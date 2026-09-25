Már csak néhányat kell aludni, és kijön az új Fix Magyar Állampapír, valamint a Magyar Állampapír Plus is - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) pénteken.

Breaking: jönnek az új lakossági állampapírok a piacra / Fotó: Vémi Zoltán

Az új, 2029/Q2 sorozatszámú, Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) árusítása október 2-án kezdődik. A futamideje az elődjéhez hasonlóan 3 év lesz, s 2029. október 25-én jár le. A fix kamatokat negyedévente fizetik.

Az éves kamat mértéke 5,5 százalék, az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) pedig 5,62 százalék lesz.

Az első kamatperiódus után, amely jövő év január 25-ig tart, a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72 százalék. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában - az első kamatperiódust leszámítva - 1,38 százalékot.

Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

Az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz futamideje 5 év lesz, azaz 2031. november 27-én jár le. A kötvényre évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizetnek, melynek

mértéke 5 és 6 százalék között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik. Az EHM 5,47 százalék lesz.

A MÁP Plus első kamatperiódusa 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77 százalék, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír.

Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.