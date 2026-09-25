Állampapír: Romániában bevált a vérért kötvény program, miközben idehaza egyre csökkentik a kamatokat

A román állampapírprogram egyszerre próbálja kezelni az ország krónikus vérhiányát és az államháztartás finanszírozási igényeit. A kezdeményezés lényege, hogy a véradók kedvezményes feltételekkel vásárolhatnak román államkötvényeket, amelyek a hagyományos lakossági kötvényeknél több mint egy százalékponttal magasabb, 7 százalék feletti kamatot kínálnak.

Állampapír: Romániában bevált a vérért kötvény program / Fotó: Ioana Moldovan

Rávetették magukat a román véradók az állampapírokra

A véradást követően fel kell tölteni az erről kapott igazolást a kiválasztott brókercég rendszerébe, és ezzel a véradó jogosulttá válik a kiemelt hozamú államkötvények vásárlására. Bár a véradás akár fél napot is igénybe vehet, a magasabb kamat miatt mégis megéri részt venni a programban, legalábbis erre utalnak az adatok.

A világ egyik legszokatlanabb államadósság-finanszírozási konstrukciója ugyanis Romániának kézzelfogható eredményeket hozott: 2025 eleje óta mintegy 2,8 milliárd lej, vagyis körülbelül 200 milliárd forintnyi forrást vont be a lakosságtól, miközben több tízezer ember vett részt a programban. A rendszer így egyszerre ösztönzi a véradást és segíti az állam finanszírozását.

A kezdeményezés egy szélesebb nemzetközi trend része. Világszerte egyre több kormány próbálja rávenni a lakosságot, hogy kötvényvásárlásokkal finanszírozza az államot.

Az elmúlt években jelentősen megemelkedett államadósságok és költségvetési hiányok miatt az országok új eszközöket keresnek a forrásbevonásra.

Olaszországtól Japánon át Brazíliáig számos ország kísérletezik olyan programokkal, amelyek vonzóbbá teszik az államkötvényeket a lakossági megtakarítók szemében.

Míg ugyanis a nemzetközi befektetési alapok vagy külföldi intézmények válsághelyzetben gyorsan elhagyhatják a süllyedő hajót, a lakossági befektetők jellemzően hosszabb távon tartják befektetéseiket, ami stabilabb finanszírozási hátteret biztosít a kormányoknak.

Moritz Kraemer, a német LBBW bank vezető közgazdásza és az S&P Global korábbi hitelminősítési vezetője szerint a kormányok kénytelenek minden lehetséges hitelforrást mozgósítani.