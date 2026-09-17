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tőzsde
AKKO Invest Nyrt
ingatlan

Hatalmas durranásra készül a magyar ingatlanos cég, az első lépés kiválóan sikerült

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csaknem ötödével növelte árbevételét a cégcsoport az első fél évben. Ráadásul a tavalyi veszteség után most csinos profitot is termelt az AKKO Invest. Ez persze még mind semmi ahhoz képest, amit terveznek.
Murányi Ernő
2026.09.17, 10:54
Frissítve: 2026.09.17, 10:54

Egy híján 20 százalékkal, 22,8 milliárd forintra növelte árbevételét az első fél évben az AKKO Invest az előző év azonos időszakához mérten, miközben nettó eredménye a tavalyi veszteségből az idei első hat hónapban 422 millió forintos nyereségbe fordult - közölte szerda este, tőzsdezárás után a cég. 

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Akko Invest: hatalmas durranásra készül az ingatlanos cég, az első lépés kiválóan sikerült  / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az üzleti működés eredményét mutató EBITDA 1,5 milliárd forint volt az első fél évben, 5,5 százalékkal meghaladva a bázisértéket.

A javuló eredményeket elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó NEO Property Services Zrt. növekedése, eredménye támogatta. 

Az első féléves eredmény összhangban van az AKKO Invest nyáron megújított stratégiájával, melynek célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon. 

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétel elérését és nyereségességének erősítését tervezi.

 A bővülés fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú (épületinformációs modellezés) projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal. 

Az AKKO egy a stratégiájába illeszkedő akvizíciót is bejelentett szeptemberben, miután megállapodott a generáltervezés területén dinamikusan fejlődő Aspectus Architect Zrt. megvásárlásáról. 

Az Aspectus árbevétele 2025-ben közel 600 millió, EBITDA-ja pedig közel 60 millió forint volt. Az építésziroda már 2026-ban jelentős árbevétel- és eredménynövekedést vár, míg a következő években is dinamikus fejlődést tervez. 

A bővülést az Aspectus stabil szakmai háttere és tőkeereje, a sikeresen megvalósított projektek, továbbá a NEO Property Services generálkivitelező üzletágával fennálló szoros kapcsolata és a két cég közötti együttműködés támogatja. 

 AKKO részvény
AKKO részvény12:18:42
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Forgalom: 13 106 508 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az AKKO részvényei 1,6 százalékkal, 245 forintra gyengültek csütörtök délelőtt, az elmúlt egy évben pedig 15 százalékkal estek vissza.

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