal ugrott meg, azaz közel megduplázódott, ám erős teljesítményt mutattak a régión kívüli speciális piacok (Németország, Liechtenstein, Georgia és Törökország)  (+35,4 százalék) és Ausztria is (+11,2 százalék).

Emelkedtek a bruttó díjbevételek

A társaság bruttó díjbevétele – azaz a beszedett díjak – 5,4 százalékkal, 9,03 milliárd euróra emelkedett. Az életbiztosítási üzletág bizonyult a leggyorsabban növekvő területnek, különösen a nyereségrészesedés nélküli életbiztosítások, ahol 18,4 százalékos bővülést regisztráltak. A közép- és kelet-európai régió továbbra is a növekedés fő motorja maradt. 

Kiemelkedő eredményt ért el Magyarország, ahol a bruttó díjbevétel 15,1 százalékkal emelkedett, ami az egyik legerősebb növekedési ütem volt a régióban.

A magyar piacot csak kevés ország előzte meg a növekedési rangsorban, ami jól mutatja a VIG helyi leányvállalatainak erős teljesítményét.

A biztosítási szolgáltatási bevétel is nőtt

A társaság által elkönyvelt biztosítási szolgáltatási bevétel 7,1 százalékkal, 6,85 milliárd euróra nőtt. A bővülés valamennyi szegmensben megfigyelhető volt, különösen 

  • a speciális (+10,9 százalék) 
  • és a közép-kelet-európai piacok (+9,2 százalék) teljesítettek jól. 

Országszinten a legdinamikusabb növekedést Ukrajna (+18,5 százalék), Bosznia-Hercegovina (+16,2 százalék), Törökország (+14,2 százalék), Magyarország (+13,6 százalék), Albánia (+13,2 százalék), Horvátország (+12,6 százalék) és Bulgária (+11,3 százalék) érte el.

A vállalat vezérigazgatója, Hartwig Löger szerint a VIG fő piacain továbbra is sikeresen ötvözi a nyereséges működést és a dinamikus növekedést. Kiemelte, hogy a csoport minden fontos pénzügyi mutatóban javulást ért el, és német szektortársa, a Nürnberger Versicherung közelmúltban végrehajtott felvásárlása ellenére erős a tőkehelyzete is. 

Megerősítette várakozását a menedzsment

A menedzsment ennek megfelelően fenntartja azt a várakozását, hogy 2026-ban az adózás előtti eredmény - a tavalyi 1,16 milliárd után - 1,25-1,30 milliárd euró között alakulhat, az említett akvizíció hatása nélkül számolva.

A csoport hosszú távú fizetőképességét és pénzügyi stabilitását mérő szolvenciahányad június végén 272 százalék volt, szemben a 2025 végi 296 százalékkal. Bár ez csökkenést jelent, a mutató továbbra is rendkívül erős tőkeellátottságot jelez. A visszaesés fő oka, hogy a felvásárolt német biztosítót a jelentés időpontjában még nem konszolidálták teljes körűen a szolvenciaszámításban. 

Összességében a VIG az első fél évben növelte nyereségét és díjbevételeit, miközben megőrizte erős tőkehelyzetét is, úgyhogy gond nélkül megerősíthette éves célkitűzését is.

Magyarország pedig a csoport egyik legdinamikusabban fejlődő piacának bizonyult mind a díjbevétel, mind a biztosítási szolgáltatási bevételek növekedése szempontjából.

A VIG részvényei érdemben nem reagáltak a gyorsjelentésre sem a bécsi, sem a budapesti tőzsdén kora délutánig. Bécsben év eleje óta 5,2 százalékkal, 71,3 euróra drágult a papír.

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