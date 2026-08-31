A délelőtti forinterősödés, majd az azt követő kisebb hullámvölgy után Vitézy Dávid bejelentésére hétfőn kora délután ismét hegymenetbe kapcsolt a forint.

Vitézy bejelentésére hegymenetbe kapcsolt a forint / Fotó: Janos Kummer

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet.

A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.

Az eurót negyedhárom után néhány perccel 364,1 forint körül jegyezték, ami durván 0,3 százalékos forinterősödést jelent.