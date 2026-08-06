Vaskos veszteségbe futott a Wizz Air, zuhanórepülésben a részvények – rántják lefelé a fapadosokat a szárnyaló olajárak

Csaknem 200 millió eurós, egészen pontosan 198 millió eurós veszteséget halmozott fel a június végével zárult három hónapban a Wizz Air - közölte a légitársaság csütörtök reggel.

Vaskos veszteségbe futott a Wizz Air / Fotó: Chris Ratcliffe

A diszkont szolgáltató egy évvel korábban még 38,4 millió euró nyereséget ért el üzleti éve április elsején kezdődő első negyedében.

A bevételek éves bázison ugyanakkor 5,5 százalékkal, 1,51 milliárd euróra emelkedtek, ami alig maradt el az elemzők által várt 1,54 milliárd eurótól.

Az iparági környezet a júniusi negyedévben rendkívül változékony volt a közel-keleti konfliktus, a magas üzemanyagárak és a foglalási szokások változása miatt

– emelte ki Váradi József vezérigazgató a közleményben.

Bár továbbra is növekvő tendenciát mutatnak a foglalások, izgalmas lesz az év hátralévő része, hiszen várhatóan iparági kihívásokat és stratégiai lehetőségeket is tartogat az előttünk álló időszak.

A szárnyaló olajárak és a közel-keleti konfliktus negatívan befolyásolta a globális légitársaságok eredményeit a tárgyidőszakban. A rivális fapados légitársaságok, a Ryanair és az EasyJet egyaránt nyereségcsökkenésről számolt be a megugró üzemanyagárak miatt.

Több légitársaság is lefelé módosította éves előrejelzését, míg mások költséghatékonysági intézkedésekkel próbálják kordában tartani a kiadásaikat. A British Airways tulajdonosa, az IAG például feladta idei növekedési tervét, míg az Air France-KLM lecsavarta 2026-os kapacitás-előrejelzését.

A Wizz korábban közölte, hogy az iráni háború 50 millió euróval csökkentette a márciusban véget ért pénzügyi év eredményét, szinte teljesen elégetve a nyereséget.

A magyarországi székhelyű fapados légitársaság emellett még mindig a Pratt & Whitney gyártmányú hajtóműveinek karbantartási problémáival is küzd. A közlemény szerint 27 Airbus még mindig a hangárban rostokol.

Minderre tekintettel a cég nem tudott előrejelzést adni az idei évre vonatkozóan.

A Wizz Air részvényárfolyama a közzétételt követően több mint 5 százalékkal, 10,87 angol fontra esett Londonban.

A papírok idén a szerdai tőzsdezárásig 10 százalékkal kerültek lejjebb a Cityben.