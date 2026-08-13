Nagy volt a nyomás a magas üzemanyagárak és az erős forint miatt, de kivédte az ütéseket a Waberer's: jókora nyereség után újratervez a fuvarozó társaság

Növekvő árbevétel mellett ugrott nagyot a Waberer's nyeresége a második negyedévben, és 2026 első felében egyaránt, a fuvarozó társaság üzemi eredménye ugyanakkor mérséklődött a csütörtök délután közzétett időközi pénzügyi jelentés alapján.

Nagyot ugrott a Waberer's nyeresége, a nehezebb környezet miatt újratervezi projektjeit a társaság / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nehéz gazdasági környezetben is jelentős árbevétel-növekedést ért el a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Waberer’s csoport – írja a társaság jelentéséről szóló közleményében. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat árbevétele a második negyedévben 227 millió eurót tett ki, ami majdnem 12 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. A féléves árbevétel pedig 94 százalékos bővülést követően elérte a 435 millió eurót.

A nettó eredmény a második negyedében több mint 36 százalékkal 18,2 millió euróra, az első félévben pedig 24 százalékkal 25,9 millió euróra emelkedett.

Az EBIT eredmény a második negyedévben 15,5 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 18 millió euróval, ám az idei első negyedévhez képest 4,5 millió eurós javulásnak felel meg. A féléves 26,6 millió eurós EBIT 2,4 millió euróval elmarad az előző év azonos időszakában elért összegtől.

Nehéz környezetben teljesített jól a Waberer's



A magas üzemanyagárak és a forint euróval szembeni erősödése a félév első felében érezhető nyomást gyakorolt a cégcsoport eredménytermelő képességére, ugyanakkor a korábban meghozott intézkedéseink – az újratárgyalt szerződéses üzemanyagklauzulák, illetve a megkötött határidős devizapozíciók – érdemben tompították ezek hatását, így ezek a tényezők az év hátralévő részében már nem jelentenek további érdemi kockázatot a Waberer’s számára

– emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s csoport elnök-vezérigazgatója.

A cégvezető szerint a félév második felében az európai fuvarpiacon a kereslet-kínálati egyensúly normalizálódásának jeleit is látják, ami a nemzetközi fuvarozási tevékenységük javuló eredményességében is megmutatkozott az év első negyedévéhez képest, ennek a tevékenységnek az eredménytermelő képessége kockázatot hordozott az elmúlt időszakban.