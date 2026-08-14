Kihasználta az alacsony vízállást a Waberer's, felpörögtek a megrendelések a hajós fuvarok kiesésével – négy országban kutat akvizíciós lehetőségek után Magyarország piacvezető logisztikai szolgáltatója

Tóth Szabolcs elmondta, hogy 11,8 százalékos negyedéves és 9,4 százalékos féléves árbevétel-növekedést ért el a vállalat. A negyedéves EBIT 15,5 millió euró volt, a féléves EBIT pedig 26,6 millió euró. Az bázisidőszakhoz képest ez 2,5 millió eurós illetve 2,4 millió eurós csökkenést jelent, ami a piaci ingatlanfejlesztési megrendelések csúszásának következménye. Az eladósodottság mértékét a cégvezető egészségesnek ítélte meg.

A nehéz időszakban is jól teljesített a Waberer's

A vállalat logisztikai szegmense közel 342 millió eurós féléves bevétele majdnem 7 százalékos növekedést jelent. A bővülés nagyobb részben a nemzetközi fuvarozás, míg kisebb részben a szerződéses logisztikai tevékenység bővülésének eredménye. Többek között a multimodális szállításban is tudtak bővülni.

Megjegyezték, hogy egy fuvarozócég költségeinek közel felét az üzemanyagköltségek teszik ki. Az iráni háború miatti áremelkedések a Waberer'shez is elértek, a márciusi és áprilisi eredményekre is rányomták a bélyegüket. Májusban és júniusban azonban már sikerült visszatérni a profitábilis árszinthez.

Ugyanakkor az aszály és a folyók rekordalacsony vízszintje lehetőségeket teremtett a cégnek. A nyári hónapokban több olyan közúti szállítási megbízást kapnak, amely a folyami szállítás kiváltását szolgálja. Ez minden nyáron előfordul, de idén különösen. Azt azonban kiemelték, hogy nem minden típusú vízi fuvart lehet közúton kiváltani.