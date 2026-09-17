Hatalmas durranásra készül a magyar ingatlanos cég, az első lépés kiválóan sikerült

Egy híján 20 százalékkal, 22,8 milliárd forintra növelte árbevételét az első fél évben az AKKO Invest az előző év azonos időszakához mérten, miközben nettó eredménye a tavalyi veszteségből az idei első hat hónapban 422 millió forintos nyereségbe fordult - közölte szerda este, tőzsdezárás után a cég.

Akko Invest: hatalmas durranásra készül az ingatlanos cég, az első lépés kiválóan sikerült / Fotó: Móricz Sabján Simon

Az üzleti működés eredményét mutató EBITDA 1,5 milliárd forint volt az első fél évben, 5,5 százalékkal meghaladva a bázisértéket.

A javuló eredményeket elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó NEO Property Services Zrt. növekedése, eredménye támogatta.

Az első féléves eredmény összhangban van az AKKO Invest nyáron megújított stratégiájával, melynek célja, hogy a Wallis Csoport tőkeerejére, a WING Csoport szakmai hátterére és a NEO Property Services stabil piaci pozíciójára építve Magyarország egyik meghatározó, integrált ingatlanszolgáltatási cégcsoportjává váljon.

A társaság öt éven belül 100 milliárd forint feletti csoportszintű árbevétel elérését és nyereségességének erősítését tervezi.

A bővülés fókuszában a generáltervezési, BIM-alapú (épületinformációs modellezés) projekt-előkészítési, mérnöki lebonyolítási, generálkivitelezési, energetikai és innovatív technológiai szolgáltatási képességek erősítése áll, organikus fejlesztéssel és célzott akvizíciókkal.

Az AKKO egy a stratégiájába illeszkedő akvizíciót is bejelentett szeptemberben, miután megállapodott a generáltervezés területén dinamikusan fejlődő Aspectus Architect Zrt. megvásárlásáról.

Az Aspectus árbevétele 2025-ben közel 600 millió, EBITDA-ja pedig közel 60 millió forint volt. Az építésziroda már 2026-ban jelentős árbevétel- és eredménynövekedést vár, míg a következő években is dinamikus fejlődést tervez.

A bővülést az Aspectus stabil szakmai háttere és tőkeereje, a sikeresen megvalósított projektek, továbbá a NEO Property Services generálkivitelező üzletágával fennálló szoros kapcsolata és a két cég közötti együttműködés támogatja.