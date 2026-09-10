Állampapír: beleszerettek a magyar kötvényekbe, a világ legjobb szuverén befektetésének tartja a vezető vagyonkezelő – ország-világ előtt vallott a Schroders
A brit Schroders alapkezelő arra spekulál, hogy Magyarország euróbevezetési törekvései gyors konvergencia-nyereségeket hoznak, s az ország állampapírjainak hozamai egyre inkább közelednek a már az euróövezetben lévő országokéhoz.
A világ legjobb állampapírjai
James Ringer az egyik kötvényportfóliót irányító menedzser szerint a magyar kötvényeket tartja a világ legjobb szuverén befektetési lehetőségének, és mind keményvalutában, mind forintban tart pozíciókat az ÁKK által kibocsátott adósságpapírokban.
Miután hosszú ideig az Európai Unió egyik legmagasabb hitelfelvételi költségével kellett szembenéznie, a magyar referenciahozamok közel két százalékponttal estek vissza az idei csúcshozamhoz képest, és jelenleg körülbelül 5,5 százalékon - azaz az MNB alapkamatával azonos szinten - állnak.
A változást az áprilisi választásokon bekövetkezett politikai fordulat indította el, amely véget vetett a Viktor Orbán vezette 16 éves kormányzásának, és az új kabinet 2030-ra igyekszik teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági kritériumokat.
Magyar Péter miniszterelnök szigorúbb költségvetési politikája, valamint a jegybank megnövekedett hitelessége támogatja a magyar hozamok csökkenését, miközben elősegíti a forint erősödését az euróhoz képest
– mondta Ringer.
Kérdés, Ringer hallott-e már a büdzsé augusztusi hiányáról.
Nem akarunk várni egészen az euró bevezetésének tényleges időpontjáig pozícióink kiépítésével
– nyilatkozta Ringer a Bloomberg Newsnak.
Történelmi példák nyomában
"Ha megnézzük az 1990-es évek végétől a 2000-es évekig tartó összes konverziós konvergencia-ügyletet, látható, hogy nagyon gyors a folyamat."
A leendő euróövezeti tagállamok hitelfelvételi költségei minden esetben a német szintek felé konvergáltak, mivel a befektetők az egységes valuta 1999-es bevezetése előtt a monetáris politikai integrációra és a devizakockázat csökkenésére számítottak.
Az olasz és a német 10 éves hozamok közötti különbség az 1995-ös több mint 600 bázispontról 1998-ra körülbelül 20 bázispontra szűkült.
A magyar kötvényhozamok is csökkennek az eurókonvergencia reményeinek erősödésével.
A referenciaértékű, helyi pénznemben denominált magyar kötvények hozama a héten
- körülbelül 200 bázisponttal volt magasabb, mint a német bundoké,
- és mindössze 35 bázisponttal magasabb, mint az euróövezeten kívüli brit gilteké (a német és a brit államkötvények).
A forint ráadásul idén 5,4 százalékkal erősödött az euróhoz képest, ami a legnagyobb mértékű erősödés az európai feltörekvő piaci valuták közül.
Az 1180 milliárd dollárnyi befektetési állományt kezelő Schroders amúgy kifejezetten a hosszú lejáratú magyar kötvényeket részesíti előnyben – mondta Ringer.
Ezek kevésbé vannak kitéve az energiaárak által okozott sokknak, amely jelenleg sújtja az európai adósságpiacot. A jegybanknak az euróövezethez való csatlakozás érdekében kénytelen szigorítani monetáris politikáján, ami tovább stabilizálja a hosszú lejáratú kötvények hozamgörbéjét – tette hozzá.
A jegybanknak tehát valamivel hitelesebbnek kell lennie, mint amilyen eddig volt.