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Ezen még Amerika sem változtathat: a magyar állampapír nagyon kell és a forint is meggondolta magát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Fed kamatemelése meg sem kottyant a hazai piacnak. Kilőtt a forint, az állampapírokat is vitték a csütörtöki aukción.
VG
2026.09.17, 14:01

A Fed szerdai 25 bázispontos kamatemelése alaposan meglegyintette a feltörekvő  tőkepiacokat, hiszen a dél-koreai von már az amerikai jegybank monetáris szigorításának előszelére megszédült, s csütörtökön már zsinórban negyedik napja esik.

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Kitart a varázslat a magyar tőkepiacon, a forint újra az egekben, az állampapírokra pedig ömlik a pénz   / Fotó: Vémi Zoltán

A három kiválasztott közé került a forint

A malajziai ringgit pedig másfélhónapos mélypontra zuhant a hírre, hiszen az emelkedő amerikai kamatszint, s a növekvő kötvénypiaci hozamok kiszívhatják a forrásokat a fejlődő piacokról. 

A Bloomberg csak három olyan feltörekvő piaci devizát emel ki, melyek erősödni tudnak a három éve nem látott tengerentúli kamatemelés dacára. A dél-afrikai rand és a mexikói peso mellett pedig ebben a körben említették meg a forintot is. A randon az aranyárak emelkedése, míg a pesón és a forinton az olajárak csökkenése, valamint a dollárerősödés megtorpanása segített - így a hírügynökség.   

A forint amúgy nem is akármilyen mértékben tör felfelé, hiszen az euró jegyzése például 0,4 százalékkal, 364 forint alá esett be, de nagyjából ugyanilyen tempóban ralizik a forint a többi globális devizával, sőt még régiós társaival szemben is.

A dollár is a vert mezőnybe került. A zöldhasú szerdához mérten 0,5 százalékkal lejjebb, 317,45 forint környékén jár a bankközi devizapiacon.

A forinterősödéssel párhuzamosan pedig a csütörtöki állampapír-aukcióra is ömlött a pénz, ha némileg kisebb kereslet alakult is ki, mint két hete, s többnyire az átlaghozamok is emelkedtek. Az efféle felvásárlás a forint árfolyamát is segíti, hiszen ezeken az aukciókon tipikusan a külföldiek a fő vásárlók.

Vették az állampapírokat

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) ugyanis 20 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt a csütörtöki aukción.

A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 29 milliárd forintnyi ajánlatából 20 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,67 százalék volt, 18 bázisponttal magasabb az előző - szeptember 3-i - aukción kialakultnál.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 57,5 milliárd forintnyi ajánlatából 28 milliárd forintnyit fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,69 százalék volt, 16 bázisponttal magasabb az előző - szeptember 3-i - aukció átlaghozamánál.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 81,4 milliárd forintból 42 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 5,68 százalék volt, 1 bázisponttal magasabb a szeptember 3-i, és 16 bázisponttal magasabb, mint az előző - szeptember 10-én tartott - aukción kialakult átlaghozam.

A bundok is állták a sarat

A hazai állampapír-aukciók eredményességét segíthette, hogy ezen a héten a német bundok is állták a sarat, hiszen szerdán a 30 éves államkötvények átlaghozama az előző havival egyezően 3,65 százalék lett, míg a 2 éves kincstárjegyek átlaghozama 2,78 százalékról, 2,85 százalékra emelkedett.   

A kiemelten figyelt 10 éves bund legutóbbi aukcióját az előző héten, szeptember 9-én tartották, akkor az átlaghozam az azt megelőző 3,26 százalékról 3,39 százalékra emelkedett.

Végül idekívánkozik, hogy csütörtökön a BUX-index erősödése is folytatódott, kora délután 0,2 százalékos pluszban volt a pesti börze vezető tőzsdemutatója.

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