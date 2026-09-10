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Varga Mihály: A piac 60 százalékban már beárazta a magyar eurót, de a közös pénz bevezetése önmagában még nem jelent megoldást

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Magyar tőzsde: messze még a rali vége, elképesztő célárak érkeztek – soha nem látott szintre érhet a Richter, a Mol és az OTP is

befektetés
állampapír
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Állampapír: beleszerettek a magyar kötvényekbe, a világ legjobb szuverén befektetésének tartja a vezető vagyonkezelő – ország-világ előtt vallott a Schroders

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A világ legjobb állampapírjainak tartja a magyar kötvényeket a brit alapkezelő.
Murányi Ernő
2026.09.10, 10:27
Frissítve: 2026.09.10, 11:43

A brit Schroders alapkezelő arra spekulál, hogy Magyarország euróbevezetési törekvései gyors konvergencia-nyereségeket hoznak, s az ország állampapírjainak hozamai egyre inkább közelednek a már az euróövezetben lévő országokéhoz.

Állampapír View of Big Ben clock tower and a red bus in Parliament Square in summer in Westminster London England
Állampapír: beleszerettek a britek a magyar kötvényekbe / Fotó: robertharding via AFP

A világ legjobb állampapírjai

James Ringer az egyik kötvényportfóliót irányító menedzser szerint a magyar kötvényeket tartja a világ legjobb szuverén befektetési lehetőségének, és mind keményvalutában, mind forintban tart pozíciókat az ÁKK által kibocsátott  adósságpapírokban.

Miután hosszú ideig az Európai Unió egyik legmagasabb hitelfelvételi költségével kellett szembenéznie, a magyar referenciahozamok közel két százalékponttal estek vissza az idei csúcshozamhoz képest, és jelenleg körülbelül 5,5 százalékon - azaz az MNB alapkamatával azonos szinten - állnak.

A változást az áprilisi választásokon bekövetkezett politikai fordulat indította el, amely véget vetett a Viktor Orbán vezette 16 éves kormányzásának, és az új kabinet 2030-ra igyekszik teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági kritériumokat.

Magyar Péter miniszterelnök szigorúbb költségvetési politikája, valamint a jegybank megnövekedett hitelessége támogatja a magyar hozamok csökkenését, miközben elősegíti a forint erősödését az euróhoz képest

 – mondta Ringer.

Kérdés, Ringer hallott-e már a büdzsé augusztusi hiányáról.

Nem akarunk várni egészen az euró bevezetésének tényleges időpontjáig pozícióink kiépítésével

– nyilatkozta Ringer a Bloomberg Newsnak. 

Történelmi példák nyomában

"Ha megnézzük az 1990-es évek végétől a 2000-es évekig tartó összes konverziós konvergencia-ügyletet, látható, hogy nagyon gyors a folyamat."

A leendő euróövezeti tagállamok hitelfelvételi költségei minden esetben a német szintek felé konvergáltak, mivel a befektetők az egységes valuta 1999-es bevezetése előtt a monetáris politikai integrációra és a devizakockázat csökkenésére számítottak. 

Az olasz és a német 10 éves hozamok közötti különbség az 1995-ös több mint 600 bázispontról 1998-ra körülbelül 20 bázispontra szűkült.

A magyar kötvényhozamok is csökkennek az eurókonvergencia reményeinek erősödésével. 

A referenciaértékű, helyi pénznemben denominált magyar kötvények hozama a héten 

  • körülbelül 200 bázisponttal volt magasabb, mint a német bundoké, 
  • és mindössze 35 bázisponttal magasabb, mint az euróövezeten kívüli brit gilteké (a német és a brit államkötvények). 

A forint ráadásul idén 5,4 százalékkal erősödött az euróhoz képest, ami a legnagyobb mértékű erősödés az európai feltörekvő piaci valuták közül.

Az 1180 milliárd dollárnyi befektetési állományt kezelő Schroders amúgy kifejezetten a hosszú lejáratú magyar kötvényeket részesíti előnyben – mondta Ringer. 

Ezek kevésbé vannak kitéve az energiaárak által okozott sokknak, amely jelenleg sújtja az európai adósságpiacot. A jegybanknak az euróövezethez való csatlakozás érdekében kénytelen szigorítani monetáris politikáján, ami tovább stabilizálja a hosszú lejáratú kötvények hozamgörbéjét – tette hozzá.

A jegybanknak tehát valamivel hitelesebbnek kell lennie, mint amilyen eddig volt.

 

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