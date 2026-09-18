Az elmúlt években az állam lett a magyar vagyonkezelők egyik legerősebb versenytársa: az állampapírok magas hozamot kínáltak a lakosságnak anélkül, hogy ezért klasszikus befektetési kockázatot kellett volna vállalnia. A Blochamps Capital szerint azonban ennek a korszaknak azonban nagyjából vége.

Állampapír: ádáz verseny indul a hazai megtakarításokért / Fotó: 10th Ring

A csökkenő állampapírhozamokkal újra valódi verseny indulhat a magyar megtakarításokért. A tét több, mint 40 ezermilliárd forint: ennyit tartanak a háztartások készpénzben, bankbetétben és közvetlenül állampapírban, ami a klasszikus pénzügyi vagyon 56 százaléka.

Még mindig a párnaciha a nyerő Európában is

A magyar háztartások klasszikus pénzügyi vagyona a pénzügyi tanácsadó cég számításai szerint 2026 első félévének végére 71 672 milliárd forintra emelkedett.

Ebből 7326 milliárd forint készpénzben, 14 161 milliárd látra szóló, 4103 milliárd pedig lekötött betétben áll.

Vagyis a klasszikus pénzügyi vagyon több mint harmada, 25 590 milliárd forint továbbra is rendkívül likvid, jellemzően alacsony hozamú eszközökben található.

A teljes lakosság szinte kamatozatlan likviditása még mindig csaknem duplája a hazai privátbanki szektor 13 300 milliárd forintos, professzionálisan kezelt vagyonának, nagyságrendjében pedig ez a teljes magyarországi lakossági likviditástömeg megfelel

a prémium,

kiemelt

és private banking szegmensekben

kezelt összesen 500 000 ügyfél 800 000 ügyfélszámláján kezelt vagyonnak.

A probléma európai: az Európai Központi Bank (EKB) adatai szerint az euróövezeti háztartások teljes pénzügyi vagyonának 32 százalékát készpénzben és betétben tartották 2025 közepén, szemben az Egyesült Államokkal, ahol ez az arány mindössze 10 százalék.

Az EKB ezért maga is az európai megtakarítások egyik strukturális problémájaként kezeli a bankbetétek magas súlyát.

A magyar helyzet azonban két szempontból is sajátos. A háztartások teljes pénzügyi vagyonának közel 30 százaléka vállalatokban lévő tulajdonosi részesedés – döntően saját cégek, kft.-k és más vállalkozások statisztikailag kimutatott értéke –, amelynek jelentős része nem tekinthető szabadon befektethető vagyonnak.