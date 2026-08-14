Kihasználta az alacsony vízállást a Waberer's, felpörögtek a megrendelések a hajós fuvarok kiesésével – négy országban kutat akvizíciós lehetőségek után Magyarország piacvezető logisztikai szolgáltatója
Több mint 9 százalékkal 435 millió euróra növelte árbevételét a Waberer’s Csoport az idei első félévben. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató EBIT eredménye pedig 26,6 millió eurót tett ki. A cégvezetés szerint az idén a logisztikai és biztosítási alaptevékenységekből származó eredmény a bázisévnek megfelelően alakulhat – derült ki a vállalat csütörtökön közzétett gyorsjelentéséből.
Ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt. gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tagja, valamint Majzik Viktor, a Waberer’s International Nyrt. tőkepiaci igazgatója.
Tóth Szabolcs elmondta, hogy 11,8 százalékos negyedéves és 9,4 százalékos féléves árbevétel-növekedést ért el a vállalat. A negyedéves EBIT 15,5 millió euró volt, a féléves EBIT pedig 26,6 millió euró. Az bázisidőszakhoz képest ez 2,5 millió eurós illetve 2,4 millió eurós csökkenést jelent, ami a piaci ingatlanfejlesztési megrendelések csúszásának következménye. Az eladósodottság mértékét a cégvezető egészségesnek ítélte meg.
A nehéz időszakban is jól teljesített a Waberer's
A vállalat logisztikai szegmense közel 342 millió eurós féléves bevétele majdnem 7 százalékos növekedést jelent. A bővülés nagyobb részben a nemzetközi fuvarozás, míg kisebb részben a szerződéses logisztikai tevékenység bővülésének eredménye. Többek között a multimodális szállításban is tudtak bővülni.
Megjegyezték, hogy egy fuvarozócég költségeinek közel felét az üzemanyagköltségek teszik ki. Az iráni háború miatti áremelkedések a Waberer'shez is elértek, a márciusi és áprilisi eredményekre is rányomták a bélyegüket. Májusban és júniusban azonban már sikerült visszatérni a profitábilis árszinthez.
Ugyanakkor az aszály és a folyók rekordalacsony vízszintje lehetőségeket teremtett a cégnek. A nyári hónapokban több olyan közúti szállítási megbízást kapnak, amely a folyami szállítás kiváltását szolgálja. Ez minden nyáron előfordul, de idén különösen. Azt azonban kiemelték, hogy nem minden típusú vízi fuvart lehet közúton kiváltani.
Az áruszállítási piacon nemzetközi szinten is számos logisztikai cég került nehéz helyzetbe, ennek kapcsán figyelemmel kísérik a történéseket, és keresik a lehetőségeket. Jelenleg négy országban vizsgálnak akvizíciós lehetőségeket, köztük Magyarországon is. Hangsúlyozták, hogy kizárólag olyan akvizíciós lépéseket fognak meghozni, ami illeszkedik a terjeszkedési stratégiájukhoz, vonzó megtérülési időt biztosít és nem veszélyezteti a cégcsoport pénzügyi stabilitását.
Komoly raktárlogisztikai fejlesztési terveket is megfogalmazott a Waberer's. A következő 3-5 évben 100 ezer négyzetmétert meghaladó új raktárlogisztikai kapacitást építenénk. Magyarországon négy helyszínen várható bővítés, illetve Belgrádban is.
Optimisták a második félévet tekintve
A biztosítási szegmens árbevétele az első félévben meghaladta a 93 millió eurót, ami 20 százalék feletti emelkedést jelent, míg a második negyedévben 22 százalékkal 47,4 millió euróra nőtt. Az árbevétel bővülés döntő része a forint euróval szembeni erősödésének következménye, mivel a biztosítási tevékenység teljes mértékben forint alapú. Az árbevétel változás forintban számolva negyedéves szinten 9 százalékkal, míg féléves szinten 11 százalékkal bővült. Ennek kapcsán kiemelték, hogy az elmúlt időszakban diverzifikálták a kgfb-szegmensüket.
Értékelését Tóth Szabolcs azzal zárta, hogy a piaci díjszintek trendjére alapozva a menedzsment a második félévre az első félévet meghaladó EBIT eredményt vár, és összességében a logisztikai és biztosítás alaptevékenység együttesen a bázisidőszaknak megfelelő eredményt fog elérni.
A frissített elemzői konszenzus alapján a Waberer's részvényeinek célára 6987 forint, amely közel 50 százalék felértékelési potenciált jelent a jelenlegi árfolyamhoz képest.