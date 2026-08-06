Deviza
EUR/HUF363,11 +0,33% USD/HUF314,66 +0,47% GBP/HUF423,37 +0,38% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF84,5 +0,41% RON/HUF69,15 +0,24% CZK/HUF15,01 +0,35% EUR/HUF363,11 +0,33% USD/HUF314,66 +0,47% GBP/HUF423,37 +0,38% CHF/HUF388,8 +0,16% PLN/HUF84,5 +0,41% RON/HUF69,15 +0,24% CZK/HUF15,01 +0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 084,83 0% MTELEKOM2 718 -2,65% MOL4 676 +1,45% OTP46 630 -0,26% RICHTER12 160 +0,41% OPUS359 -0,28% ANY6 620 -1,06% AUTOWALLIS141,5 +0,35% WABERERS4 840 +0,21% BUMIX9 567,55 +0,29% CETOP4 985,04 +0,15% CETOP NTR3 222,56 +0,57% BUX148 084,83 0% MTELEKOM2 718 -2,65% MOL4 676 +1,45% OTP46 630 -0,26% RICHTER12 160 +0,41% OPUS359 -0,28% ANY6 620 -1,06% AUTOWALLIS141,5 +0,35% WABERERS4 840 +0,21% BUMIX9 567,55 +0,29% CETOP4 985,04 +0,15% CETOP NTR3 222,56 +0,57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
fapados
Wizz Air

Vaskos veszteségbe futott a Wizz Air, zuhanórepülésben a részvények – rántják lefelé a fapadosokat a szárnyaló olajárak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megtették a magukét a szárnyaló olajárak. A Wizz Air az előző év azonos időszakában elért szerény nyereség után méretes veszteséggel zárta üzleti éve június végén lezárt első negyedét.
Murányi Ernő
2026.08.06, 11:10

Csaknem 200 millió eurós, egészen pontosan 198 millió eurós veszteséget halmozott fel a június végével zárult három hónapban a Wizz Air - közölte a légitársaság csütörtök reggel.

Wizz Air Holdings Plc Operations Ahead Of Earning Release
Vaskos veszteségbe futott a Wizz Air / Fotó: Chris Ratcliffe

A diszkont szolgáltató egy évvel korábban még 38,4 millió euró nyereséget ért el üzleti éve április elsején kezdődő első negyedében. 

A bevételek éves bázison ugyanakkor 5,5 százalékkal, 1,51 milliárd euróra emelkedtek, ami alig maradt el az elemzők által várt 1,54 milliárd eurótól.

Az iparági környezet a júniusi negyedévben rendkívül változékony volt a közel-keleti konfliktus, a magas üzemanyagárak és a foglalási szokások változása miatt

– emelte ki Váradi József vezérigazgató a közleményben. 

Bár továbbra is növekvő tendenciát mutatnak a foglalások, izgalmas lesz az év hátralévő része, hiszen várhatóan iparági kihívásokat és stratégiai lehetőségeket is tartogat az előttünk álló időszak.

A szárnyaló olajárak és a közel-keleti konfliktus negatívan befolyásolta a globális légitársaságok eredményeit a tárgyidőszakban. A rivális fapados légitársaságok, a Ryanair és az EasyJet egyaránt nyereségcsökkenésről számolt be a megugró üzemanyagárak miatt.

Több légitársaság is lefelé módosította éves előrejelzését, míg mások költséghatékonysági intézkedésekkel próbálják kordában tartani a kiadásaikat. A British Airways tulajdonosa, az IAG például feladta idei növekedési tervét, míg az Air France-KLM lecsavarta 2026-os kapacitás-előrejelzését.

A Wizz korábban közölte, hogy az iráni háború 50 millió euróval csökkentette a márciusban véget ért pénzügyi év eredményét, szinte teljesen elégetve a nyereséget. 

A magyarországi székhelyű fapados légitársaság emellett még mindig a Pratt & Whitney gyártmányú hajtóműveinek karbantartási problémáival is küzd. A közlemény szerint 27 Airbus még mindig a hangárban rostokol.

Minderre tekintettel a cég nem tudott előrejelzést adni az idei évre vonatkozóan.

A Wizz Air részvényárfolyama a közzétételt követően több mint 5 százalékkal, 10,87 angol fontra esett Londonban.

A papírok idén a szerdai tőzsdezárásig 10 százalékkal kerültek lejjebb a Cityben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu