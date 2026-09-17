Ezen még Amerika sem változtathat: a magyar állampapír nagyon kell és a forint is meggondolta magát

A Fed szerdai 25 bázispontos kamatemelése alaposan meglegyintette a feltörekvő tőkepiacokat, hiszen a dél-koreai von már az amerikai jegybank monetáris szigorításának előszelére megszédült, s csütörtökön már zsinórban negyedik napja esik.

Kitart a varázslat a magyar tőkepiacon, a forint újra az egekben, az állampapírokra pedig ömlik a pénz / Fotó: Vémi Zoltán

A három kiválasztott közé került a forint

A malajziai ringgit pedig másfélhónapos mélypontra zuhant a hírre, hiszen az emelkedő amerikai kamatszint, s a növekvő kötvénypiaci hozamok kiszívhatják a forrásokat a fejlődő piacokról.

A Bloomberg csak három olyan feltörekvő piaci devizát emel ki, melyek erősödni tudnak a három éve nem látott tengerentúli kamatemelés dacára. A dél-afrikai rand és a mexikói peso mellett pedig ebben a körben említették meg a forintot is. A randon az aranyárak emelkedése, míg a pesón és a forinton az olajárak csökkenése, valamint a dollárerősödés megtorpanása segített - így a hírügynökség.

A forint amúgy nem is akármilyen mértékben tör felfelé, hiszen az euró jegyzése például 0,4 százalékkal, 364 forint alá esett be, de nagyjából ugyanilyen tempóban ralizik a forint a többi globális devizával, sőt még régiós társaival szemben is.

A dollár is a vert mezőnybe került. A zöldhasú szerdához mérten 0,5 százalékkal lejjebb, 317,45 forint környékén jár a bankközi devizapiacon.

A forinterősödéssel párhuzamosan pedig a csütörtöki állampapír-aukcióra is ömlött a pénz, ha némileg kisebb kereslet alakult is ki, mint két hete, s többnyire az átlaghozamok is emelkedtek. Az efféle felvásárlás a forint árfolyamát is segíti, hiszen ezeken az aukciókon tipikusan a külföldiek a fő vásárlók.

Vették az állampapírokat

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ugyanis 20 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt a csütörtöki aukción.

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 29 milliárd forintnyi ajánlatából 20 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,67 százalék volt, 18 bázisponttal magasabb az előző - szeptember 3-i - aukción kialakultnál.