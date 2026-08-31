Vitézy bejelentésére hegymenetbe kapcsolt a forint
A délelőtti forinterősödés, majd az azt követő kisebb hullámvölgy után Vitézy Dávid bejelentésére hétfőn kora délután ismét hegymenetbe kapcsolt a forint.
A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyarország teljesítette az uniós helyreállítási alap forrásainak megszerzéséhez szükséges összes mérföldkövet és szupermérföldkövet.
A tárcavezető szerint ezzel megnyílt az út a teljes, 10 milliárd eurós helyreállítási forrás, valamint további 6 milliárd eurónyi, kondicionalitási eljárással érintett kohéziós pénz előtt. A két tétel együttesen, az árfolyamtól függően mintegy 5500–6000 milliárd forintot jelenthet Magyarországnak.
Az eurót negyedhárom után néhány perccel 364,1 forint körül jegyezték, ami durván 0,3 százalékos forinterősödést jelent.
A dollár pedig fél százalékkal, 313,9 forint alá került.
Idehaza gyenge lett a júliusi külkereskedelmi mérleg, holott a feldolgozóipari leállások főként a nyolcadik hónapot érintették a hírek szerint
- emeli ki az Erste.
Az amerikai deviza erősödése is nehezített pályát jelentett a forint számára, de nem okozott gyengülést
- tették hozzá.
Hétfő reggel továbbra is 365 körül járt az euró-forint kurzusa. A hétvégén ismét távolabb került a megállapodás az amerikai és az iráni fél között, ami újra feljebb tolta az energiaárakat. A KSH által publikált termelői árindex szignifikánsan emelkedett júliusban, mellyel ismét pozitív tartományba került az éves változás, ami kínálati oldalról felfelé tolhatja a fogyasztói árak dinamikáját is.
Eközben a Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédét követően beindult péntek esti dollárrali után ismét az euró kezdett el felfelé törni.
Hétfőn kora délután 1,1598 dollárnál járt az európai közösségi deviza kurzusa, azaz 0,1 százalékot vert a zöldhasúra.
Az előzetes adatok szerint a német éves infláció az elemzők várakozásaitól elmaradva augusztusban 2,9 százalékra emelkedett a júliusi 2,8 százalékról - közölte a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn 14 órakor.
Az elemzők arra számítottak, hogy a fogyasztói árindex ebben a hónapban eléri a 3,1 százalékot.