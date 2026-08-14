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ViVeTech
tőzsde
nyilvános részvénykibocsátás

Fontos döntést hozott a magyar kibervédelmi cég: új részvényeket dob piacra, és a külföldi tőzsde felé kacsingat a ViVeTech

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Akár már szeptemberben a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába léphet feljebb a BÉT-en jegyzett kibervédelmi cég. A ViVeTech még idén nyilvános részvénykibocsátást is tervez
K. T.
2026.08.14, 16:24

A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett egyetlen kibervédelmi cég, a ViVeTech Nyrt. pénteki rendkívüli közgyűlése döntött a társaság részvényeinek a BÉT Standard szabályozott piacára történő bevezetéséről, amely a jelenlegi tervek szerint még idén ősszel, akár már szeptemberben megtörténhet. A ViVeTech a Standard kategóriába történő bevezetést követően – akár még az idei évben – nyilvános kibocsátást is tervez. 

ViVeTech, tőzsde, kibervédelmi cég
Négy éve lépett a pesti tőzsdére, most újabb szintet lépne a ViveTech kibervédelmi vállalat / Fotó: Soós Bertalan / BÉT

Jön a Standard kategória és a nyilvános kibocsátás

A Standard kategóriába való átvezetésre vonatkozó kérelmét az egyszerűsített tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyását követően nyújthatja be a társaság Budapesti Értéktőzsde (BÉT) felé, amely a BÉT pozitív döntése esetén a tervek szerint idén ősszel – akár már szeptemberben – megtörténhet. A szabályozott piacra történő bevezetés jelentősen támogathatja majd a társaság növekedési és akvizíciós stratégiáját, emellett egy, az eddigieknél szélesebb – például intézményi – befektetői kör elérését is lehetővé teszi. Ezek tovább növelhetik a részvény iránti befektető bizalmat, aminek köszönhetően növekedhet a papír likviditása és közkézhányada is.

A ViVeTech a Standard kategóriába történő bevezetést követően, 2026 végén, vagy a jövő év elején nyilvános kibocsátást is tervez. 

A kibocsátás nagyságrendje még számos tényezőtől függ, azonban a jelenlegi tervek szerint 250-300 millió forint bevonása a cél. A tőkeemelés célja a forrásbevonás olyan akvizíciós lehetőségek megvalósításához, amik a ViVeTech stratégiájához szorosan kapcsolódnak

 – mondta Márton Miklós, a ViVeTech vezérigazgatója.

A kibervédelmi társaság távlati tervei között szerepel, hogy a társaság szeretne feljebb lépni a Prémium kategóriába, míg a hosszabb távú célok között valamelyik európai, például a frankfurti tőzsdére történő bevezetést is megfogalmazta a cég tulajdonosi köre.

Két év alatt duplázta árbevételét és közel triplázta adózott eredményét a ViVeTech

A jelenleg még a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett ViVeTech 2025-ben 66 százalékkal, 2,3 milliárd forintra növelte nettó árbevételét a 2024-ben elért közel 1,4 milliárd forintról, ezzel párhuzamosan adózott eredménye mintegy 50 százalékkal, 193,8 millió forintra bővült. 

A ViVeTech így az elmúlt két évben nettó árbevételét a 2023. évi 1,1 milliárd forintról duplájára, míg adózott eredményét a 2023-as 66,2 millió forintról közel triplájára növelte.

Három év alatt 90 százalékot menetelt a részvényárfolyam

A 2011-ben alapított, magyar tulajdonú ViVeTech IT-biztonsági megoldásaival többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például az egészségügy, a közlekedés, a közszolgáltatások és a közigazgatás területén működő ügyfelei – kibertámadások elleni védekezését segíti.

A ViVeTech részvényeit 2022. május 31-én vezették be a BÉT középvállalatokra specializált Xtend piacára. A pesti tőzsdén jegyzett egyetlen kibervédelmi cég nyilvános tulajdonban lévő részvényeinek aránya jelenleg 19,8 százalék. 

 VVT részvény
VVT részvény2026.08.14.
Utolsó ár: 256 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A ViVeTech árfolyama az elmúlt három évben, 2023. augusztus 14-e óta – a korábbi időszakhoz képest jelentős forgalomnövekedés mellett – közel 90 százalékkal emelkedett: a papír záró ára az utolsó kereskedési napján, 2026. augusztus 7-én 254 forint volt.

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