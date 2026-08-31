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Vitézy bejelentésére hegymenetbe kapcsolt a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A dollár és az euró is a vert mezőnybe került. Ha minden stimmel, megindulhatnak az euróhegyek Magyarországra, erre már a forint is szárnyra kapott.
Murányi Ernő
2026.08.31, 14:47
Frissítve: 2026.08.31, 14:50

A délelőtti forinterősödés, majd az azt követő kisebb hullámvölgy után Vitézy Dávid bejelentésére hétfőn kora délután ismét hegymenetbe kapcsolt a forint.

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Vitézy bejelentésére hegymenetbe kapcsolt a forint / Fotó: Janos Kummer

A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet. 

A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.

Az eurót negyedhárom után néhány perccel 364,1 forint körül jegyezték, ami durván 0,3 százalékos forinterősödést jelent.

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A dollár pedig fél százalékkal, 313,9 forint alá került.

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Idehaza gyenge lett a júliusi külkereskedelmi mérleg, holott a feldolgozóipari leállások főként a nyolcadik hónapot érintették a hírek szerint

 - emeli ki az Erste. 

Az amerikai deviza erősödése is nehezített pályát jelentett a forint számára, de nem okozott gyengülést

 - tették hozzá.

Hétfő reggel továbbra is 365 körül járt az euró-forint kurzusa. A hétvégén ismét távolabb került a megállapodás az amerikai és az iráni fél között, ami újra feljebb tolta az energiaárakat. A KSH által publikált termelői árindex szignifikánsan emelkedett júliusban, mellyel ismét pozitív tartományba került az éves változás, ami kínálati oldalról felfelé tolhatja a fogyasztói árak dinamikáját is.

Eközben a Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédét követően beindult péntek esti dollárrali után ismét az euró kezdett el felfelé törni.

Hétfőn kora délután 1,1598 dollárnál járt az európai közösségi deviza kurzusa, azaz 0,1 százalékot vert a zöldhasúra.

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Az előzetes adatok szerint a német éves infláció  az elemzők várakozásaitól elmaradva augusztusban 2,9 százalékra emelkedett a júliusi 2,8 százalékról - közölte a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn 14 órakor. 

Az elemzők arra számítottak, hogy a fogyasztói árindex ebben a hónapban eléri a 3,1 százalékot.

 

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