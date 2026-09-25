Állampapír: Romániában bevált a vérért kötvény program, miközben idehaza egyre csökkentik a kamatokat
A román állampapírprogram egyszerre próbálja kezelni az ország krónikus vérhiányát és az államháztartás finanszírozási igényeit. A kezdeményezés lényege, hogy a véradók kedvezményes feltételekkel vásárolhatnak román államkötvényeket, amelyek a hagyományos lakossági kötvényeknél több mint egy százalékponttal magasabb, 7 százalék feletti kamatot kínálnak.
Rávetették magukat a román véradók az állampapírokra
A véradást követően fel kell tölteni az erről kapott igazolást a kiválasztott brókercég rendszerébe, és ezzel a véradó jogosulttá válik a kiemelt hozamú államkötvények vásárlására. Bár a véradás akár fél napot is igénybe vehet, a magasabb kamat miatt mégis megéri részt venni a programban, legalábbis erre utalnak az adatok.
A világ egyik legszokatlanabb államadósság-finanszírozási konstrukciója ugyanis Romániának kézzelfogható eredményeket hozott: 2025 eleje óta mintegy 2,8 milliárd lej, vagyis körülbelül 200 milliárd forintnyi forrást vont be a lakosságtól, miközben több tízezer ember vett részt a programban. A rendszer így egyszerre ösztönzi a véradást és segíti az állam finanszírozását.
A kezdeményezés egy szélesebb nemzetközi trend része. Világszerte egyre több kormány próbálja rávenni a lakosságot, hogy kötvényvásárlásokkal finanszírozza az államot.
Az elmúlt években jelentősen megemelkedett államadósságok és költségvetési hiányok miatt az országok új eszközöket keresnek a forrásbevonásra.
Olaszországtól Japánon át Brazíliáig számos ország kísérletezik olyan programokkal, amelyek vonzóbbá teszik az államkötvényeket a lakossági megtakarítók szemében.
Míg ugyanis a nemzetközi befektetési alapok vagy külföldi intézmények válsághelyzetben gyorsan elhagyhatják a süllyedő hajót, a lakossági befektetők jellemzően hosszabb távon tartják befektetéseiket, ami stabilabb finanszírozási hátteret biztosít a kormányoknak.
Moritz Kraemer, a német LBBW bank vezető közgazdásza és az S&P Global korábbi hitelminősítési vezetője szerint a kormányok kénytelenek minden lehetséges hitelforrást mozgósítani.
Minden banira szüksége van a román büdzsének
Románia esetében különösen fontos a lakossági finanszírozás, mivel keleti szomszédunk az előző évben az Európai Unióban a legnagyobb költségvetési hiánnyal rendelkezett.
A román államkincstár vezetője, Stefan Nanu szerint a véradóknak kínált magasabb kamat társadalmi haszna meghaladja annak költségét. A program eredetileg 2023-ban indult egy népszerű rockrádióval közösen szervezett kampányként, és azóta is jelentős publicitást kap anélkül, hogy az államnak marketingköltségei merültek volna fel.
A program népszerűségét mutatja, hogy sok befektető már tudatosan épít rá. A román kisbefektetők szövetségének vezetője, Laviniu Beze például évente négyszer ad vért, hogy hozzáférjen a magasabb hozamú kötvényekhez. Befektetési portfóliójának már mintegy 40 százalékát ezek az állampapírok teszik ki.
Úgy véli, egy lakossági befektetőnek egyetlen százalékpontnyi többlethozam is elég, hogy éljen a lehetőséggel.