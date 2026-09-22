A magyarok alig vették az állampapírt Varga Mihályék sorsdöntő kamatdöntése előtt

Az augusztus 20-i ünnepnap miatt három naposra lerövidített 34. hét óta nem adott el olyan alacsony értékben lakossági állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), mint a múlt héten - derül ki az ÁKK közleményéből.

Állampapír: egy hónapos mélypontra zuhant a lakossági értékesítés / Fotó: Vémi Zoltán

Megint kevesebb lakossági állampapír fogyott

Szeptember harmadik és egyben az év 38. hetében ugyanis mindössze 35,34 milliárd forint ellenében vették a háztartások a lakossági államkötvényeket.

A megelőző heteken időben visszafelé haladva összesen

38,75 milliárd forintért,

48,21 milliárd forintért,

59,71 milliárd forintért,

illetve az említett csonkahéten 24,47 milliárd forintért

halmozták fel a lakossági papírokat.

A legjobban persze a magunk mögött hagyott héten is a Fix Magyar Állampapírt vitték, 18,56 milliárd forint értékben, ami azonban csaknem 2 milliárd forinttal múlja alul a papír megelőző heti eladásait.

A második legnépszerűbb kötvénytípusért, a Magyar Állampapír Pluszért (MÁP Plusz) 7,37 milliárd forintot adtak ki a befektetők, ami majd egy milliárd forintos visszaesés heti bázison, s ráadásul komolyan veszélyezteti a MÁP Plusz második helyét a dobogón, hiszen Kincstári Takarékjegyből (KTJ) ugyanakkor majdnem ugyanannyiért vásároltak be a magánszemélyek, mint egy hete. A 7,31 milliárdos forgalom csupán 130 millió forintos csökkenést mutat.

Figyelemre méltó, hogy az öt éves futamidejű MÁP Plusz népszerűsége messze nagyobb mértékben erodálódott, mint - a sorozattól függően - 1 vagy 2 éves takarékjegyeké.

Folytatódott a lemorzsolódás

A futottak még kategóriában is nagy volt a relatív lemorzsolódás: a Bónusz Magyar Állampapír értékesítése 2,14 milliárdról, 1,56 milliárd forintra, míg a Prémium Magyar Állampapíré 100 millióról 80 millió forintra mérséklődött. Csoda, hogy ebből a típusból egyáltalán még bármennyit is vesznek, lévén a kamatozása az előző évi éves átlagos inflációhoz igazodik - plusz a sorozathoz tartozó kamatprémium -, tehát jövőre előreláthatólag jóval alacsonyabb kamatokkal kell megelégedniük a PMÁP vásárlóinak.

Egyedül a nyomdai Magyar Állampapír Plusz (nyomdai MÁP Plusz) mutatott növekedést, ebből 460 millió forintnyi jutott el a háztartásokhoz, 110 millióval több, mint a 37. héten.