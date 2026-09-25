Deviza
EUR/HUF364,7 -0,44% USD/HUF319,8 -0,67% GBP/HUF423,73 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,77% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,15 -0,38% CZK/HUF14,99 -0,09% EUR/HUF364,7 -0,44% USD/HUF319,8 -0,67% GBP/HUF423,73 -0,38% CHF/HUF385,8 -0,77% PLN/HUF83,4 -0,2% RON/HUF69,15 -0,38% CZK/HUF14,99 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 949,3 +0,29% MTELEKOM2 552 +0,31% MOL5 190 -1,16% OTP46 040 +1,61% RICHTER12 600 -0,4% OPUS277 -1,08% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 470 0% BUMIX9 092,56 -0,49% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 232,36 +0,52% BUX151 949,3 +0,29% MTELEKOM2 552 +0,31% MOL5 190 -1,16% OTP46 040 +1,61% RICHTER12 600 -0,4% OPUS277 -1,08% ANY6 250 -0,32% AUTOWALLIS124 0% WABERERS4 470 0% BUMIX9 092,56 -0,49% CETOP4 975,3 -0,14% CETOP NTR3 232,36 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Állampapír: Romániában bevált a vérért kötvény program, miközben idehaza egyre csökkentik a kamatokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Első hallásra kissé bizarrnak tűnik ez a román innováció, de állítólag bejött. Extra kamatozásban részesülnek a román véradók, ha állampapírokat vásárolnak.
Murányi Ernő
2026.09.25, 12:42

A román állampapírprogram egyszerre próbálja kezelni az ország krónikus vérhiányát és az államháztartás finanszírozási igényeit. A kezdeményezés lényege, hogy a véradók kedvezményes feltételekkel vásárolhatnak román államkötvényeket, amelyek a hagyományos lakossági kötvényeknél több mint egy százalékponttal magasabb, 7 százalék feletti kamatot kínálnak.

állampapír Romania's Economy as Stocks Rally to Record
Állampapír: Romániában bevált a vérért kötvény program / Fotó: Ioana Moldovan

Rávetették magukat a román véradók az állampapírokra

A véradást követően fel kell tölteni az erről kapott igazolást a kiválasztott brókercég rendszerébe, és ezzel a véradó jogosulttá válik a kiemelt hozamú államkötvények vásárlására. Bár a véradás akár fél napot is igénybe vehet, a magasabb kamat miatt mégis megéri részt venni a programban, legalábbis erre utalnak az adatok.

A világ egyik legszokatlanabb államadósság-finanszírozási konstrukciója ugyanis Romániának kézzelfogható eredményeket hozott: 2025 eleje óta mintegy 2,8 milliárd lej, vagyis körülbelül 200 milliárd forintnyi forrást vont be a lakosságtól, miközben több tízezer ember vett részt a programban. A rendszer így egyszerre ösztönzi a véradást és segíti az állam finanszírozását.

A kezdeményezés egy szélesebb nemzetközi trend része. Világszerte egyre több kormány próbálja rávenni a lakosságot, hogy kötvényvásárlásokkal finanszírozza az államot.

 Az elmúlt években jelentősen megemelkedett államadósságok és költségvetési hiányok miatt az országok új eszközöket keresnek a forrásbevonásra.

 Olaszországtól Japánon át Brazíliáig számos ország kísérletezik olyan programokkal, amelyek vonzóbbá teszik az államkötvényeket a lakossági megtakarítók szemében.

Míg ugyanis a nemzetközi befektetési alapok vagy külföldi intézmények válsághelyzetben gyorsan elhagyhatják a süllyedő hajót, a lakossági befektetők jellemzően hosszabb távon tartják befektetéseiket, ami stabilabb finanszírozási hátteret biztosít a kormányoknak. 

Moritz Kraemer, a német LBBW bank vezető közgazdásza és az S&P Global korábbi hitelminősítési vezetője szerint a kormányok kénytelenek minden lehetséges hitelforrást mozgósítani.

Minden banira szüksége van a román büdzsének

Románia esetében különösen fontos a lakossági finanszírozás, mivel keleti szomszédunk az előző évben az Európai Unióban a legnagyobb költségvetési hiánnyal rendelkezett. 

A román államkincstár vezetője, Stefan Nanu szerint a véradóknak kínált magasabb kamat társadalmi haszna meghaladja annak költségét. A program eredetileg 2023-ban indult egy népszerű rockrádióval közösen szervezett kampányként, és azóta is jelentős publicitást kap anélkül, hogy az államnak marketingköltségei merültek volna fel.

A program népszerűségét mutatja, hogy sok befektető már tudatosan épít rá. A román kisbefektetők szövetségének vezetője, Laviniu Beze például évente négyszer ad vért, hogy hozzáférjen a magasabb hozamú kötvényekhez. Befektetési portfóliójának már mintegy 40 százalékát ezek az állampapírok teszik ki. 

Úgy véli, egy lakossági befektetőnek egyetlen százalékpontnyi többlethozam is elég, hogy éljen a lehetőséggel.

 

adósságkezelés
Románia
állampapír
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu