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Breaking: jönnek az új lakossági állampapírok a piacra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Október elején két új sorozat is kijön. Megjelent az új Fix Magyar Állampapír és az új Magyar Állampapír Plusz kibocsátási tájékoztatója is.
VG
2026.09.25, 14:57

Már csak néhányat kell aludni, és kijön az új Fix Magyar Állampapír, valamint a Magyar Állampapír Plus is  - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) pénteken.

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Breaking: jönnek az új lakossági állampapírok a piacra / Fotó: Vémi Zoltán

Az új, 2029/Q2 sorozatszámú, Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) árusítása október 2-án kezdődik. A futamideje az elődjéhez hasonlóan 3 év lesz, s 2029. október 25-én jár le. A fix kamatokat negyedévente fizetik.  

Az éves kamat mértéke 5,5 százalék, az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) pedig 5,62 százalék lesz.

Az első kamatperiódus után, amely jövő év január 25-ig tart, a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72 százalék. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában - az első kamatperiódust leszámítva - 1,38 százalékot.

Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

Az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz futamideje 5 év lesz, azaz 2031. november 27-én jár le. A kötvényre évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizetnek, melynek 

mértéke 5 és 6 százalék között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik. Az EHM 5,47 százalék lesz.

A MÁP Plus első kamatperiódusa 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77 százalék, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír. 

Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.

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