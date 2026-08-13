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logisztika
Waberer's Nyrt.
tőzsde

Nagy volt a nyomás a magas üzemanyagárak és az erős forint miatt, de kivédte az ütéseket a Waberer's: jókora nyereség után újratervez a fuvarozó társaság

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Több mint kilenc százalékkal 435 millió euróra növelte árbevételét a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett komplex logisztikai és biztosítási szolgáltató az idei első félévben. A Waberer’s csoport EBIT eredménye pedig 26,6 millió eurót tett ki. A cégvezetés szerint az idén a logisztikai és biztosítási alaptevékenységekből származó eredmény a bázisévnek megfelelően alakulhat. Emellett a vállalat a nemzetközi környezet és a régiós beruházások csúszása miatt az év hátralévő részében felülvizsgálja az üzletfejlesztési lehetőségek időzítését.
K. T.
2026.08.13, 14:38
Frissítve: 2026.08.13, 14:39

Növekvő árbevétel mellett ugrott nagyot a Waberer's nyeresége a második negyedévben, és 2026 első felében egyaránt, a fuvarozó társaság üzemi eredménye ugyanakkor mérséklődött a csütörtök délután közzétett időközi pénzügyi jelentés alapján.

Waberer's
Nagyot ugrott a Waberer's nyeresége, a nehezebb környezet miatt újratervezi projektjeit a társaság / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nehéz gazdasági környezetben is jelentős árbevétel-növekedést ért el a komplex logisztikai és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó Waberer’s csoport – írja a társaság jelentéséről szóló közleményében. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat árbevétele a második negyedévben 227 millió eurót tett ki, ami majdnem 12 százalékos emelkedésnek felel meg éves szinten. A féléves árbevétel pedig 94 százalékos bővülést követően elérte a 435 millió eurót. 

A nettó eredmény a második negyedében több mint 36 százalékkal 18,2 millió euróra, az első félévben pedig 24 százalékkal 25,9 millió euróra emelkedett. 

Az EBIT eredmény a második negyedévben 15,5 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 18 millió euróval, ám az idei első negyedévhez képest 4,5 millió eurós javulásnak felel meg. A féléves 26,6 millió eurós EBIT 2,4 millió euróval elmarad az előző év azonos időszakában elért összegtől.

Nehéz környezetben teljesített jól a Waberer's
 

A magas üzemanyagárak és a forint euróval szembeni erősödése a félév első felében érezhető nyomást gyakorolt a cégcsoport eredménytermelő képességére, ugyanakkor a korábban meghozott intézkedéseink – az újratárgyalt szerződéses üzemanyagklauzulák, illetve a megkötött határidős devizapozíciók – érdemben tompították ezek hatását, így ezek a tényezők az év hátralévő részében már nem jelentenek további érdemi kockázatot a Waberer’s számára

 – emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s csoport elnök-vezérigazgatója.

A cégvezető szerint a félév második felében az európai fuvarpiacon a kereslet-kínálati egyensúly normalizálódásának jeleit is látják, ami a nemzetközi fuvarozási tevékenységük javuló eredményességében is megmutatkozott az év első negyedévéhez képest, ennek a tevékenységnek az eredménytermelő képessége kockázatot hordozott az elmúlt időszakban. 

Barna Zsolt beszélt arról is, hogy a Waberer’s hagyományos logisztikai tevékenységei stabilan működtek, azonban a belföldi építőipar megtorpanásának hatását a Waberer’s is megérzi. A biztosítási szegmens – a Magyar Posta Biztosító akvizíciójával kiszélesedett, kiegyensúlyozott portfólióval – stabil eredménytermelő képességet mutat.

Ez teszi lehetővé, hogy egy olyan piaci környezetben, amelyben az európai logisztikai piac tradicionális szereplői is komoly kihívásokkal küzdenek, fenntartsuk a 2026-os évre vonatkozó eredményvárakozásunkat. Ennek megőrzése érdekében az év hátralévő részében is szigorú költség- és hatékonyságkontrollt gyakorolunk

 – tette hozzá.

Így szerepeltek a különböző üzletágak

A vállalat logisztikai szegmense közel 342 millió eurós féléves bevétele majdnem 7 százalékos növekedést jelent. A bővülés nagyobb részben a nemzetközi fuvarozás, míg kisebb részben a szerződéses logisztikai tevékenység bővülésének eredménye. A nemzetközi fuvarozási tevékenység árbevétel-bővülése részben a magas üzemanyagár automatikus kompenzálásának, részben pedig a kereslet-kínálati viszonyok kedvező alakulásából következő áremelési lehetőség kiaknázásának köszönhető. 

A szegmens EBIT teljesítménye a bázisidőszakhoz képest negyedéves, illetve féléves szinten 2,7 millió euróval, illetve 2,7 millió euróval csökkent. Az EBIT-csökkenés elsődleges oka, hogy – összehangban a magyar építőipari trendekkel – a Waberer’s sem indított új raktárfejlesztési projektet külső ügyfél számára. A logisztikai alap operáció azonban a bázis időszaknak megfelelő eredményt termelt a félév során. A nemzetközi fuvarozási szegmens esetében a negyedév második felében tapasztaltak szerint a piaci kereslet – kínálati egyensúly normalizálódik, így a tevékenység eredménytermelő képessége 2026 második felében jelentősen javulhat.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény2026.08.13.
Utolsó ár: 4 730 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A biztosítási szegmens árbevétele az első félévben meghaladta a 93 millió eurót, ami 20 százalék feletti emelkedést jelent, míg a második negyedévben 22 százalékkal 47,4 millió euróra nőtt. Az árbevétel bővülés döntő része a forint euróval szembeni erősödésének következménye, mivel a biztosítási tevékenység teljes mértékben forint alapú. Az árbevétel változás forintban számolva negyedéves szinten 9 százalékkal, míg féléves szinten 11 százalékkal bővült. A forintban számolt árbevétel bővülés elsődleges forrása a 2025 második félévében portfólióban megjelent vagyonbiztosítási termék volt. 

Mind negyedéves, mind féléves szinten a szegmens a bázisidőszakkal megegyező EBIT eredményt ért el, míg a szegmens adózás előtti eredménye negyedéves szinten szintén a bázisidőszakkal megegyező, míg féléves szinten a bázistól 1százalékkal elmaradó eredményt ért el. A stabil eredmény a diverzifikált portfólió, azaz a sikeres Posta Biztosító akvizíciók következménye, mivel az élet szegmens enyhe növekedést, míg a nem-élet szegmens enyhe csökkenést mutatott fel.

Tartja a Waberer’s a 2026-ra tervezett eredményeket

Barna Zsolt a következő időszakról szólva elmondta, miközben a cégvezetés azt látja, hogy az idei évi üzleti tervet a korábbiaknak megfelelően tartani tudja a vállalat, azaz a bázisévhez hasonló eredmény várható 2026-ban a logisztikai és biztosítási operációtól. Ugyanakkor a belföldi gazdaságpolitika jelenleg formálódó irányainak lehetséges rövid, illetve középtávú hatásai, a régióban tervezett jelentős ipari beruházások csúszása és a kontinens gazdaságának több éve tartó stagnálása miatt felülvizsgálják a stratégiai tervben megjelenített üzletfejlesztési lehetőségek időzítését, a lépés eredményéről pedig időben tájékoztatást nyújtanak a befektetőknek.

 

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