Állampapír: beleszerettek a magyar kötvényekbe, a világ legjobb szuverén befektetésének tartja a vezető vagyonkezelő – ország-világ előtt vallott a Schroders

A brit Schroders alapkezelő arra spekulál, hogy Magyarország euróbevezetési törekvései gyors konvergencia-nyereségeket hoznak, s az ország állampapírjainak hozamai egyre inkább közelednek a már az euróövezetben lévő országokéhoz.

Állampapír: beleszerettek a britek a magyar kötvényekbe / Fotó: robertharding via AFP

A világ legjobb állampapírjai

James Ringer az egyik kötvényportfóliót irányító menedzser szerint a magyar kötvényeket tartja a világ legjobb szuverén befektetési lehetőségének, és mind keményvalutában, mind forintban tart pozíciókat az ÁKK által kibocsátott adósságpapírokban.

Miután hosszú ideig az Európai Unió egyik legmagasabb hitelfelvételi költségével kellett szembenéznie, a magyar referenciahozamok közel két százalékponttal estek vissza az idei csúcshozamhoz képest, és jelenleg körülbelül 5,5 százalékon - azaz az MNB alapkamatával azonos szinten - állnak.

A változást az áprilisi választásokon bekövetkezett politikai fordulat indította el, amely véget vetett a Viktor Orbán vezette 16 éves kormányzásának, és az új kabinet 2030-ra igyekszik teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági kritériumokat.

Magyar Péter miniszterelnök szigorúbb költségvetési politikája, valamint a jegybank megnövekedett hitelessége támogatja a magyar hozamok csökkenését, miközben elősegíti a forint erősödését az euróhoz képest

– mondta Ringer.

Kérdés, Ringer hallott-e már a büdzsé augusztusi hiányáról.

Nem akarunk várni egészen az euró bevezetésének tényleges időpontjáig pozícióink kiépítésével

– nyilatkozta Ringer a Bloomberg Newsnak.

Történelmi példák nyomában

"Ha megnézzük az 1990-es évek végétől a 2000-es évekig tartó összes konverziós konvergencia-ügyletet, látható, hogy nagyon gyors a folyamat."

A leendő euróövezeti tagállamok hitelfelvételi költségei minden esetben a német szintek felé konvergáltak, mivel a befektetők az egységes valuta 1999-es bevezetése előtt a monetáris politikai integrációra és a devizakockázat csökkenésére számítottak.

Az olasz és a német 10 éves hozamok közötti különbség az 1995-ös több mint 600 bázispontról 1998-ra körülbelül 20 bázispontra szűkült.

A magyar kötvényhozamok is csökkennek az eurókonvergencia reményeinek erősödésével.