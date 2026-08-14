Fontos döntést hozott a magyar kibervédelmi cég: új részvényeket dob piacra, és a külföldi tőzsde felé kacsingat a ViVeTech

A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett egyetlen kibervédelmi cég, a ViVeTech Nyrt. pénteki rendkívüli közgyűlése döntött a társaság részvényeinek a BÉT Standard szabályozott piacára történő bevezetéséről, amely a jelenlegi tervek szerint még idén ősszel, akár már szeptemberben megtörténhet. A ViVeTech a Standard kategóriába történő bevezetést követően – akár még az idei évben – nyilvános kibocsátást is tervez.

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Jön a Standard kategória és a nyilvános kibocsátás

A Standard kategóriába való átvezetésre vonatkozó kérelmét az egyszerűsített tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyását követően nyújthatja be a társaság Budapesti Értéktőzsde (BÉT) felé, amely a BÉT pozitív döntése esetén a tervek szerint idén ősszel – akár már szeptemberben – megtörténhet. A szabályozott piacra történő bevezetés jelentősen támogathatja majd a társaság növekedési és akvizíciós stratégiáját, emellett egy, az eddigieknél szélesebb – például intézményi – befektetői kör elérését is lehetővé teszi. Ezek tovább növelhetik a részvény iránti befektető bizalmat, aminek köszönhetően növekedhet a papír likviditása és közkézhányada is.

A ViVeTech a Standard kategóriába történő bevezetést követően, 2026 végén, vagy a jövő év elején nyilvános kibocsátást is tervez.

A kibocsátás nagyságrendje még számos tényezőtől függ, azonban a jelenlegi tervek szerint 250-300 millió forint bevonása a cél. A tőkeemelés célja a forrásbevonás olyan akvizíciós lehetőségek megvalósításához, amik a ViVeTech stratégiájához szorosan kapcsolódnak

– mondta Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója.

A kibervédelmi társaság távlati tervei között szerepel, hogy a társaság szeretne feljebb lépni a Prémium kategóriába, míg a hosszabb távú célok között valamelyik európai, például a frankfurti tőzsdére történő bevezetést is megfogalmazta a cég tulajdonosi köre.

Két év alatt duplázta árbevételét és közel triplázta adózott eredményét a ViVeTech

A jelenleg még a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett ViVeTech 2025-ben 66 százalékkal, 2,3 milliárd forintra növelte nettó árbevételét a 2024-ben elért közel 1,4 milliárd forintról, ezzel párhuzamosan adózott eredménye mintegy 50 százalékkal, 193,8 millió forintra bővült.